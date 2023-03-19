Alanyaspor-Fenerbahçe maçı canlı izle! Şifresiz Alanyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda bedava ücretsiz?

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Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor, kendi evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Maçın hakemi Mete Kalkavan'ın düdüğüyle başlayacak karşılaşma için nefesler tutuldu. Ligdeki liderlik yarışında Galatasaray ile puan farkını azaltmak isteyen sarı laciverlilerde Szalai, Peres, Batshuayi ve Henrique forma giyemeyecek. Mücadeleye saatler kala maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri araştırılıyor. Peki Alanyaspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...UEFA Avrupa Ligi'nden travmatik şekilde elenen Fenerbahçe, Süper Lig'de bugün deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Süper Lig'in 26. haftasında Kırbıyık Holding Stadı nefes kesen bir mücadeleye ev sahipliği yapacak. Alanyaspor'un deplasmanına giden sarı lacivertliler, ligdeki liderlik yarışını bir adım daha öne götürmek isterken kart cezası ve sakatlıklar nedneiyle 4 önemli isim, karşılaşmada forma giyemeyecek.Alanyaspor - Fenerbahçe maçı 19 Mart Pazar günü saat 19.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.Lider Galatasaray'ın ardından 2 maç eksikle 2. sırada bulunan Kanarya, rakibinin puansız kapattığı haftayı galibiyetle geçerek farkı 6 puana indirmeyi hedefliyor. Ligdeki son 6 maçında yenilmeyen (5G, 1B) sarı-lacivertlilerde cezalı Szalai ile sakat Luan Peres, Batshuayi ve Lincoln Henrique yok. Beşiktaş derbisi öncesi Serdar Aziz, Henrique, Mert Hakan, Ferdi, Zajc, Emre Mor ve Arao ceza sınırında.: Runarsson, Fatih, Feddal, Furkan, Yusuf, Lusamba, Umut, CAvaleiro, Efkan, Efecan, Ahmed Hassan.: Altay, Osayi, Samet, Serdar, Ferdi, Arao, Zajc, İrfan Can, Rossi, King, Valencia (Pedro).Dünkü idmanın tamamında yer almasına rağmen adalesinde ağrı hisseden Valencia, Fenerbahçe'de sıkıntıya yol açtı. Ekvadorlu forvetin durumu maç saatinde netleşecek. Valencia oynayamazsa Joao Pedro ilk 11'de forma giyecek.Fenerbahçe, ligde oynadığı son 6 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi.Sarı-lacivertliler, söz konusu müsabakalarda 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puan topladı.Fenerbahçe, zorlu deplasmanda 4 oyuncusundan faydalanamayacak.Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Attila Szalai'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Luan Peres, Michy Batshuayi ve Lincoln Henrique forma giyemeyecek.Fenerbahçe'de 7 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Emre Mor ve Willian Arao forma giymesi ve kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.Alanyaspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Hakan Ceylan oldu.