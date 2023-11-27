AK Parti Ordu belediye başkanı aday adayları 2024

2024 AK Parti Ordu belediye başkanı aday adayları yavaş yavaş netleşiyor. AK Parti temayül yoklaması
, 26 Kasım Pazar günü yurt genelinde gerçekleştirildi. 81 ildeki başkan adaylarını belirlemek için organize edilen temayül yoklaması, binlerce üyenin katılımıyla gerçekleşti. Peki, AK Parti Ordu belediye başkanı aday adayları kimler olacak?
AK PARTİ ORDU BELEDİYE BAŞKANI ADAY ADAYLARI 2024
AK Parti Ordu belediye başkanı aday adayları yapılacak olan temayül yoklamasının ardından belli olacak.
Edinilen bilgiye göre, Mahalli İdareler Seçimleri için AK Parti'de hazırlıklar sürüyor.
Partinin yerel seçime hazırlık takvimi çerçevesinde 9 Kasım'da başlattığı belediye başkanlığı için aday adaylığı başvuru süreci dün son buldu.
Parti temayül yoklamasını 26 Kasım Pazar günü elektronik ortamda tüm illerde aynı anda yapacak.
Bu arada adayların çevrim içi başvurularını partinin bulundukları il başkanlığına giderek onaylatmamaları halinde başvuruları geçersiz sayılacak.
Ordu'dan başvuru yapanların tam listesi şöyle:
ALTINORDU İlçesi Ak parti Belediye Başkan Aday Adayları Listesi
YUNUS EMRE TURAN
FATİH EVLİ
UĞUR GÜMÜŞ
GÜVENLİK ÇELİK AKKUŞ İlçesi Ak parti Belediye Başkan Aday Adayları Listesi
MEHMET ÖKSÜZ AYBASTI İlçesi Ak parti Belediye Başkan Aday Adayları Listesi
YILMAZ KARTAL
İZZET GÜNDOĞAR
KERİM EN
SELMAN KÖK
SALİH ÇELEBİ ÇAMAŞ İlçesi Ak parti Belediye Başkan Aday Adayları Listesi
MUHAMMET SÜNNÜ
ZEKAYİ YİĞİT ÇATALPINAR İlçesi Ak parti Belediye Başkan Aday Adayları Listesi
MUSTAFA GÜLDİKEN
İSA SEZEN
ŞÜKRÜ YILMAZ
AHMET ÖZAY
AYDIN KOÇ
OĞUZHAN SOĞUKSU
MUHASİN ERİŞ
ALİ KARMAN ÇAYBAŞI İlçesi Ak parti Belediye Başkan Aday Adayları Listesi
YAKUP SOM
MUSA SARIDİKEN
ALİ KARMAN
HAYATİ EFİL
MEHMET SARIKOCA
CEMİL AKSU
SEFA OKUTUCU FATSA İlçesi Ak parti Belediye Başkan Aday Adayları Listesi
MURAT YEŞİLDAŞ GÜRGENTEPE İlçesi Ak parti Belediye Başkan Aday Adayları Listesi
OKTAY YILMAZ
ADEM YALÇIN
İLHAN IŞIK
YÜCEL KOCA
HASAN AKKAYA
FERHAT ERDEM
YENER YALÇINKAYA GÖLKÖY İlçesi Ak parti Belediye Başkan Aday Adayları Listesi
AHMET NUSRET AYDIN
SELÇUK GENÇ
SEFA ÖZBİLEN
ENVER ERDİ NUHOĞLU GÜLYALI İlçesi Ak parti Belediye Başkan Aday Adayları Listesi
MEDET SİPAHİ
NAHİT BİLGİN İKİZCE İlçesi Ak parti Belediye Başkan Aday Adayları Listesi
BAHRİ SÖĞÜT KABADÜZ İlçesi Ak parti Belediye Başkan Aday Adayları Listesi
OLGUN ÖZCAN
TURGUT ÇAKMAK
ENVER OKUTAN KABATAŞ İlçesi Ak parti Belediye Başkan Aday Adayları Listesi
CEMALETTİN DURU
ARİF GÜNGÖR
CAFER BELEN KORGAN İlçesi Ak parti Belediye Başkan Aday Adayları Listesi
SALİM KÜÇÜK
MUSTAFA SEKME
DENİZ BİLİM
MÜMİN MİNDİLOĞLU
ADEM ÇİMİÇ
SİNAN AHA
MUSTAFA KORGANCI
SELAHATTİN KİRAZOĞLU
ALİ AÇERBAŞ
ALİ OSMAN BOLGİ
HASAN PİŞMEK KUMRU İlçesi Ak parti Belediye Başkan Aday Adayları Listesi
HASAN KAVCI
KEMALETTİN KUMRU
MURAT YAYLAK
ABDULLAH HAYRANOĞLU
ABDULLAH BİLÜ MESUDİYE İlçesi Ak parti Belediye Başkan Aday Adayları Listesi
NECMİ DEMİR
İSA GÜL
SALİH YAMAN
ALİM SARIGÜL
NİHAT DURSUN
ERSİN TAYFUN BİRLİKBAŞ PERŞEMBE İlçesi Ak parti Belediye Başkan Aday Adayları Listesi
NUSRET AYKUT
CEMİLE BAHTİYAR KARADENİZ
AGAH GENÇ
MUHİTTİN SERT
EROL BATÜK
ÜMİT KAYA
OKAN MARANGOZ
CİHAT ALBAYRAK
KADİR ÖZTÜRK ULUBEY İlçesi Ak parti Belediye Başkan Aday Adayları Listesi
NECMİ KUTLU
SEZER KAYA
ADEM ÇITAK
ÖMER ASAL
ÖZGÜR YÜKSEL
ALİ GÜNDÜZ
HAKAN YURDAKUL
MUSTAFA ŞİMŞEK ÜNYE İlçesi Ak parti Belediye Başkan Aday Adayları Listesi
ABDURRAHMAN KARAGÖZ
ZEKERİYA SARIKOCA
ORHAN GÜLER
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