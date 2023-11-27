Haber Tarihi: 27 Kasım 2023 15:26 - Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2023 15:26

AK Parti Van belediye başkanı aday adayları 2024

2024 AK Parti Van belediye başkanı aday adayları belli oluyor. AKP'nin geleneksel hale gelen teşkilatla temayül yoklaması Türkiye genelinde yapıldı. 150 bin civarında teşkilat üyesi yerel seçimlerde yarışacak belediye başkan adayları için görüşlerini ortaya koydu. MYK toplantısında temayül yoklamasının sonuçları ile birlikte seçim süreci ile ilgili hazırlıklar ele alınacak. Peki, AK Parti Van belediye başkanı aday adayları kimler olacak?

AK Parti Van belediye başkanı aday adayları 2024
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2024 AK Parti Van belediye başkanı aday adayları yavaş yavaş netleşiyor. AK Parti temayül yoklaması, 26 Kasım Pazar günü yurt genelinde gerçekleştirildi. 81 ildeki başkan adaylarını belirlemek için organize edilen temayül yoklaması, binlerce üyenin katılımıyla gerçekleşti. Peki, AK Parti Van belediye başkanı aday adayları kimler olacak?
AK PARTİ VAN BELEDİYE BAŞKANI ADAY ADAYLARI 2024

AK Parti Van belediye başkanı adayları yapılacak olan temayül yoklamasının ardından belli olacak.

AK Parti'nin 9 Kasım'da başlattığı aday adaylığı başvuru süresi partinin belirlediği tarih olan 22 Kasım tarihi itibariyle tamamlandı. Başta Van büyükşehir belediye başkanlığı olmak üzere tüm ilçelerde aday adaylarının başvurusunun alındığı süreç nihayete ererken birbirinden flaş isimler aday adaylığı sürecine dahil oldu.

AK PARTİ VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLARI

Büyükşehir için ilk başvuruyu yapan isim İnşaat Yüksek Mühendisi Faruk Görünüş olurken düne kadar başvurusunu yapan ve tamamlayan diğer isimler ise Prof. Dr. Yakup Akgül, iş insanı Veysel Ürüm, İller Bankası Müdürü Ayhan Kayatürk, İş insanı Celal Şevgin ve Ahmet Koçak oldu.

TUŞBAYA BÜYÜK BAŞVURU

9 Kasım'dan itibaren belediye başkanlığı aday adaylarının başvurusunu almaya devam eden AK Parti en büyük başvuru Tuşba ilçesinde aldı. Eski teşkilatçıların, mevcut teşkilatta yer alan isimlerin ve teknik isimlerin yer aldığı Tuşba adayların gözdesi oldu. Siyasetçilerin en çok rağbet gösterdiği ilçelerden birisi olan Tuşba'ya şu ana kadar başvuran ve başvurusunu ilan eden bazı isimler belli oldu. İşte o isimler: Eyüp Kızıltaş, Burhan Aytin, Abdurrahman Çohaz, Muğdat Günini, Ozan Özkan Pınar, Mehmet Nuri Başdinç, Süleyman Oflas, Halil Taşkıran ve Zeki Akyürek ve Sıracettin Ünlü gibi isimler ise adı bilinen isimlerden birkaçı oldu.


EDREMİT VE İPEKYOLU'NDA DA DİKKAT ÇEKEN İSİMLER VAR

Öte yandan en çok merak edilen ilçelerin başında gelen İpekyolu'nda ise başvuru yapan isimler de netleşti. İlçe başkanı Yavuz Kuşan'ın öncülüğünde hızlı ve etkili bir süreç yürüten İpekyolu'nda başvuru yapan isimler Çetin Ebinç, Etem Görgülü, Vesim Yaviç, Yavuz Karaman Sercan Bayer ve Mehmet Emin Gör oldu. Van'ın bir diğer merkez ilçesi olan Edremit'te ise başvurusu öğrenilen isimler arsında Van Arıcılar Birliği eski Başkanı Halil Tandoğan, iş insanı İlhan Kaya, İdris Saim Güven, Halis Bayramoğlu, Handan Fidan, İbrahim Koç gibi isimler başvuru yapan isimler arasında yer aldı.

ERCİŞ BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLARI

Erciş Pancar Kooperatifi Başkanı Faruk Ünal ve Emrah Bozkaya Murat Demir, Abidin Çalışkan, İlyas Haliloğlu, İhsan Nuri Çiftci, Fesih Çifci, Yakup Altun, Serkan Bilici, Barış Çelik, Adnan Aydin ve Murat Demir aday adaylığını açıkladı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


GEVAŞ BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLARI

Daha önce Gevaş'ta da birkaç dönem belediye başkanlığı yapan eski belediye başkanı Nazmi Sezer, yeğeni Murat Sezer'e karşı aday olduğunu açıkladı, onun yanı sıra Bedirhan Erdem, Faysal İnan, Genç kadın Leyla Nihal Toğrak Gevaş Belediye Başkan Aday adayı olduğunu resmen açıkladı. Mehmet Tevfik Ergenç, Aziz Meşe, Bedirhan Erdem aday adayı olduğunu açıkladı.

GÜRPINAR BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLARI

9 Kasım'dan itibaren belediye başkanlığı aday adaylarının başvurusunu almaya devam eden AK Parti en büyük başvurulardan biri de Gürpınar'da oldu. Gürpınar'da; Taha Güngör, Veysel Şen, Cevdet Kurşunluoğlu, Mehmet Toprak, Ahmet Tunç, Zeynal Çali ve Halit Toktaş, Hamide Donmuş aday adaylığı başvurusunda bulundu.

ÇATAK

Akın Bozdemir, Tahsin Babur, Emin Babur, Hüsnü Artim aday adaylık başvurusu yaptı.

SARAY BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLARI

Saray'da dikkat çeken 3 isim İrfan Gülaçar, Şeref Çevik ve Yılmaz Bilmez aday adaylık başvurusunda bulundu.

ÇALDIRAN BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLARI

Çaldıran'da uzun yıllar belediye başkanlığı yapan ve ilçede büyük bir etkinliği olan Ferman Yıldırım yeniden aday olduğunu açıkladı. Coşkun Saltıkalp, Abdurrahman Gümüş, Ferman Yıldırım, Ayhan Aşkın, Abdurrahman Çınarağaç, Adem Çınarbay, Süleyman Atay aday adylık başvurusu yapan diğer isimler oldu.

MURADİYE BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLARI

Muradiye'de Yıldırım Eyyübi Mehmetağaoğlu ve Yıldırım Bilici, AK Parti Muradiye Belediye Başkanlığı için başvurunu yaptı.

BAŞKALE BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLARI

İsmail Ayaz, Fatih Saruhan, Lokman Yağızer, Lokman Ertuş aday adaylığı başvurusu yaptı.

ÖZALP BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLARI

Atakan Gönülçeken Özalp Belediye Başkan aday adaylığı başvurusunda bulundu.

BAHÇESARAY BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLARI

Bahçesaray'da Yusuf Söylemiş, Remzi Orhan, Senar Eregli, İlhami Sabırlı 4 isim belediye başkan aday adaylığı başvurusunda bulundu.

GÖZLER TEMAYÜL YOKLAMASINDA

AK Parti'de aday adaylığı başvurularının sona ermesiyle gözler temayül yoklamasına çevrildi. 26 Kasım'da çevrim içi yapılacak temayül yoklamasında 150 bin teşkilat mensubunun görüşleri dikkate alınacak. Partililere, "Mevcut başkan devam etsin mi? Kimi aday olarak görmek istersiniz?" diye sorulacak. Yerel yönetimler başkanlığı illerde teşkilatların hazırladığı gözlem raporlarını da değerlendirmeye alacak.

 
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