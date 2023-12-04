Arsenal'dan Thomas Partey kararı!

Premier Lig'in lideri Arsenal'in Thomas Partey'i kış transfer döneminde satmaya hazırlandığı belirtildi. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Arsenal'dan Thomas Partey kararı!
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04 Aralık 2023 13:39
Son güncelleme 04 Aralık 2023 13:42
Süper Lig devleriyle de adı geçen Thomas Partey için yeni bir iddia geldi.

ESPN'de yer alan habere göre, Arsenal'in bu sezon sakatlığı sebebiyle fazla forma şansı bulamayan Partey'i satmamaya hazır olduğu belirtildi.

HATA YAPMAK İSTEMİYOR

Ligde Manchester City'nin önünde lider konumda olan Arsenal, bu kez şampiyonluğu kaptırmak istemiyor. Kadrosunu bu anlamda güçlendirmek için kolları sıvayan İngiliz ekibinin, nokta atışı transferler yapabilmek için bazı oyuncularla yollarını ayıracağı aktarıldı.

Bu oyuncuların başında ise Thomas Partey geliyor. Arsenal, hem maaş yükünden kurtulmak hem de kadroda yer açmak için 30 yaşındaki Ganalı oyuncu ile ayrılık kararı aldığı ifade edildi.

JUVENTUS HAMLE YAPABİLİR

Öte yandan İtalyan devi Juventus'un Ganalı orta saha ile yakından ilgilendiği ve kısa süre içinde hamle yapabileceği kaydedildi.

Oyuncu le daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği biliniyordu.

Sakatlığı sebebiyle Ocak 2024'e kadar forma giyemeyeceği belirtilen Partey, İngiliz ekibiyle bu sezon sadece 4 maça çıkabildi.

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