Haber Tarihi: 30 Ocak 2024 11:40 - Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2024 11:40

All of Us Are Dead 2. sezon ne zaman?

Dijital medya platformu Netflix'in 2022 yılındaki en çok izlenen dizilerinden birisi olan All of Us Are Dead'in 2. ve yeni sezonuna ilişkin aramalar devam ediyor. Peki, All of Us Are Dead 2. sezon ne zaman? İşte 2024 All of Us Are Dead 2. sezon fragmanı ve oyuncuları ile konusu

All of Us Are Dead 2. sezon ne zaman?
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Uzun bir süredir merakla beklenen Wednesday dizisi, 28 Ocak 2022 itibariyle Netflix'te görücüye çıkmıştı. Başrolünde Park Solomon'un yer aldığı, zombi kıyameti temalı, korku öğeleri barındıran ve dünya genelinde büyük yankı uyandıran dizinin yeni sezonuna dair ilk bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar..

ALL OF US ARE DEAD 2. SEZON NE ZAMAN?

All of Us Are Dead isimli popüler zombi dizisinin ikinci sezonunun 2024 yılının ilk çeyreğinde yayımlanması bekleniyor. Dizi, 2022 yılının haziran ayında ikinci sezon onayı almıştı.

İkinci sezon tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadığını belirtmek gerekiyor. Resmî açıklama yapıldıktan sonra buradan bilgi vereceğiz.

ALL OF US ARE DEAD KONUSU NEDİR?

Dizi, bir zombi salgını sırasında okulda mahsur kalan bir grup lise öğrencisinin hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Dizi, zombi temalı bir korku dizisi olarak başlıyor. Hikaye, Seobu Lisesi'nde öğrenim gören bir grup öğrencinin zombi salgınına yakalanmasıyla başlıyor.

ALL OF US ARE DEAD OYUNCULARI KİMLER?

Park Solomon / Su Hyuk

Yoo In Soo / Gwi Nam

Lee Kyu Hyung / Song Jae Ik

Kim Byung Chul / Lee Byeong Chan

Shin Jae Hwi / Chang Hoon

Lee Chae Eun / Hee Soo

Kim Bo Yun / Seo Hyo Ryeong

Bae Hae Seon / Park Eui Won

Yoon Gyung Ho / Jung Yong Nam

Kim Jin Young / Ji Min

Lee Sang Hee / Park Seon Hwa

Jeon Bae Soo / Nam So Ju

Woo Ji-Hyun

Ahn Ji Hoo

ALL OF US ARE DEAD 2. SEZON FRAGMANI
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