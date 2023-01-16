Al Nassr'ın yeni hedefi Keylor Navas

Cristiano Ronaldo transferi ile tüm dikkatleri üzerine çeken Al Nassr, yeni bir kaleci arıyor. Suudi Arabistan temsilcisinin ilk hedefinin PSG'den Keylor Navas olduğu belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Al Nassr'ın yeni hedefi Keylor Navas
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16 Ocak 2023 16:32
Al Nassr, Cristiano Ronaldo'nun transferinin ardından yine önemli bir transfer için devrede; Keylor Navas

İLK SIRADA NAVAS VAR

Suudi Arabistan ekibinin sakatlanan David Ospina'nın yerine yeni bir kaleci aradığı aktarıldı. Marca'da yer alan habere göre, Al Nassr'ın kaleci transferi için ilk sıraya Navas'ın adını aldığı ifade edildi.

HAFTA SONUNA KADAR İMZA ATABİLİR

PSG'nin hafta içi bir hazırlık maçı için Suudi Arabistan'a gideceği ve Navas transferinin hafta sonuna kadar sonuçlanabileceği kaydedildi.

Al Nassr'ın kaleci takviyesi için daha önce Hatayspor'da oynayan ve şu anda El-Vehda'da forma giyen Munir'i de düşünebileceği öne sürüldü. Ancak kulübün Ronaldo transferinin etkisini Navas ile sürdürmek istediği kaydedildi.

SEZONUN KALANI İÇİN 4 MİLYON EURO

PSG'nin, 36 yaşındaki Navas'a sezonun kalan kısmı için 4 milyon euro ödemeye hazır olduğu belirtildi.

SADECE 1 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon PSG'de Gianluigi Donnarumma'nın ardından yedek kalan Navas, sadece bir maçta Fransız ekibinin kalesini korudu.

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