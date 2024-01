Uzun bir süredir merakla beklenen Wednesday dizisi, 28 Ocak 2022 itibariyle Netflix'te görücüye çıkmıştı. Başrolünde Park Solomon'un yer aldığı, zombi kıyameti temalı, korku öğeleri barındıran ve dünya genelinde büyük yankı uyandıran dizinin yeni sezonuna dair ilk bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar..



ALL OF US ARE DEAD 2. SEZON NE ZAMAN?



All of Us Are Dead isimli popüler zombi dizisinin ikinci sezonunun 2024 yılının ilk çeyreğinde yayımlanması bekleniyor. Dizi, 2022 yılının haziran ayında ikinci sezon onayı almıştı.



İkinci sezon tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadığını belirtmek gerekiyor. Resmî açıklama yapıldıktan sonra buradan bilgi vereceğiz.



ALL OF US ARE DEAD KONUSU NEDİR?



Dizi, bir zombi salgını sırasında okulda mahsur kalan bir grup lise öğrencisinin hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Dizi, zombi temalı bir korku dizisi olarak başlıyor. Hikaye, Seobu Lisesi'nde öğrenim gören bir grup öğrencinin zombi salgınına yakalanmasıyla başlıyor.



ALL OF US ARE DEAD OYUNCULARI KİMLER?



Park Solomon / Su Hyuk



Yoo In Soo / Gwi Nam



Lee Kyu Hyung / Song Jae Ik



Kim Byung Chul / Lee Byeong Chan



Shin Jae Hwi / Chang Hoon



Lee Chae Eun / Hee Soo



Kim Bo Yun / Seo Hyo Ryeong



Bae Hae Seon / Park Eui Won



Yoon Gyung Ho / Jung Yong Nam



Kim Jin Young / Ji Min



Lee Sang Hee / Park Seon Hwa



Jeon Bae Soo / Nam So Ju



Woo Ji-Hyun



Ahn Ji Hoo



ALL OF US ARE DEAD 2. SEZON FRAGMANI





