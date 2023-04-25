Alperen'in yeni koçu belli oldu

Başantrenörü Stephen Silas ile yollarını ayıran Houstan Rockets'un yeni koçu Ime Udoka oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Alperen'in yeni koçu belli oldu
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25 Nisan 2023 01:48
Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün de formasını giydiği Houstan Rockets'ta yeni başantrenör belli oldu.

ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre, Stephen Silas ile yollarını ayıran Houstan Rockets, başantrenörlük görevine Ime Udoka'yı getirdi.

Celtics'i, NBA finallerine taşıyan Udoka, kulüp içinde uygunsuz bir ilişki yaşadığı gerekçesiyle görevden alınmıştı.

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