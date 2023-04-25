Alperen'in yeni koçu belli oldu

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün de formasını giydiği Houstan Rockets'ta yeni başantrenör belli oldu.
ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre, Stephen Silas ile yollarını ayıran Houstan Rockets, başantrenörlük görevine Ime Udoka'yı getirdi.
Celtics'i, NBA finallerine taşıyan Udoka, kulüp içinde uygunsuz bir ilişki yaşadığı gerekçesiyle görevden alınmıştı.
ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre, Stephen Silas ile yollarını ayıran Houstan Rockets, başantrenörlük görevine Ime Udoka'yı getirdi.
Celtics'i, NBA finallerine taşıyan Udoka, kulüp içinde uygunsuz bir ilişki yaşadığı gerekçesiyle görevden alınmıştı.
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