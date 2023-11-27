Haber Tarihi: 27 Kasım 2023 15:15 - Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2023 15:15

AK Parti Ordu belediye başkanı aday adayları 2024

2024 AK Parti Ordu belediye başkanı aday adayları belli oluyor. AKP'nin geleneksel hale gelen teşkilatla temayül yoklaması Türkiye genelinde yapıldı. 150 bin civarında teşkilat üyesi yerel seçimlerde yarışacak belediye başkan adayları için görüşlerini ortaya koydu. MYK toplantısında temayül yoklamasının sonuçları ile birlikte seçim süreci ile ilgili hazırlıklar ele alınacak. Peki, AK Parti Ordu belediye başkanı aday adayları kimler olacak?

AK Parti Ordu belediye başkanı aday adayları 2024
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2024 AK Parti Ordu belediye başkanı aday adayları yavaş yavaş netleşiyor. AK Parti temayül yoklaması, 26 Kasım Pazar günü yurt genelinde gerçekleştirildi. 81 ildeki başkan adaylarını belirlemek için organize edilen temayül yoklaması, binlerce üyenin katılımıyla gerçekleşti. Peki, AK Parti Ordu belediye başkanı aday adayları kimler olacak?
AK PARTİ ORDU BELEDİYE BAŞKANI ADAY ADAYLARI 2024

AK Parti Ordu belediye başkanı aday adayları yapılacak olan temayül yoklamasının ardından belli olacak.

Edinilen bilgiye göre, Mahalli İdareler Seçimleri için AK Parti'de hazırlıklar sürüyor.

Partinin yerel seçime hazırlık takvimi çerçevesinde 9 Kasım'da başlattığı belediye başkanlığı için aday adaylığı başvuru süreci dün son buldu.

Parti temayül yoklamasını 26 Kasım Pazar günü elektronik ortamda tüm illerde aynı anda yapacak.

Bu arada adayların çevrim içi başvurularını partinin bulundukları il başkanlığına giderek onaylatmamaları halinde başvuruları geçersiz sayılacak.

Ordu'dan başvuru yapanların tam listesi şöyle:


ALTINORDU İlçesi Ak parti Belediye Başkan Aday Adayları Listesi

YUNUS EMRE TURAN

FATİH EVLİ

UĞUR GÜMÜŞ

GÜVENLİK ÇELİK
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


AKKUŞ İlçesi Ak parti Belediye Başkan Aday Adayları Listesi

MEHMET ÖKSÜZ

AYBASTI İlçesi Ak parti Belediye Başkan Aday Adayları Listesi

YILMAZ KARTAL

İZZET GÜNDOĞAR

KERİM EN

SELMAN KÖK

SALİH ÇELEBİ

ÇAMAŞ İlçesi Ak parti Belediye Başkan Aday Adayları Listesi

MUHAMMET SÜNNÜ

ZEKAYİ YİĞİT

ÇATALPINAR İlçesi Ak parti Belediye Başkan Aday Adayları Listesi

MUSTAFA GÜLDİKEN

İSA SEZEN

ŞÜKRÜ YILMAZ

AHMET ÖZAY

AYDIN KOÇ

OĞUZHAN SOĞUKSU

MUHASİN ERİŞ

ALİ KARMAN

ÇAYBAŞI İlçesi Ak parti Belediye Başkan Aday Adayları Listesi

YAKUP SOM

MUSA SARIDİKEN

ALİ KARMAN

HAYATİ EFİL

MEHMET SARIKOCA

CEMİL AKSU

SEFA OKUTUCU

FATSA İlçesi Ak parti Belediye Başkan Aday Adayları Listesi

MURAT YEŞİLDAŞ

GÜRGENTEPE İlçesi Ak parti Belediye Başkan Aday Adayları Listesi

OKTAY YILMAZ

ADEM YALÇIN

İLHAN IŞIK

YÜCEL KOCA

HASAN AKKAYA

FERHAT ERDEM

YENER YALÇINKAYA

GÖLKÖY İlçesi Ak parti Belediye Başkan Aday Adayları Listesi

AHMET NUSRET AYDIN

SELÇUK GENÇ

SEFA ÖZBİLEN

ENVER ERDİ NUHOĞLU

GÜLYALI İlçesi Ak parti Belediye Başkan Aday Adayları Listesi

MEDET SİPAHİ

NAHİT BİLGİN

İKİZCE İlçesi Ak parti Belediye Başkan Aday Adayları Listesi

BAHRİ SÖĞÜT

KABADÜZ İlçesi Ak parti Belediye Başkan Aday Adayları Listesi

OLGUN ÖZCAN

TURGUT ÇAKMAK

ENVER OKUTAN

KABATAŞ İlçesi Ak parti Belediye Başkan Aday Adayları Listesi

CEMALETTİN DURU

ARİF GÜNGÖR

CAFER BELEN

KORGAN İlçesi Ak parti Belediye Başkan Aday Adayları Listesi

SALİM KÜÇÜK

MUSTAFA SEKME

DENİZ BİLİM

MÜMİN MİNDİLOĞLU

ADEM ÇİMİÇ

SİNAN AHA

MUSTAFA KORGANCI

SELAHATTİN KİRAZOĞLU

ALİ AÇERBAŞ

ALİ OSMAN BOLGİ

HASAN PİŞMEK

KUMRU İlçesi Ak parti Belediye Başkan Aday Adayları Listesi

HASAN KAVCI

KEMALETTİN KUMRU

MURAT YAYLAK

ABDULLAH HAYRANOĞLU

ABDULLAH BİLÜ

MESUDİYE İlçesi Ak parti Belediye Başkan Aday Adayları Listesi

NECMİ DEMİR

İSA GÜL

SALİH YAMAN

ALİM SARIGÜL

NİHAT DURSUN

ERSİN TAYFUN BİRLİKBAŞ

PERŞEMBE İlçesi Ak parti Belediye Başkan Aday Adayları Listesi

NUSRET AYKUT

CEMİLE BAHTİYAR KARADENİZ

AGAH GENÇ

MUHİTTİN SERT

EROL BATÜK

ÜMİT KAYA

OKAN MARANGOZ

CİHAT ALBAYRAK

KADİR ÖZTÜRK

ULUBEY İlçesi Ak parti Belediye Başkan Aday Adayları Listesi

NECMİ KUTLU

SEZER KAYA

ADEM ÇITAK

ÖMER ASAL

ÖZGÜR YÜKSEL

ALİ GÜNDÜZ

HAKAN YURDAKUL

MUSTAFA ŞİMŞEK

ÜNYE İlçesi Ak parti Belediye Başkan Aday Adayları Listesi

ABDURRAHMAN KARAGÖZ

ZEKERİYA SARIKOCA

ORHAN GÜLER

 
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