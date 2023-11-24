Haber Tarihi: 24 Kasım 2023 13:48 - Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2023 13:48

ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023-ÖSYM)

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, söz konusu sınavın ardından gündeme geldi. 2023 ALES 3 sınav sonuç tarihi, bugün düzenlenen sınavlara katılan adayların gündeminde yer alıyor. Yılın son ALES'i 19 Kasım Pazar günü gerçekleştirildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yılda 3 kez düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 19 Kasım'da yılın son oturumu yapılacak. ALES 3 sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu da sınava katılım gösteren kişiler tarafından merak ediliyor. ÖSYM, 2023 sınav takvimi ile birlikte sınavların gerçekleştirileceği ve açıklanacağı tarihleri duyurmuştu. İşte ALES 3 sonuç tarihi 2023!

ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023-ÖSYM)
Abone Ol
ALES sonuçları ne zaman açıklanır? 2023 ÖSYM ALES 3 sonuçları ne zaman açıklanacak? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde düzenlenecek. Söz konusu sınava katılan adayların gündeminde şimdi ALES sonuçları yer alıyor. Akademik kariyer düşünen ya da üniversite eğitimine devam etmek isteyenlerin katılım gösterdiği 2023 ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? ALES sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu!
ALES 3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES 3 sınav sonuçları 5 Aralık'ta açıklanacak ve açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

Bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilen ALES için 157 bin 918 aday başvurdu. Sınav, 81 il 92 sınav merkezinde saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Sınavda adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soru için 150 dakika cevaplama süresi verildi.

ALES 3 SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

19 Kasım 2023 tarihinde uygulanan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2023-ALES/3) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, 19 Kasım 2023 tarihinde saat 13.20'den itibaren Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir.


Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci 29 Kasım 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
ALES
Gündem

Diğer Haberler

Şükran Günü (Thanksgiving) nedir, ne zaman, neden kutlanır | Şükran Günü Türkiye'de kutlanır mı, kimler kutlar? Gündem Şükran Günü (Thanksgiving) nedir, ne zaman, neden kutlanır | Şükran Günü Türkiye'de kutlanır mı, kimler kutlar?
Serhat Gülpınar: 'Play-Off için kazanmamız gerek' Spor Toto 1. Lig Serhat Gülpınar: "Play-Off için kazanmamız gerek"
Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye iyi haber! Fenerbahçe Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye iyi haber!
Barcelona'yı endişelendiren istatistik! Barcelona Barcelona'yı endişelendiren istatistik!
Galatasaray, Salih Özcan'dan vazgeçmiyor Galatasaray Galatasaray, Salih Özcan'dan vazgeçmiyor
Fenerbahçe'de 4 veda kararı! Fenerbahçe Fenerbahçe'de 4 veda kararı!
ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023-ÖSYM) Gündem ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023-ÖSYM)
Okan Buruk, Angelino'yu kullanmak istiyor Galatasaray Okan Buruk, Angelino'yu kullanmak istiyor
Erol Bulut'tan Bakasetas açıklaması! Trabzonspor Erol Bulut'tan Bakasetas açıklaması!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe'de Fred ve Djiku'nun son durumu
2
Fenerbahçe'de Fred'in yerine 3 aday
3
İstanbulspor'da şok ayrılık: önce darp raporu, sonra fesih
4
Galatasaray yeni Drogba'yı İsveç'te buldu!
5
Mourinho: "R. Madrid'e gitmemek deliliktir"
6
Samsunspor'dan Beşiktaş maçı için hakem tepkisi
7
Manchester United, UEFA'dan men mi olacak?

SON HABERLER

yukarı ok