Haber Tarihi: 10 Ağustos 2026 00:42 - Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2026 00:42

Amazon Prime Video nedir, Amazon Prime Video kaç para, nedir?

Türkiye'de de yer alan Amazon Prime Video nedir, ne işe yarar? Amazon Prime video üyelik kaç para, Amazon Prime Video nasıl kullanılır? Amazon Prime Video kaç para? gibi sorular devam ediyor.Tıpkı Netflix gibi üyelerine sınırsız film, dizi arşivinden yararlanabilme imkanı sunan Prime Video, dünyaca ünlü yıldızların yer aldığı yapımlarıyla özellikle Amazon Amerika ve Amazon Avrupa düşünüldüğünde Netflix'in en ciddi rakiplerinden biri olarak görülüyor.

Amazon Prime Video nedir, Amazon Prime Video kaç para, nedir?
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Amazon Prime Video'nun diğer avantajlarının başında ise iOS'dan Android'e, Smart TV'den Xbox ve PS4'e birbirinden farklı platformlarla uyumlu çalışabiliyor olması geliyor. Bir çok yapımın yer aldığı dizi, film, belgesel, biyografi benzeri yapımların yer aldığı video izleme platformu Amazon Prime nedir, Amazon Prime video ne işe yarar, Amazon prime video ne işe yarar, amazon prime video neler yapılır, Amazon prime video kaç para, amazon prime video izleme ücreti, amazon prime video aylık fiyat, amazon prime video ücreti.
Prime kullanıcısı vatandaşlar, popüler filmleri ve ödüllü Amazon Originals dizilerini, üyeliğin sayesinde ek ücret ödemeden Prime Video'da Türkçe altyazılı izleyebiliyor.

AMAZON PRIME VIDEO NEDİR, NE İŞE YARAR, NELER YAPILIR?

Amazon Prime üyeliğinin Amazon.com.tr müşterilerine sağladığı fırsatlar arasında şunlar yer alıyor:

Bedava ve hızlı kargo, elektronikten Bilgisayara, Kitaptan Moda, Ev ve Mutfak ürünlerine kadar binlerce geçerli üründe bedava ve hızlı kargo. Prime Video, Tom Clancy's Jack Ryan, Good Omens, Modern Love ve The Marvelous Mrs. Maisel'i de içeren Amazon Original TV dizilerinin yanı sıra All or Nothing: Manchester City, Steven Gerrard's Make Us Dream ve El Corazón de Sergio Ramos gibi spor belgesellerine ve The Upside, The Aeronauts gibi Amazon Original filmlerinin de bulunduğu geniş film ve dizi yelpazesine Türkçe altyazı seçeneğiyle erişim.

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Prime Gaming, League of Legends, Teamfight Tactics, Black Desert Mobile gibi oyunlar ve oyun içi içeriklere erişme avantajınının yanı sıra her ay ücretsiz oyunlar ve Twitch.tv kanalı aboneliği. Özel Fırsatlar, popüler markaların ürünlerinde özel indirimlere erişim. Prime Day, sadece Prime üyelerine özel Amazon'un dünya çapında düzenlediği yılın en büyük indirim günleri Prime Day'e özel indirim ve fırsatlara erişim.


AMAZON PRİME VIDEO ÜCRETİ NE KADAR?

Amazon Prime hizmetine 30 günlük ücretsiz deneme süresinin ardından, www.amazon.com.tr/prime adresinden aylık 7,90 TL karşılığında abone olunabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Amazon.com.tr Ülke Genel Müdürü Richard Marriott, Amazon Prime'ı Türkiye'deki müşterileriyle buluşturdukları için oldukça mutlu olduklarını belirtti.

AMAZON PRIME NETFLIX'İN EN BÜYÜK RAKİBİ

Amazon Prime'ın video hizmeti açısından Türkiye'de küresel bir şirket olarak Netflix, yerel olarak da Blu TV, PuhuTv gibi platformlarla rekabet etmesi gerekecek.

Amazon Prime'da dünyanın en prestijli televizyon ödülü sayılan Emmy gibi çok sayıda ödül kazanan orijinal yapımlar bulunuyor.

Amazon'un orijinal yapımlarından öne çıkanları arasında The Boys, The Marvelous Mrs. Maisel, The Expanse, Goliath, Carnival Row, Bosch, Homecoming, Tales from the Loop, Undon, Fleabag, The Man in the High Castle ve Mozart in the Jungle var.

AMAZON PRIME FİLMLERİ, AMAZON PRIME VIDEO HANGİ FİLMLER VAR?

Fleabag
The Boys
The Boys 2. Sezon
The Marvelous Mrs. Maisel
The Expanse
Carnival Row
Undone
The Man in the High Castle
Transparent
Tales from the Loop
Upload
Homecoming
Goliath
Hanna
Good Omens
Good Omens
Too Old to Die Young
Sneaky Pete
Patriot
Jack Ryan
Hunters
American Gods
Star Trek: Picard
The Good Fight
Little Fires Everywhere
This Is Us
The Terror
Fear the Walking Dead
The Office
House M.D.
Seinfeld
Parks and Recreation
The X-Files


Prison Break
Heroes
Battlestar Galactica
Mad Men
Community
Downton Abbey
Buffy the Vampire Slayer
Monk
Mr. Robot
Preacher
Homeland
Married… with Children
Dawson's Creek
Amazon Orijinal Filmleri
The Big Sick
Beautiful Boy
Troop Zero
The Aeronauts
The Vast of Night
The Report
Bonus: Lisanslı Filmler
The Godfather Üçlemesi
Indiana Jones Serisi
Back to the Future Üçlemesi
Mission: Impossible Serisi
Bourne Serisi
Transformers Serisi
Fight Club
Inglourious Basterds
Pulp Fiction
Once Upon a Time in America



No Country for Old Men
Heat
Catch Me If You Can
American Beauty
The Big Lebowski
Shutter Island
Gladiator
L.A. Confidential
Man on Fire
Forrest Gump
Jaws
Watchmen
JFK
American Gangster
Public Enemies
E.T.
King Kong
Cloverfield
Oblivion
Les Misérables
Mamma Mia!
Bridesmaid
Wanted

AMAZON PRIME VIDEO NEDİR, NASIL ABONE OLUNUR İZLE YOUTUBE

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