AK Parti Van belediye başkanı aday adayları 2024

2024 AK Parti Van belediye başkanı aday adayları yavaş yavaş netleşiyor. AK Parti temayül yoklaması
, 26 Kasım Pazar günü yurt genelinde gerçekleştirildi. 81 ildeki başkan adaylarını belirlemek için organize edilen temayül yoklaması, binlerce üyenin katılımıyla gerçekleşti. Peki, AK Parti Van belediye başkanı aday adayları kimler olacak?
AK PARTİ VAN BELEDİYE BAŞKANI ADAY ADAYLARI 2024
AK Parti Van belediye başkanı adayları yapılacak olan temayül yoklamasının ardından belli olacak.
AK Parti'nin 9 Kasım'da başlattığı aday adaylığı başvuru süresi partinin belirlediği tarih olan 22 Kasım tarihi itibariyle tamamlandı. Başta Van büyükşehir belediye başkanlığı olmak üzere tüm ilçelerde aday adaylarının başvurusunun alındığı süreç nihayete ererken birbirinden flaş isimler aday adaylığı sürecine dahil oldu. AK PARTİ VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLARI
Büyükşehir için ilk başvuruyu yapan isim İnşaat Yüksek Mühendisi Faruk Görünüş olurken düne kadar başvurusunu yapan ve tamamlayan diğer isimler ise Prof. Dr. Yakup Akgül, iş insanı Veysel Ürüm, İller Bankası Müdürü Ayhan Kayatürk, İş insanı Celal Şevgin ve Ahmet Koçak oldu. TUŞBAYA BÜYÜK BAŞVURU
9 Kasım'dan itibaren belediye başkanlığı aday adaylarının başvurusunu almaya devam eden AK Parti en büyük başvuru Tuşba ilçesinde aldı. Eski teşkilatçıların, mevcut teşkilatta yer alan isimlerin ve teknik isimlerin yer aldığı Tuşba adayların gözdesi oldu. Siyasetçilerin en çok rağbet gösterdiği ilçelerden birisi olan Tuşba'ya şu ana kadar başvuran ve başvurusunu ilan eden bazı isimler belli oldu. İşte o isimler: Eyüp Kızıltaş, Burhan Aytin, Abdurrahman Çohaz, Muğdat Günini, Ozan Özkan Pınar, Mehmet Nuri Başdinç, Süleyman Oflas, Halil Taşkıran ve Zeki Akyürek ve Sıracettin Ünlü gibi isimler ise adı bilinen isimlerden birkaçı oldu.
EDREMİT VE İPEKYOLU'NDA DA DİKKAT ÇEKEN İSİMLER VAR
Öte yandan en çok merak edilen ilçelerin başında gelen İpekyolu'nda ise başvuru yapan isimler de netleşti. İlçe başkanı Yavuz Kuşan'ın öncülüğünde hızlı ve etkili bir süreç yürüten İpekyolu'nda başvuru yapan isimler Çetin Ebinç, Etem Görgülü, Vesim Yaviç, Yavuz Karaman Sercan Bayer ve Mehmet Emin Gör oldu. Van'ın bir diğer merkez ilçesi olan Edremit'te ise başvurusu öğrenilen isimler arsında Van Arıcılar Birliği eski Başkanı Halil Tandoğan, iş insanı İlhan Kaya, İdris Saim Güven, Halis Bayramoğlu, Handan Fidan, İbrahim Koç gibi isimler başvuru yapan isimler arasında yer aldı. ERCİŞ BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLARI
Erciş Pancar Kooperatifi Başkanı Faruk Ünal ve Emrah Bozkaya Murat Demir, Abidin Çalışkan, İlyas Haliloğlu, İhsan Nuri Çiftci, Fesih Çifci, Yakup Altun, Serkan Bilici, Barış Çelik, Adnan Aydin ve Murat Demir aday adaylığını açıkladı. GEVAŞ BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLARI
Daha önce Gevaş'ta da birkaç dönem belediye başkanlığı yapan eski belediye başkanı Nazmi Sezer, yeğeni Murat Sezer'e karşı aday olduğunu açıkladı, onun yanı sıra Bedirhan Erdem, Faysal İnan, Genç kadın Leyla Nihal Toğrak Gevaş Belediye Başkan Aday adayı olduğunu resmen açıkladı. Mehmet Tevfik Ergenç, Aziz Meşe, Bedirhan Erdem aday adayı olduğunu açıkladı. GÜRPINAR BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLARI
9 Kasım'dan itibaren belediye başkanlığı aday adaylarının başvurusunu almaya devam eden AK Parti en büyük başvurulardan biri de Gürpınar'da oldu. Gürpınar'da; Taha Güngör, Veysel Şen, Cevdet Kurşunluoğlu, Mehmet Toprak, Ahmet Tunç, Zeynal Çali ve Halit Toktaş, Hamide Donmuş aday adaylığı başvurusunda bulundu. ÇATAK
Akın Bozdemir, Tahsin Babur, Emin Babur, Hüsnü Artim aday adaylık başvurusu yaptı. SARAY BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLARI
Saray'da dikkat çeken 3 isim İrfan Gülaçar, Şeref Çevik ve Yılmaz Bilmez aday adaylık başvurusunda bulundu. ÇALDIRAN BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLARI
Çaldıran'da uzun yıllar belediye başkanlığı yapan ve ilçede büyük bir etkinliği olan Ferman Yıldırım yeniden aday olduğunu açıkladı. Coşkun Saltıkalp, Abdurrahman Gümüş, Ferman Yıldırım, Ayhan Aşkın, Abdurrahman Çınarağaç, Adem Çınarbay, Süleyman Atay aday adylık başvurusu yapan diğer isimler oldu. MURADİYE BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLARI
Muradiye'de Yıldırım Eyyübi Mehmetağaoğlu ve Yıldırım Bilici, AK Parti Muradiye Belediye Başkanlığı için başvurunu yaptı. BAŞKALE BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLARI
İsmail Ayaz, Fatih Saruhan, Lokman Yağızer, Lokman Ertuş aday adaylığı başvurusu yaptı. ÖZALP BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLARI
Atakan Gönülçeken Özalp Belediye Başkan aday adaylığı başvurusunda bulundu. BAHÇESARAY BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLARI
Bahçesaray'da Yusuf Söylemiş, Remzi Orhan, Senar Eregli, İlhami Sabırlı 4 isim belediye başkan aday adaylığı başvurusunda bulundu. GÖZLER TEMAYÜL YOKLAMASINDA
AK Parti'de aday adaylığı başvurularının sona ermesiyle gözler temayül yoklamasına çevrildi. 26 Kasım'da çevrim içi yapılacak temayül yoklamasında 150 bin teşkilat mensubunun görüşleri dikkate alınacak. Partililere, "Mevcut başkan devam etsin mi? Kimi aday olarak görmek istersiniz?" diye sorulacak. Yerel yönetimler başkanlığı illerde teşkilatların hazırladığı gözlem raporlarını da değerlendirmeye alacak.