Ara tatil ne zaman? Kasım 2023 ara tatil ne zaman? Okullarda 1. ve 2. ilk ara tatil ne zaman?

2023-2024 eğitim öğretim yılı 19 milyon öğrenciyle 11 Eylül'de başladı. Ekim ayı başlarından itibaren 2023 Kasım tatili için araştırmalar başladı. Bir haftalık ilk ara tatil Kasım ayında gerşekleşecek. 2023 2024 eğitim öğretim yılının bir sonraki tatil ise yarıyıl tatili olacak. Peki, Okullarda ilk ara tatil (Kasım tatili) ne zaman, hangi tarihte? 2023-2024 MEB tatil takvimiBirinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.2023-2024 eğitim-öğretim yılı ilk ara tatili 13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında olacak.2023-2024 Eğitim Öğretim Döneminde 22 Ocak 2024 - 2 Şubat 2024 tarihleri arasında yarıyıl tatili (15 tatil) gerçekleştirilecek.19 Ocak 2024 Cuma günü karnelerini alacak olan öğrenciler 15 gün sürecek olan Yarıyıl Tatiline başlayacaklar. 2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi ise 5 Şubat Pazartesi günü başlayacak.08 - 12 Nisan 2024 tarihleri arasında 2023-2024 Eğitim Öğretim Döneminin ikinci ara tatili olacak.10-12 Nisan tarihlerinin Ramazan Bayramı'na denk geliyor olmasıyla öğrenciler Nisan ara tatilini iki gün yapacaklar.2023-2024 eğitim öğretim yılının 14 Haziran 2024 Cuma günü sona ermesiyle yaz tatili başlayacak.