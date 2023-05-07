Haber Tarihi: 07 Mayıs 2023 14:16 - Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2023 14:16

Alpay Özalan aday mı? Alpay Özalan hangi partiden aday 2023

Fehmi Alpay Özalan, AKP İzmir 2. Bölge 2. sıradan milletvekili adayı oldu. Peki, AK Parti İzmir Milletvekili adayı Fehmi Alpay Özalan kimdir? Alpay Özalan aday mı? Alpay Özalan hangi partiden aday 2023?

Alpay Özalan aday mı? Alpay Özalan hangi partiden aday 2023
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Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenirken, Millet İttifakı cephesinde milletvekili aday listeleri üzerindeki çalışmalarda önemli bir gelişme yaşanmasının ardından vatandaşlar arama motorlarında Alpay Özalan aday mı? 2023 Alpay Özalan milletvekili adayı mı? Alpay Özalan aday mı? 2023 Alpay Özalan milletvekili adayı mı sorularına yanıt aradı.
ALPAY ÖZALAN ADAY MI?

Alpay Özalan YSK'nın açıkladığı milletvekili aday listesinde yer alıyor.
ALPAY ÖZALAN KİMDİR?

Fehmi Alpay Özalan, 29 Mayıs 1973 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Futbol hayatına Altay'da başladı. Sırasıyla Beşiktaş, Fenerbahçe, Aston Villa (İngiltere), İncheon United (Güney Kore), Urawa Red Diamonds (Japonya) ve FC Köln'de (Almanya) oynadı. 1992 yılından 2008 yılına kadar Millî Takımın değişmez oyuncusu oldu ve Millî Takımlar formasını 127 defa giydi. 1993 Akdeniz Olimpiyatları'nda şampiyonluk sevinci yaşadı.

1996 yılında Dünya Olimpiyat Fair Play Ödülü'nü alan ilk ve tek Türk futbolcu oldu. Yine İngiltere'ye transfer olan, Premier Lig'de forma giyen ilk Türk futbolcudur. 2002 Dünya Kupası'nda üçüncülük kupasının kadrosunda yer alarak 2002 FIFA World Cup All Star Team'e giren tek Türk futbolcusudur. Japonya'da en iyi yabancı futbolcu ve Asya'nın en iyi defans oyuncusu seçildi.

2002 Dünya Kupası'ndaki başarılarından dolayı Devlet Üstün Hizmet Madalyası'na sahip oldu. Ayrıca Almanya'nın ünlü ansiklopedisi Fussballer tarafından futbol tarihinin gelmiş geçmiş en önemli 1000 futbolcusu arasında gösterildi. Futbolculuk kariyerini Almanya'da bitirerek teknik direktörlük kariyerinde çeşitli kulüplerde görev aldı ve son olarak Ümit Millî Takım Teknik direktörlüğü görevinde bulundu.

Fehmi Alpay Özalan, evli ve 2 çocuk babasıdır.

FEHMİ ALPAY ÖZALAN HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

1991-1992 Soma Linyitspor

1992-1993 Altay

1993-1999 Beşiktaş


1999-2000 Siirtspor

1999-2000 Fenerbahçe (kiralık)

2000-2003 Aston Villa

2004-2005 Incheon United

2005 Urawa Red Diamonds

2005-2007 1. FC Köln

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