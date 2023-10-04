Haber Tarihi: 04 Ekim 2023 11:04 - Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2023 11:04

Ara tatil ne zaman? Kasım 2023 ara tatil ne zaman? Okullarda 1. ve 2. ilk ara tatil ne zaman?

İlk ara tatil tarihi, 2023-2024 eğitim öğretim döneminde okullara giden öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen için 2023-2024 eğitim öğretim yılı devam ediyor. Yaklaşık iki hafta önce başlayan eğitimin ardından, şimdi de ara tatil tarihleri gündeme geldi. Peki, ara tatil ne zaman? Kasım 2023 ara tatil ne zaman? 1. ve 2. ilk ara tatil ne zaman?

Ara tatil ne zaman? Kasım 2023 ara tatil ne zaman? Okullarda 1. ve 2. ilk ara tatil ne zaman?
Abone Ol
2023-2024 eğitim öğretim yılı 19 milyon öğrenciyle 11 Eylül'de başladı. Ekim ayı başlarından itibaren 2023 Kasım tatili için araştırmalar başladı. Bir haftalık ilk ara tatil Kasım ayında gerşekleşecek. 2023 2024 eğitim öğretim yılının bir sonraki tatil ise yarıyıl tatili olacak. Peki, Okullarda ilk ara tatil (Kasım tatili) ne zaman, hangi tarihte? 2023-2024 MEB tatil takvimi 
OKULLARDA İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.
SÖMESTR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

1.DÖNEM ARA TATİL TARİHİ NE ZAMAN?

2023-2024 eğitim-öğretim yılı ilk ara tatili 13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında olacak.

15 TATİL | YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

2023-2024 Eğitim Öğretim Döneminde 22 Ocak 2024 - 2 Şubat 2024 tarihleri arasında yarıyıl tatili (15 tatil) gerçekleştirilecek.

19 Ocak 2024 Cuma günü karnelerini alacak olan öğrenciler 15 gün sürecek olan Yarıyıl Tatiline başlayacaklar. 2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi ise 5 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

2. DÖNEM ARA TATİL TARİHİ NE ZAMAN?

08 - 12 Nisan 2024 tarihleri arasında 2023-2024 Eğitim Öğretim Döneminin ikinci ara tatili olacak.
10-12 Nisan tarihlerinin Ramazan Bayramı'na denk geliyor olmasıyla öğrenciler Nisan ara tatilini iki gün yapacaklar.

2024 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2023-2024 eğitim öğretim yılının 14 Haziran 2024 Cuma günü sona ermesiyle yaz tatili başlayacak.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Ara tatil
Gündem

Diğer Haberler

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta sona erdi UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta sona erdi
Konferans Ligi'nde 2. hafta sona erdi UEFA Konferans Ligi Konferans Ligi'nde 2. hafta sona erdi
Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi Fenerbahçe Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi
Beşiktaş'ta Rosier'in kırmızı kartları sürüyor Beşiktaş Beşiktaş'ta Rosier'in kırmızı kartları sürüyor
İsmail Kartal 25 maçtır namağlup Fenerbahçe İsmail Kartal 25 maçtır namağlup
Beşiktaş'ın serisi sona erdi! Beşiktaş Beşiktaş'ın serisi sona erdi!
Fenerbahçe rekor kırdı: Avrupa'da 9 maçlık seri Fenerbahçe Fenerbahçe rekor kırdı: Avrupa'da 9 maçlık seri
İrfan Can'dan Livakovic yorumu! Fenerbahçe İrfan Can'dan Livakovic yorumu!
Fenerbahçe deplasmanda ilk golünü yedi Fenerbahçe Fenerbahçe deplasmanda ilk golünü yedi
Daha fazla göster
 Reklam 
1
İngiltere'den Galatasaray'ın açıklamasına cevap!
2
Spartak Trnava - Fenerbahçe: 11'ler
3
Beşiktaş'ta olağanüstü toplantı!
4
Büyükekşi, Beşiktaş maçını yarıda bıraktı; stadyumu terk etti
5
İlk yarı Beşiktaş! İkinci yarı yıkım!
6
Beşiktaş'ta taraftarı İbrahim Üzülmez ikna etti
7
Şenol Güneş'ten dikkat çeken hareket!

SON HABERLER

yukarı ok