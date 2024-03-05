Haber Tarihi: 05 Mart 2024 12:45 - Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2024 12:45

Alper Rende kimdir, kaç yaşında, nereli?

Youtube videolarıyla tanınan Alper Rende kimdir, nereli, kaç yaşında? Alper Rende hangi filmlerde oynadı?

Alper Rende kimdir, kaç yaşında, nereli?
Abone Ol
Alper Rende'nin yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Alper Rende kimdir? Kaç yaşında? Mesleği ne?

ALPER RENDE KİMDİR?

Alper Rende, 1995 yılında İzmit'te dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Beykent Üniversitesi Yazılım Bölümünde tamamladı. Rende, sosyal medyaya 2013'de Vine isimli uygulama'ya Ailesi, arkadaşları ve sevgilisi ile video çekerek girmiştir.


2016 yılında Türk Lokumu filminde rol aldıktan sonra 2017 yılında Oha Diyorum ve Çılgın Kolej filmlerinde rol almıştır. 2019'da ise Enes Batur Gerçek Kahraman ve Sar Başa filmlerinde rol aldı.

2016-2018 yılları arası Mediakraft bünyesinde içerik hazırladıktan sonra 2018 yılında kendi kanalını açmıştır. 2020 yılında İzole isimli şarkısını çıkartmıştır. YouTube'da çektiği Kaçış isimli video serisinin özel bölümlerini Acun Ilıcalı'nın kurduğu dijital platform olan Exxen platformundan yayımlarken diğer bölümleri ise kendi kanalından yayımlamaktadır.

ALPER RENDE FİLMLERİ

2016 - Türk Lokumu

2017 - Oha Diyorum

2019 - Enes Batur Gerçek Kahraman

2019 - Sar Başa


Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Galatasaray'da Kaan Ayhan mest etti! Galatasaray Galatasaray'da Kaan Ayhan mest etti!
Galatasaray'da kayıp aranıyor: Mauro Icardi Galatasaray Galatasaray'da kayıp aranıyor: Mauro Icardi
Galatasaray 30 günde sadece iki maça çıkacak! Galatasaray Galatasaray 30 günde sadece iki maça çıkacak!
Alper Rende kimdir, kaç yaşında, nereli? Gündem Alper Rende kimdir, kaç yaşında, nereli?
98 gün sonra yeniden Avrupa görevi Trendyol Süper Lig 98 gün sonra yeniden Avrupa görevi
Fenerbahçe'ye Portekizli hakem! Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Portekizli hakem!
Beşiktaş'ta hedef yeni gol yememe serisi Beşiktaş Beşiktaş'ta hedef yeni gol yememe serisi
Fernando Santos'un büyük sorunu: Gol! Beşiktaş Fernando Santos'un büyük sorunu: Gol!
Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi Trendyol Süper Lig Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi
Daha fazla göster
 Reklam 
1
"Galatasaray'ın paylaştığı salıncak, Rashica'nın rövanşı!"
2
Sadettin Saran'dan Abdullah Kiğılı'nın sözlerine cevap!
3
Fenerbahçe, Avrupa'nın dördüncü favorisi!
4
Victor Osimhen'e 2 dev takımdan kanca
5
Arda Güler'den beğenileri için açıklama!
6
Galatasaray'da derbi öncesi Florya'da yaşananlar ortaya çıktı!
7
Galatasaray'da büyük avantaj!

SON HABERLER

yukarı ok