Araba fiyatları düşecek mi, düşer mi? 2023 2. el araba fiyatları

Tüm dünyayı etkileyen çip sorunu, enerji sorunu, yüksek enflasyon ve dolat/TL kurunun üzerine bir de Rusya - Ukrayna savaşının eklenmesiyle otomobil fiyatları arttıkça arttı... Peki, Araba fiyatları düşer mi? 2023 ikinci el araba fiyatları düşer mi, ne zaman düşer?İkinci el araç fiyatları ile ilgili tüm gelişmeler yakından takip ediliyor. Artan enflasyon ve bazı fırsatçılar sebebiyle artan fiyatlar için yeni bir gelişme yaşandı. İkinci el otomobil fiyatları düşer mi? sorusu araba satın almak isteyen kişiler tarafından merak edilirken konuyla ilgili Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan açıklama geldi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat 2. el araç fiyatları için önümüzdeki günlerde yeni müjdelerin geleceğini açıkladı. Ayrıca sıfır otomobillere gelen 6 ay 6 bin kilometre kısıtlaması 1 Ocak 2024 tarihine kadar uzatıldı. Peki, 2. el araba fiyatları ne zaman düşer?İkinci el araba fiyatları ile ilgili beklenen müjde geldi. İkinci el araç fiyatları ile ilgili müjdeyi Ticaret Bakanı Ömer Bolat verdi. Bolat, ikinci el araçların fiyatlarının sıfır araç fiyatlarını geçemeyeceğini söyledi. Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesine göre 6 ay 6 bin kilometre şartı 1 Ocak 2024'e kadar uzatılırken ikinci el otomobillere ilişkin de karar geliyor.Sıfır otomobillere gelen 6 ay 6 bin kilometre kısıtlamasının 1 Ocak 2024 tarihine kadar uzatılmasının ardından Ticaret Bakanı Ömer Bolat da açıklamada bulundu. Bolat, internet ortamında satılan 2. el araç fiyatlarının sıfır araç fiyatını geçemeyeceğini söyledi. Bakan Bolat "Bu konuya ilişkin tüm online satış siteleri ile de görüşüldü. Etkisini görmeniz çok sürmeyecek. Temmuz-Ağustos gibi fiyatlarda dengelenmeyi göreceğiz" ifadesini kullandı.Otomobil gazetecisi Emre Özpeynirci, kendisine sık sık sorulan 'otomobil fiyatları ne zaman düşecek?' sorusuna Twitter hesabından cevap verdi. Özpeynirci, "Otomobil fiyatları ne zaman düşecek⁉️ Sizlerden gelen bu soruya soruyla cevap vereyim; Kurlar ve vergiler bu seviyedeyken sizce⁉️" ifadelerini kullandı.Öte yandan vatandaş binbir sıkıntıyla bir araya getirdiği parasıyla otomobil bayilerine gittiğinde sıfır araba bulamamaktan yakınıyor. Aylar, haftalar hatta yıllar sonrasına randevu veriliyor ama ellerindeki arabalar ise galericilere satılıyor, bayilerde bulunamayan arabalar galericilerde daha yüksek fiyatlara satıldığına dair çokça yaşanmış şikayetler de piyasalarda konuşuluyor.Sıfır araba piyasasında bunlar yaşanırken 2. el araba piyasasında da durum çok farklı değil Aynı sıfır arabanın 2. eli daha pahalı satılıyor Gazeteci Emre Özpeynirci, "İkinci el araç fiyatları ne zaman sıfır araç fiyatlarının altına düşecek?" şeklindeki soruya, "Otomobil yatırım olmaktan çıkınca " cevabını verdi.Araba fiyatlarının düşmesi için neler yapılmasıyla ilgili bilgi veren Erce, "Burada döviz kurları çok önemli bir parametre olarak öne çıkıyor. Araba fiyatlarının düşüp veya artmasıyla ilgili kurlar belirleyici olacaktır. Onun dışında ÖTV'de bir matrah düzenlemesi önümüzdeki dönemde fiyatları aşağıya çekme için gözden geçirilebilir. Çünkü şuanda yapılan matrah güncellemesi piyasa beklentilerini karşılamadı." şeklinde konuştu.Araba satıcısı Umutcan Ergül ise ikinci el araba piyasası ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Yeni yılın gelmesiyle birlikte ikinci el araba piyasasında bir hareketlenme söz konusu. Yeni yılda fiyatların artacağı gerekçesiyle vatandaşlar araba pazarlarına akın etti. Araba pazarlarında yoğunluk olmasına rağmen alış ve satış işlemi pek gerçekleşmiyor. Vatandaşlar özellikle ikinci el fiyatlarının çok yüksek olmasından şikayet ediyor. Bu sebeple araba almak veya satmak yerine otomobil pazarlarında fiyat soruşturması yapıyor." şeklinde konuştu.Ergül, "Yeni yılda araba fiyatlarında düşüş beklemiyorum. Yeni yılda fiyatların biraz daha yukarı çıkmasını öngörüyorum. Bu durumun otomobil piyasanda durgunluk yaşatacağını bekliyorum." dedi.Son iki yılda ülkemizde yaşanan döviz kurundaki inanılmaz artışla birlikte sıfır araç fiyatları neredeyse haftalık olarak yükselmeye devam ediyor. Bu artış birçok insanı araba almaya itmeye devam ediyor.2023 yılında özellikle döviz kurunun daha da yükseleceği birçok ekonomist tarafından dile getirilmektedir.. Bu oranın yıl sonuna kadar %100 olacağı söylenmektedir. Bu şekilde devam ederse en ucuz sıfır araç olarak piyasada yer alanBu kapsamda 2023 yılına kadar otomobil piyasasında yükselişin devam edeceği öngörülmektedir.Sıfır araçlarda yaşanacak yükselişAraç piyasasındaki hızlı dalgalanmanın önemli etkenlerinden biri de bir türlü çözüme kavuşturulamayan global çip krizidir. Özellikle çip sorununun ortaya çıkmasıyla birlikte neredeyse tüm markalar yeterli oranda sıfır araç modellerini piyasaya sürememektedir.2023 yılı sıfır araç fiyatları açısından ulaşılması güç bir fiyat aralığına ulaşılması beklenmektedir. Bu kapsamda özellikle araç alacak ve satacak olanların dikkatli olması ve buna göre hareket etmeleri önerilmektedir. Bu kapsamda 2023 sıfır araba fiyatlarının 2022 Haziran ayına göre en az %50 artış göstereceği öngörülmektedir.Çip krizi, ham madde ve enerji sorununun 2023'te de devam etmesini öngeren Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği Başkanı Ali Haydar Bozkurt, "Fiyatlardaki artış eğilimi devam eder gibi bir endişemiz var" diye konuştu.HABERTÜRK TV canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunan Bozkurt, 2023 yılı için korkutan bir senaryo çizdi. Bozkurt'un dikkat çeken açıklamaları şöyle;"Çip krizi devam edecek gibi duruyor. Yut dışında 2023'ün 2022'ye benzer şekilde gideceği konuşuluyor. Üzerine bir de Rusya-Ukrayna savaşı geldi. BU malesef enerjiyle ilgili sorunu getirdi. Uzak doğuda Covid sıkıntıları yeniden döndü, hatta daha ağır önlemler alınıyor.2023'te araçların bulunurluğuyla ilgili çok büyük bir iyileşme olmayacakmış gibi görünüyor. Ama her markanın farklı modellerinde değişiklik olabilir.Bazı modellerde yedek parça sıkıntıları olmuyor. Bazen de küçük bir vida gelmemesi nedeniyle o model banttan çıkamıyor.İkinci konu; dünya geneline bir enflasyon var. Bu enflasyonun maliyetlere yükü var. Üretici firmalar bir süredir otomobillerde euro bazında düzenli ve periyodik olarak zam yapıyor. Çünkü onların maliyetleri de artmış durumda ve o maliyetleri de küçük küçük yansıtmaya başladılar.Bu şekilde devam ederse, Türkiye'ye gelecek otomobil fiyatları da artacak gibi görünüyor. Üstüne bir de döviz kuru daha da artarsa, fiyatlardaki artış eğilimi devam eder gibi bir endişemiz var.Otomobil fiyatlarının düşmesi için, Türk Lirası karşısında dövizin değer kaybetmesi, vergi indirimi gelmesi gerekiyor. Dünya genelinde enerji, ham madde ve enflasyon sıkıntısının çözülmüş olması lazım."120 bin TL'ye kadar: %45120-150 bin TL: %50150-175 bin TL: %60175-200 bin TL: %70200 bin TL üzeri: %80(Not: Motor hacmi 1.6 litreyi geçmeyen sıfır araçlar için geçerlidir. Vergi öncesi fiyatları ifade eder.)Sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik.Sizler için markaların internet sitelerinde son olarak yayımlanan fiyat listelerine göre 800 bin TL'nin altındaki modelleri derledik.Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri hangileri? 800 bin TL altında hangi otomobiller alınabilir? Türkiye'nin en ucuz otomobilleri neler? Polo 1.0 80 PS Manuel ImpressionMatrah öncesi fiyatı: 524,000 TLMatrah sonrası fiyatı: 466.000 TLAralık fiyatı: 473,900 TLPolo 1.0 TSI 95 PS Manuel LifeMatrah öncesi fiyatı: 576,200 TLMatrah sonrası fiyatı: 544,300 TLAralık fiyatı: 558,400 TL 604.400 TL1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium - 664.400 TLScala 1.0 TSI 110 PS DSG ComfortListe Fiyatı 659.900 TL1.0 TSI 110 PS DSG EliteFiyatı 694.900 TLPremium 1.0 TSI 110 PS DSG - 769.400 TLKAMIQ 1.0 TSI 110 PS DSG EliteFiyatı 735.900 TLElite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - 784.900 TLC3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri ManuelMatrah öncesi fiyatı: 474.000 TLMatrah sonrası fiyatı: 421.521 TLAralık kampanyalı fiyatı: 432.000 TL1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Feel BoldMatrah öncesi fiyatı: 574.000 TLMatrah sonrası fiyatı: 542.205 TLAralık kampanyalı fiyatı: 559.000 TL1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Shine BusinessMatrah öncesi fiyatı: 591.000 TLMatrah sonrası fiyatı: 558.260 TLAralık kampanyalı fiyatı: 597.000 TL1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Shine 607.000 TLC3 AIRCROSS SUV Feel 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam OtomatikFiyatı: 675.000 TL1.2 PureTech 130 HP - EAT6 Feel Bold - 710.000 TL1.2 PureTech 130 HP - EAT6 Shine - 772.000 TL1.5 BlueHDi 120 HP - EAT6 Feel Bold - 761.000 TLC-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri ManuelMatrah öncesi fiyatı: 514.000 TLMatrah sonrası fiyatı: 457.141 TLAralık kampanyalı fiyatı: 509.000 TLCITROEN C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri ManuelFiyatı: 672.000 TL1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Feel Bold -793.000 TLYENİ SANDERO Essential Tce 90 bg CVTMatrah öncesi fiyatı: 515.900 TLMatrah sonrası fiyatı: 458.000 TLAralık fiyatı: 458.000 TLYENİ SANDERO STEPWAY Essential Stepway Tce 90 bgMatrah öncesi fiyatı: 506.000 TLMatrah sonrası fiyatı: 450.000 TLEssential Stepway Eco-G 100 bg - 521.000 TLMatrah sonrası fiyatı: 463.000 TLEssential Stepway Tce 90 bg CVT - 538.900 TLMatrah sonrası fiyatı: 508.900 TLExpression Stepway Tce 90 bg CVT - 557.900 TLMatrah sonrası fiyatı: 526.900 TLYENİ DUSTER Essential TCe 90 bg- 549.900 TLMatrah sonrası fiyatı: 512.900 TLExpression ECO- G 100 bg - 593.000 TLMatrah sonrası fiyatı: 544.900 TLAralık kampanyası: 563.300 TLEssential TCe 150 bg EDC - 628.000 TLJourney TCe 150 bg EDC - 674.900 TLEssential Blue dCi 115 bg 4x4 - 691.000 TLYENİ JOGGER Essential Turbo 110 bg 7 koltukluMatrah öncesi fiyatı: 588.000 TLMatrah sonrası fiyatı: 555.000 TLEssential Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu - 603.900 TLExpression Turbo 110 bg 7 koltuklu - 603.900 TLExpression Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu - 608.900 TLExtreme Turbo 110 bg 7 koltuklu - 634.000 TLExtreme Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu - 649.000 TLEGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP BenzinliMatrah öncesi fiyatı: 437.900 TLMatrah sonrası fiyatı: 365.300 TLAralık fiyatı: 374.900 TL1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel - 558.900 TLMatrah sonrası fiyatı: 528.000 TLAralık fiyatı: 540.900 TL1.6 M.Jet 130 HP DCT Easy Otomatik Dizel - 632.900 TL1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Easy Otomatik - 683.900 TL1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli 474.900 TLMatrah sonrası fiyatı: 422.400 TLAralık fiyatı: 424.900 TL1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel - 688.900 TL1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli - 708.900 TL1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli 509.900 TLMatrah sonrası fiyatı: 453.500 TLAralık fiyatı: 463.900 TL1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge Otomatik Dizel - 702.900 TL1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Lounge Otomatik Elektrikli-Benzinli - 743.900 TLEGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel BenzinliMatrah öncesi fiyatı: 479.900 TLMatrah sonrası fiyatı: 426.900 TL1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel - 561.900 TLMatrah sonrası fiyatı: 530.800 TLAralık fiyatı: 543.900 TL1.6 M.Jet 130 HP DCT Street Otomatik Dizel - 652.900 TL1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzin 488.900 TLMatrah sonrası fiyatı: 434.900 TL1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel 586.900 TLMatrah sonrası fiyatı: 554.400 TL1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel - 662.900 TL1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli - 713.900 TLEgea Station Wagon 1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel DizelMatrah öncesi fiyatı: 576.900 TLMatrah sonrası fiyatı: 545.000 TLAralık fiyatı: 557.900 TL1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel - 692.900 TLEgea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - BenzinliMatrah öncesi fiyatı: 474.900 TLMatrah sonrası fiyatı: 422.400 TL1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel - 576.900 TLMatrah sonrası fiyatı: 438.000 TL1.6 M.Jet 130 HP DCT Street Otomatik Dizel - 661.900 TL1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Street Otomatik Elektrikli-Benzinli - 717.900 TL1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli 501.900 TLMatrah sonrası fiyatı: 446.400 TLAralık fiyatı: 456.900 TL1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel - 619.900 TL1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel - 708.900 TL1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli - 737.900 TL1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli- 536.900 TLMatrah sonrası fiyatı: 507.900 TL1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge Otomatik Dizel - 721.900 TL1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Lounge Otomatik Elektrikli-Benzinli - 772.900 TLEgea Cross Wagon 1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel - 701.900 TL1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli - 754.900 TL1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli - 606.500 TL1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge Otomatik Dizel - 736.900 TL1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Lounge Otomatik Elektrikli-Benzinli - 789.900 TLPANDA URBAN 1.0 70 HP Manuel- Mild Hybrid-BenzinliMatrah öncesi fiyatı: 475.900 TLMatrah sonrası fiyatı: 423.200 TLAralık fiyatı: 439.900 TL1.0 70 HP Cross Manuel Mild Hybrid- BenzinliMatrah öncesi fiyatı: 479.900 TLMatrah sonrası fiyatı: 426.800 TLAralık fiyatı: 428.900 TL0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel BenzinMatrah öncesi fiyatı: 566.900 TLMatrah sonrası fiyatı: 535.500 TLAralık fiyatı: 551.900 TL0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel BenzinMatrah öncesi fiyatı: 583.900 TLMatrah sonrası fiyatı: 551.600 TLAralık fiyatı: 596.600 TL500 HB Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP Manuel HybridFiyatı: 611.900 TL500C Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP Dolcevita Manuel Hybrid 666.900 TL500L Cross - 1.4 Fire 95 HP MT - Manuel - BenzinliFiyatı: 641.900 TL1.4 Fire 95 HP MT Cross Plus Manuel Benzinli - 660.900 TLYeni Fiesta Style Hatchback 1.1L Ti-VCT 75 PS 5 İleri Manuel BenzinMatrah öncesi fiyatı: 577.700 TLMatrah sonrası fiyatı: 545.700 TLAralık fiyatı: 551.100 TLTitanium Hatchback 1.0L mHEV EcoBoost 125PS Otomatik - Benzin/Hibrit - 798.300 TLEcoSport Style / SUV / 1.0L EcoBoost 125PS / 6 İleri Otomatik / BenzinFiyatı 668.600 TLST-Line SUV 1.0L EcoBoost 125PS Otomatik - Benzin - 757.900 TLPuma Style / SUV / 1.0L EcoBoost 95PS / 6 İleri Manuel / BenzinListe fiyatı 756.500 TLYeni Honda City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik EleganceMatrah öncesi fiyatı: 567.500 TLMatrah sonrası fiyatı: 547.000 TLCity 1.5L VTEC Benzinli Otomatik ExecutiveMatrah öncesi fiyatı: 585.000 TLMatrah sonrası fiyatı: 563.500 TLHyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin ManuelMatrah öncesi fiyatı: 331.500 TLMatrah sonrası fiyatı: 300.566 TL1.0 MPI 67 PS Jump Benzin AMT - 373.000 TLMatrah sonrası fiyatı: 329.298 TL1.2 MPI 84 PS Style Benzin AMT - 385.000 TLMatrah sonrası fiyatı: 339.887 TL1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk Benzin AMT - 402.500 TLMatrah sonrası fiyatı: 355.328 TLHyundai i20 100 PS 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli)Matrah öncesi fiyatı: 444.000 TLMatrah sonrası fiyatı: 370.354 TL1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Jump (Benzinli) - 477.500 TLMatrah sonrası fiyatı: 424.680 TL1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik - 486.500 TLMatrah sonrası fiyatı: 432.680 TL1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style Plus (Benzinli) - 512.000 TLMatrah sonrası fiyatı: 455.347 TL1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik 528.000 TLMatrah sonrası fiyatı: 469.569 TL1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT - 518.000 TLMatrah sonrası fiyatı: 460.616 TLi20 N 1.6 T-GDI 204 PS Benzin Manuel - 747.000 TLElantra 1.6MPI 123 PS 6 İleri Manuel Style (Benzinli)Fiyatı 621.000 TL1.6 MPI 123 PS Style Comfort Benzin CVT - 660.000 TL1.6 MPI 123 PS Smart Benzin CVT - 719.000 TLBayon 1.4 MPI 6 İleri Düz Jump Benzin ManuelMatrah öncesi fiyatı: 472.000 TLMatrah sonrası fiyatı: 419.791 TL1.4 MPI 6 İleri Otomatik Jump Benzin OtomatikMatrah öncesi fiyatı: 503.000 TLMatrah sonrası fiyatı: 447.347 TL1.4 MPI 100 PS Style Benzin OtomatikMatrah öncesi fiyatı: 525.000 TLMatrah sonrası fiyatı: 466.903 TL1.4 MPI 100 PS Elite Benzin OtomatikMatrah öncesi fiyatı: 550.000 TLMatrah sonrası fiyatı: 519.562 TL1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCTMatrah öncesi fiyatı: 568.500 TLMatrah sonrası fiyatı: 537.002 TLKona 1.0 T-GDI 120 PS Style Benzin DCTFiyatı: 674.000 TLPICANTO Feel 1.0L 67 PS AMT BenzinMatrah öncesi fiyatı: 443.000 TLMatrah sonrası fiyatı: 369.420 TLPicanto 1.0L 67 PS AMT Benzin LiveMatrah öncesi fiyatı: 450.000 TLMatrah sonrası fiyatı: 375.250 TLPicanto 1.0L 67 PS AMT Benzin CoolMatrah öncesi fiyatı: 460.000 TLMatrah sonrası fiyatı: 383.580 TLPicanto 1.2L 84 PS AMT Benzin FeelMatrah öncesi fiyatı: 460.000 TLMatrah sonrası fiyatı: 383.580 TLRIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin CoolMatrah öncesi fiyatı: 471.000 TLMatrah sonrası fiyatı: 418.830 TLRio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin CoolMatrah öncesi fiyatı: 532.000 TLMatrah sonrası fiyatı: 473.120 TLRio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance KonforMatrah öncesi fiyatı: 592.000 TLMatrah sonrası fiyatı: 559.220 TLRio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Prestige - 611.800 TLYeni Cerato 1.6L 128 PS Otomatik Benzin Elegance - 680.000 TLYeni Cerato 1.6L 128 PS Otomatik Benzin Prestige - 790.000 TLYeni Ceed HB 1.0L 120 PS DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Benzin CoolFiyatı: 685.000 TLCeed HB 1.5L 160 PS DCT (Otomatik) Benzin Cool - 715.000 TLCeed HB 1.6L 136 PS DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Dizel Cool - 765.000 TLSTONIC 1.2L 84 PS Manuel - Benzin - CoolMatrah öncesi fiyatı: 528.000 TLMatrah sonrası fiyatı: 469.500 TLStonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin CoolMatrah öncesi fiyatı: 577.000 TLMatrah sonrası fiyatı: 545.060 TLStonic 1.0L 100 PS Manuel Benzin CoolMatrah öncesi fiyatı: 589.000 TLMatrah sonrası fiyatı: 556.360 TLStonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Business - 610.820 TLStonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance 636.000 TLStonic 1.0L 100 PS DCT (Otomatik) Benzin Elegance Konfor - 675.000 TLStonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Prestige - 677.000 TLMGMG ZS Comfort 1.5 5MT - Benzin - 106 PSFiyatı: 563.600 TLMG ZS Luxury 1.0T 6AT Benzin 111 PS - 769.000 TLSpace Star 1.2 INTENSE CVTMatrah öncesi fiyatı: 493.600 TLMatrah sonrası fiyatı: 438.900 TLAralık fiyatı: 452.000 TLMicra 1.0 IG-T 92PS X-Tronic CVT TeknaFiyatı: 613.800 TLNİSSANJuke 1.0 DIG-T 115 Düz Vites TeknaFiyatı: 670.400 TL1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna - 768.200 TLCORSA 1.2 75 HP BENZİN MT5 ELEGANCEMatrah öncesi fiyatı: 499.900 TLMatrah sonrası fiyatı: 444.900 TLAralık fiyatı: 464.900 TL1.2 100 HP BENZİN AT8 EDITIONMatrah öncesi fiyatı: 589.900 TLMatrah sonrası fiyatı: 557.900 TLAralık fiyatı: 561.900 TL1.2 100 HP BENZİN AT8 ELEGANCE - 633.900 TL1.2 130 HP BENZİN AT8 ULTIMATE - 707.900 TLYeni Astra1.2 130 HP Benzin MT6 Edition - 693.900 TLCROSSLAND 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Edition - ESSENTIALFiyatı 629.900 TL1.2 130 HP BENZİN AT6 ESSENTIAL- 679.900 TL1.2 130 HP BENZİN AT6 EDITION - 731.900 TLYeni 208 PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8Matrah öncesi fiyatı: 510.000 TLMatrah sonrası fiyatı: 453.121 TLAralık fiyatı: 465.000 TL208 PRIME SELECTION 1.2 Puretech 100hp EAT8 - 610. 000 TL208 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8 - 613.000 TL208 ALLURE SELECTION 1.2 PureTech 130hp EAT8 - 679.500 TL208 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 - 748.500 TLYeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MTFiyatı - 716.000 TL2008 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8 - 797.000 TLClio Joy 1.0 Sce 65 bgMatrah öncesi fiyatı: 448.000 TLMatrah sonrası fiyatı: 373.000 TLAralık fiyatı: 376.900 TLJoy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 516.000 TLMatrah sonrası fiyatı: 458.000 TLAralık fiyatı: 460.200 TLTouch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 536.900 TLMatrah sonrası fiyatı: 507.000 TLIcon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 578.900 TLMatrah sonrası fiyatı: 546.000 TLTaliant Joy 1.0 Sce 65 bgMatrah öncesi fiyatı: 447.000 TLMatrah sonrası fiyatı: 372.000 TLAralık fiyatı: 373.900 TLJoy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 524.000 TLMatrah sonrası fiyatı: 466.000 TLTouch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 556.900 TLMatrah sonrası fiyatı: 526.000Captur Touch 1.3 TCe EDC 140 bgListe fiyatı 742.000 TLTouch Plus 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg - 762.000 TLIcon 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg - 790.000 TLJoy 1.3 TCe EDC 140 bg - 653.500 TLJoy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg - 663.500 TLTouch 1.3 TCe EDC 140 bg - 711.000 TLTouch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg - 797.000 TLIcon 1.3 TCe EDC 140 bg - 752.000 TLSWIFT HİBRİT 1.2 MHEV CVT GL Techno (Tek Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 -Matrah öncesi fiyatı: 595.000 TLMatrah sonrası fiyatı: 562.026 TL1.2 MHEV CVT GL Techno (Çift Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 - 601.000 TL1.2 MHEV CVT GLX Premium (Tek Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 - 645.000 TL1.2 MHEV CVT GLX Premium (Çift Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 - 651.000 TLVITARA 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 - 789.000 TL1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Çift Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 - 799.000 TLCorolla 1.5 VisionListe fiyatı 607.050 TLCOROLLA 1.5 Vision Multidrive S - 633.750 TLCOROLLA 1.5 Dream - 671.150 TLCOROLLA 1.5 Dream Multidrive S - 697.850 TLCOROLLA 1.5 Flame Multidrive S - 742.150 TLCOROLLA 1.5 Flame X-Pack Multidrive S - 783.400 TLCOROLLA HATCHBACK 1.2 Turbo Dream Multidrive SFiyatı 744.400 TLCOROLLA HATCHBACK 1.2 Turbo Dream X-Pack Multidrive SFiyat 781.600 TLCOROLLA HATCHBACK 1.2 Turbo Flame Multidrive SFiyat 789.650 TLYARIS CROSS 1.5 Dream Multidrive SFiyatı 752.500 TLYARIS CROSS 1.5 Dream X-Pack Multidrive S - 770.000 TLYARIS 1.0 VisionMatrah öncesi fiyatı: 517.050 TLMatrah sonrası fiyatı: 459.750 TLYaris 1.5 Dream Multidrive S - 623.250 TL1.5 Dream X-Pack Multidrive S 661.500 TL1.5 Flame Multidrive S 672.100 TL1.5 Flame X-Pack Multidrive S 699.000 TLYaris 1.5 Hybrid Dream e-CVT - 789.200 TL