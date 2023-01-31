Houston Rockets'ta forma giyen milli pivotumuz Alperen Şengün, NBA All-Star hafta sonunda boy gösterecek.



Bu yıl Salt Lake City'de düzenlenecek olan NBA All-Star hafta sonunun ilk gününde çaylak oyuncular ve ikinci yıl oyuncularının forma giydiği ABD - Dünya karması maçında forma giyecek.



Alperen Şengün ile birlikte forma giyecek diğer oyuncular şöyle:



Paolo Banchero, Jalen Duren, AJ Griffin, Jaden Ivey, Walker Kessler, Bennedict Mathurin, Keegan Murray, Andrew Nembhard, Jabari Smith JR, Jeremy Sochan, Jalen Williams, Jose Alvarado, Scottie Barnes, Josh Giddey, Jalen Green, Quentin Grimes, Bones Hyland, Evan Mobley, Trey Murphy III, Alperen Şengün, Franz Wagner





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