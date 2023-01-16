Al Nassr'ın yeni hedefi Keylor Navas

Al Nassr, Cristiano Ronaldo'nun transferinin ardından yine önemli bir transfer için devrede; Keylor Navas



İLK SIRADA NAVAS VAR



Suudi Arabistan ekibinin sakatlanan David Ospina'nın yerine yeni bir kaleci aradığı aktarıldı. Marca'da yer alan habere göre, Al Nassr'ın kaleci transferi için ilk sıraya Navas'ın adını aldığı ifade edildi.



HAFTA SONUNA KADAR İMZA ATABİLİR



PSG'nin hafta içi bir hazırlık maçı için Suudi Arabistan'a gideceği ve Navas transferinin hafta sonuna kadar sonuçlanabileceği kaydedildi.



Al Nassr'ın kaleci takviyesi için daha önce Hatayspor'da oynayan ve şu anda El-Vehda'da forma giyen Munir'i de düşünebileceği öne sürüldü. Ancak kulübün Ronaldo transferinin etkisini Navas ile sürdürmek istediği kaydedildi.



SEZONUN KALANI İÇİN 4 MİLYON EURO



PSG'nin, 36 yaşındaki Navas'a sezonun kalan kısmı için 4 milyon euro ödemeye hazır olduğu belirtildi.



SADECE 1 MAÇTA FORMA GİYDİ



Bu sezon PSG'de Gianluigi Donnarumma'nın ardından yedek kalan Navas, sadece bir maçta Fransız ekibinin kalesini korudu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ