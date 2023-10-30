Apple 'Scary Fast' Etkinliği Canlı İzle: Apple 'Scary Fast' etkinliği ne zaman, saat kaçta?

ABD merkezli teknoloji devi Apple, yeni Mac modellerini 31 Ekim'de gerçekleştireceği çevrimiçi etkinliği Scary Fast ile birlikte tanıtacak.Apple'ın yeni Mac modellerini Ekim ayının son günlerinde tanıtabileceğini geçtiğimiz hafta sizlere aktarmıştık. 24 Ekim tarihinde ise konu ile ilgili bir duyuru paylaşan Apple, 31 Ekim tarihinde "Scary fast" isimli online bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu."Scary fast" etkinliği çerçevesinde yenilenen Mac modellerinin ve uzun zamandır beklenen M3 çipinin tanıtılması bekleniyor. Bu haberimizde ise Türkiye saati ile 03.00'de başlayacak olan "Scary fast" etkinliğinde karşımıza çıkmasını beklediğimiz yeni modellere yakından bakıyoruz.Scary fast etkinliğinin yıldızının M3 çipi olması bekleniyor. Bugüne kadar M3 ile ilgili pek çok sızıntı karşımıza çıktı. Geçtiğimiz aylarda ilk etapta 2023 içinde tanıtılması beklenen M3 çipinin 2024 yılına sarkabileceği ile ilgili gelişmeler paylaşılmıştı.Scary fast etkinliğinin duyurulması ile birlikte neredeyse M3 çipinin 2023 yılı içinde tanıtılacağı da kesinleşmiş oldu. M3 çipinin ne gibi teknik özelliklere sahip olacağı konusunda ise şu an için herhangi bir bilgi bulunmuyor. M3 çipinin etkinlik çerçevesinde tanıtılacak olan yeni Mac modellerinde kullanılması bekleniyor.Uzun zamandır Apple'ın yeni bir iMac modeli üzerinde çalıştığı konusunda bilgiler geliyor. Yenilenen 24 inçlik iMac modelinin Scary fast etkinliği kapsamında tanıtılması sürpriz olmayacaktır. Yeni iMac modeli, gücünü Apple tarafından geliştirilen M3 çipinden alacak.Apple'ın 32 inçlik bir iMac modeli üzerinde çalıştığı konusunda sızıntılar da geçtiğimiz aylarda karşımıza çıkmıştı. 2025 yılında tanıtılması beklenen yeni iMac modelinin 2017 yılında tanıtılan iMac Pro modelinin yerini alması bekleniyor. 32 inçlik iMac modeli de etkinlikte tanıtılabilir.MacBook Pro modellerinin de M3 çipi ile birlikte yenilenmesi bekleniyor. Apple ile ilgili yaptığı doğru tahminler ile tanınan Bloomberg'ten Mark Gurman, daha önce Apple'ın M3 Max ve M3 Pro çipli MacBook Pro modelleri üzerinde çalıştığını paylaşmıştı.31 Ekim tarihinde gücünü M3 çipinden alan yeni MacBook Pro modellerini görmemiz de sürpriz olmayacaktır. Yeni MacBook Pro modellerinin tasarım konusunda ne gibi yenilikler sunacağı konusunda ise herhangi bir bilgi bulunmuyor.Apple'ın en sevilen ailelerinden iPad'in en gelişmiş versiyonu olan iPad Pro da M3 çipi ile yenilenecek ürünler arasında yer alıyor. Hatırlatmak gerekirse geçtiğimiz yıllarda iPad Pro modellerinin önce M1, sonrasında ise M2 çipi ile birlikte yenilendiğini görmüştük. Etkinlik çerçevesinde gücünü M3 çipinden alan yeni bir iPad Pro modelinin de tanıtılması bekleniyor. "Scary fast" etkinliği çerçevesinde tanıtılacak olan tüm ürün ve yenilikleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.