Haber Tarihi: 18 Mayıs 2025 13:35 - Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2025 13:35

Ali Gürbüz Manavgat Güreşlerinde Neden Güreşmiyor?

Türk yağlı güreşlerinin efsane isimlerinden biri olan Ali Gürbüz'ün, Manavgat Yağlı Güreşleri'nde yer almaması güreşseverler arasında büyük merak uyandırdı. "Ali Gürbüz Manavgat Güreşleri'nde neden yok?" ve "Ali Gürbüz neden güreşmiyor?" soruları, güreş camiasının ve taraftarların en çok konuştuğu konuların başında geliyor.

Ali Gürbüz Manavgat Güreşlerinde Neden Güreşmiyor?
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CW Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde Ali Gürbüz şoku yaşanıyor. Dün çeyrek finale kalan Ali Gürbüz, kule hakemleri ile yaşadığı tartışma nedeniyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiği için güreşten ihraç edildi. Ali Gürbüz Çeyrek final karşılaşmasına çıkamadı.

Ali Gürbüz'ün Kariyeri ve Başarılar 

Ali Gürbüz, Türk yağlı güreş tarihine adını altın harflerle yazdırmış bir başpehlivandır. Özellikle Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde kazandığı altın kemerlerle tanınan Ali Gürbüz, birçok önemli turnuvada da birincilikler elde etmiştir. Güçlü fiziği, teknik becerisi ve mücadeleci ruhuyla güreşseverin hayranlığını kazanmıştır. Onun er meydanındaki yokluğu, güreş camiası için önemli bir kayıp olarak görülmektedir.

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