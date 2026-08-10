Amazon Prime video kaç para, Prime video aylık abonelik ücret
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2026 00:43 -
Güncelleme Tarihi:
10 Ağustos 2026 00:43
Amazon Prime video kaç para, Prime video aylık abonelik ücret
Türkiye'de de yer alan Amazon Prime Video nedir, ne işe yarar? Amazon Prime video üyelik kaç para, Amazon Prime Video nasıl kullanılır? Amazon Prime Video kaç para? gibi sorular devam ediyor.Tıpkı Netflix gibi üyelerine sınırsız film, dizi arşivinden yararlanabilme imkanı sunan Prime Video, dünyaca ünlü yıldızların yer aldığı yapımlarıyla özellikle Amazon Amerika ve Amazon Avrupa düşünüldüğünde Netflix'in en ciddi rakiplerinden biri olarak görülüyor.
Amazon Prime Video'nun diğer avantajlarının başında ise iOS'dan Android'e, Smart TV'den Xbox ve PS4'e birbirinden farklı platformlarla uyumlu çalışabiliyor olması geliyor. Bir çok yapımın yer aldığı dizi, film, belgesel, biyografi benzeri yapımların yer aldığı video izleme platformu Amazon Prime nedir, Amazon Prime video ne işe yarar, Amazon prime video ne işe yarar, amazon prime video neler yapılır, Amazon prime video kaç para, amazon prime video izleme ücreti, amazon prime video aylık fiyat, amazon prime video ücreti.
Prime kullanıcısı vatandaşlar, popüler filmleri ve ödüllü Amazon Originals dizilerini, üyeliğin sayesinde ek ücret ödemeden Prime Video'da Türkçe altyazılı izleyebiliyor.
AMAZON PRIME VIDEO NEDİR, NE İŞE YARAR, NELER YAPILIR?
Amazon Prime üyeliğinin Amazon.com.tr müşterilerine sağladığı fırsatlar arasında şunlar yer alıyor:
Bedava ve hızlı kargo, elektronikten Bilgisayara, Kitaptan Moda, Ev ve Mutfak ürünlerine kadar binlerce geçerli üründe bedava ve hızlı kargo. Prime Video, Tom Clancy's Jack Ryan, Good Omens, Modern Love ve The Marvelous Mrs. Maisel'i de içeren Amazon Original TV dizilerinin yanı sıra All or Nothing: Manchester City, Steven Gerrard's Make Us Dream ve El Corazón de Sergio Ramos gibi spor belgesellerine ve The Upside, The Aeronauts gibi Amazon Original filmlerinin de bulunduğu geniş film ve dizi yelpazesine Türkçe altyazı seçeneğiyle erişim.
Prime Gaming, League of Legends, Teamfight Tactics, Black Desert Mobile gibi oyunlar ve oyun içi içeriklere erişme avantajınının yanı sıra her ay ücretsiz oyunlar ve Twitch.tv kanalı aboneliği. Özel Fırsatlar, popüler markaların ürünlerinde özel indirimlere erişim. Prime Day, sadece Prime üyelerine özel Amazon'un dünya çapında düzenlediği yılın en büyük indirim günleri Prime Day'e özel indirim ve fırsatlara erişim.
AMAZON PRİME VIDEO ÜCRETİ NE KADAR?
Amazon Prime hizmetine 30 günlük ücretsiz deneme süresinin ardından, www.amazon.com.tr/prime adresinden aylık 7,90 TL karşılığında abone olunabiliyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Amazon.com.tr Ülke Genel Müdürü Richard Marriott, Amazon Prime'ı Türkiye'deki müşterileriyle buluşturdukları için oldukça mutlu olduklarını belirtti.
AMAZON PRIME NETFLIX'İN EN BÜYÜK RAKİBİ
Amazon Prime'ın video hizmeti açısından Türkiye'de küresel bir şirket olarak Netflix, yerel olarak da Blu TV, PuhuTv gibi platformlarla rekabet etmesi gerekecek.
Amazon Prime'da dünyanın en prestijli televizyon ödülü sayılan Emmy gibi çok sayıda ödül kazanan orijinal yapımlar bulunuyor.
Amazon'un orijinal yapımlarından öne çıkanları arasında The Boys, The Marvelous Mrs. Maisel, The Expanse, Goliath, Carnival Row, Bosch, Homecoming, Tales from the Loop, Undon, Fleabag, The Man in the High Castle ve Mozart in the Jungle var.
AMAZON PRIME FİLMLERİ, AMAZON PRIME VIDEO HANGİ FİLMLER VAR?
Fleabag The Boys The Boys 2. Sezon The Marvelous Mrs. Maisel The Expanse Carnival Row Undone The Man in the High Castle Transparent Tales from the Loop Upload Homecoming Goliath Hanna Good Omens Good Omens Too Old to Die Young Sneaky Pete Patriot Jack Ryan Hunters American Gods Star Trek: Picard The Good Fight Little Fires Everywhere This Is Us The Terror Fear the Walking Dead The Office House M.D. Seinfeld Parks and Recreation The X-Files
Prison Break Heroes Battlestar Galactica Mad Men Community Downton Abbey Buffy the Vampire Slayer Monk Mr. Robot Preacher Homeland Married… with Children Dawson's Creek Amazon Orijinal Filmleri The Big Sick Beautiful Boy Troop Zero The Aeronauts The Vast of Night The Report Bonus: Lisanslı Filmler The Godfather Üçlemesi Indiana Jones Serisi Back to the Future Üçlemesi Mission: Impossible Serisi Bourne Serisi Transformers Serisi Fight Club Inglourious Basterds Pulp Fiction Once Upon a Time in America
No Country for Old Men Heat Catch Me If You Can American Beauty The Big Lebowski Shutter Island Gladiator L.A. Confidential Man on Fire Forrest Gump Jaws Watchmen JFK American Gangster Public Enemies E.T. King Kong Cloverfield Oblivion Les Misérables Mamma Mia! Bridesmaid Wanted
AMAZON PRIME VIDEO NEDİR, NASIL ABONE OLUNUR İZLE YOUTUBE
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