Altın fiyatları neden düşüyor, düştü? 2024

Altın fiyatları Salı günü ABD doları ve Hazine getirilerinin yükselmesiyle aşağı yönlü baskı altında kaldı. TSİ 20:30 sularında ons altın 2025 dolardan işlem görüyordu.

Altın ve ABD borsalarındaki gerileme sürerken, piyasaların ana odak noktası ise bu hafta Fed yetkililerinin yapacağı açıklamalar olacak. Bu yetkililerden biri olan Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyonda devam eden düşüşlerin Fed'in bu yıl faiz oranlarını düşürmesine olanak sağlayacağını ancak bunun 'dikkatli' şekilde yapılması gerektiğini söyledi.

Para politikasının doğru belirlendiğine inandığını belirten Waller, politikanın kısıtlayıcı olduğunu ve ılımlı enflasyon okumalarının görülmeye devam edilebilmesi için talep üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmayı sürdürmesi gerektiğini aktardı.

Waller, enflasyonun yüzde 2 hedefine ulaşması konusunda doğru yolda olduklarına inandığını dile getirerek, "Enflasyon yükselmediği ve yüksek kalmaya devam etmediği sürece Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) bu yıl federal fon oranı hedef aralığını düşürebileceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.





Enflasyonun son dönemdeki seyrini sürdürüp sürdürmeyeceğini ve iş gücü piyasası hala beklentilerin üzerinde performans gösterirken bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini zamanın göstereceğine dikkati çeken Waller, son birkaç aydaki verilerin Komite'nin 2024'te politika faizini düşürmeyi düşünmesine olanak tanıdığını kaydetti.

Dolar endeksi 10 günün zirvesine ulaşarak altının diğer para birimleri sahipleri için cazibesini azalttı. Eş zamanlı olarak, ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi yüzde 4'ü aştı. Doların Salı günü değerlenmesi, yatırımcıların büyük merkez bankalarının kararlarını etkileyebilecek verilerin yoğun olduğu bir haftada Fed'in faiz indirimleri olasılığını tartışmaya açmasıyla gerçekleşti.



Başlangıçta Fed'in erken faiz indirimine gideceğine dair beklentiler düşük seviyedeydi ancak Aralık ayında sürpriz bir düşüş gösteren ABD üretici fiyatları verisi, spekülasyonları yeniden alevlendirdi. Mevcut piyasa oranları Mart ayında 25 baz puanlık bir indirime yüzde 70 ihtimal verirken, bu oran geçen haftaki yüzde 63'lük orana göre artış gösterdi. Yatırımcılar bu yıl toplam 160 baz puanlık faiz indirimi öngörüyor ve bu oran bir önceki 140 baz puanlık beklentiden daha yüksek.

Piyasanın agresif tutumuna rağmen çoğu analist temkinli olmaya devam ediyor. Analistler, işgücü piyasasının sağlamlığının ve düşen enflasyonun yüzde 2'lik hedefe hızlı bir dönüş için yeterli olmayabileceğini savunuyorlar. Bu şüphecilik, piyasaların gevşeme beklentilerini yeniden değerlendirerek kısa vadeli faiz oranlarının yükselmesine yol açması halinde doları destekleyebilir.

Yatırımcılar ayrıca, Kasım ayı sonlarında önemli bir piyasa rallisine yol açan güvercin tutumuyla bilinen Christopher Waller da dahil olmak üzere Fed yetkililerinin konuşmalarını merakla bekliyor. Waller'ın konuşması Mart ayında faiz indirimine ilişkin piyasa tahminlerini ve ABD tahvil getirileri ile doları etkileyebilir.

Bu hafta birden fazla Fed yetkilisi konuşurken, beklenen faiz indirimlerine karşı herhangi bir adım, altın fiyatlarında bir geri çekilmeyi tetikleyebilir. Fed'in önümüzdeki toplantısında politika faizini koruması bekleniyor. Yatırımcılar bu yıl altı adet 25 baz puanlık faiz indirimi beklerken, bu indirimlerin erteleneceğine veya azaltılacağına dair herhangi bir sinyal altını daha da zayıf düşürebilir.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkilileri, Avrupa'da enflasyonun yüksek seyretmeye devam etmesini gerekçe göstererek hızlı faiz indirimlerine başlama konusunda isteksiz olduklarını daha önce duyurmuşlardı. Bu duruş, ECB'nin faiz indirimlerinin potansiyel olarak Nisan ayında başlayacağını ve yaklaşık 145 baz puan olacağını öngören piyasa beklentileriyle çelişiyor.

Mevcut ekonomik göstergeler ve merkez bankalarının duruşları göz önüne alındığında, altın için kısa vadeli tahminler aşağı yönlü olmaya devam ediyor. Merkez bankalarının agresif faiz indirimleri yönündeki piyasa beklentilerini geri çevirme potansiyeli, güçlü dolar ve artan Hazine getirileriyle birleştiğinde altın fiyatlarında olası bir gerilemeye işaret ediyor.