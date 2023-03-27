AK Parti Milletvekili aday adayları 2023 | AKP aday listesi

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

AK Parti Milletvekili aday adayları 2023 seçimleri öncesinde açıklanmaya devam ediyor. Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek. Seçime katılacak partiler, milletvekili aday adayları başvurularını topladı. AKP'de 28'inci Dönem Milletvekilliği için aday adaylığı başvuruları, 22 Mart akşamı sona erdi. CHP listeleri, 9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek ve 19 Nisan'da milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek. Peki, AKP Milletvekili aday adayları kimler, ne zaman açıklanacak? İşte açıklanan AK Parti aday adayları listesiAK Parti, 28. dönem milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) 14 Nisan'da teslim edecek. YSK'ya teslim edilen milletvekili listesi sonrası hangi isimlerin AK Parti'den milletvekili adayı olduğu da netlik kazanmış olacak.Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), dünkü toplantılarına ilişkin kararlarına göre, yurt içinde 190 bin 736 sandıkta, 60 milyon 904 bin 499 kişi oy kullanabilecek.YSK'nin dünkü toplantılarında aldığı kararlar, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde yurt içinde toplam 190 bin 736 sandıkta, 60 milyon 904 bin 499 kişi oy kullanabilecek. Yurt dışında ise 4 bin 969 sandıkta 3 milyon 286 bin 786 kişi oy verebilecek. Cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan'da, milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına 19 Nisan'da başlanacak.27 Mart: Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvuruları kabul edilenler için seçmenler tarafından teklifte bulunulması süresi saat 20.00'de sona erecek.28 Mart: Cumhurbaşkanı geçici aday listesi Resmi Gazete'de yayımlanacak ve saat 08.00 itibarıyla itiraz süreci başlayacak.29 Mart: Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılacak itirazların süresi saat 17.00'de sona erecek ve itirazlar YSK tarafından incelenmeye başlanacak.30 Mart: Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılan itirazların YSK tarafından karara bağlanması süreci sona erecek.31 Mart: Cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlanacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.1 Nisan: Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'de kura çekimi yapılacak.2 Nisan: Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri askıdan indirilecek ve itiraz süreci sona erecek.3 Nisan: Muhtarlık bölgesi askı listelerine ve yurt dışı seçmen kütüğü ile tutuklular ve taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerine yapılacak itirazlar karara bağlanacak.6 Nisan: İttifak yapan siyasi partilerin ittifaktan vazgeçmelerine ilişkin süre saat 17.00'de sona erecek. İttifaktan vazgeçen siyasi partiler YSK tarafından saat 18.00'e kadar ittifak içerisindeki diğer siyasi partilere bildirilecek.7 Nisan: İttifaktan vazgeçen siyasi parti/partiler olması halinde, ittifak içerisinde kalan diğer siyasi partilerin ittifak protokolünde değişiklik yapmaları veya ittifaktan vazgeçtiklerini bildirmelerine ilişkin süre saat 17.00'de son bulacak.10 Nisan: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre seçmenlerden ölmüş olanlar ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılanların Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce işlenmesi tamamlanacak.12 Nisan: Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütükleri kesinleştirilecek. Yurt içi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlenecek.15 Nisan: Milletvekili geçici aday listeleri yayımlanacak.19 Nisan: Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanılacak, siyasi partilerden sandık kurulunda görev alacak olan üye listelerinin ilçe seçim kurulu başkanlığına verilmesi istenilecek. YSK tarafından milletvekili kesin aday listelerinin seçim çevreleri itibarıyla ilan edilmek üzere il seçim kurullarına ve Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda yayımlanmak üzere ilgili mercilere gönderilecek.27 Nisan: Gümrük kapıları ile yurt dışında oy verme işlemi başlayacak.4 Mayıs: Propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları başlayacak.7 Mayıs: Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak. Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.9 Mayıs: Yurt dışında oy verme işlemi sona erecek.13 Mayıs: Seçim propaganda süreci saat 18.00 itibarıyla sona erecek.14 Mayıs: Oy verme günü. Seçim yasakları saat 24.00'te sona erecek. Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları saat 23.59'a kadar ilan edilecek.Bu sonuçlara göre, yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekilinin partileri ve seçildiği iller şu şekilde:ADANAAK Parti1- Jülide Sarıeroğlu2- Tamer Dağlı3- Mehmet Şükrü Erdinç4- Ahmet Zenbilci5- Abdullah DoğruMHP1- Muharrem Varlı2- Ayşe Sibel ErsoyCHP1- Ayhan Barut2- Orhan Sümer3- Müzeyyen Şevkin4- Burhanettin BulutİYİ Parti1- İsmail Koncuk2- Mehmet Metanet ÇulhaoğluHDP1- Tülay Hatımoğulları Oruç2- Kemal PeközADIYAMANAK Parti1- Ahmet Aydın2- İbrahim Halil Fırat3- Muhammed Fatih Toprak4- Yakup TaşCHP1- Abdurrahman TutdereAFYONKARAHİSARAK Parti1- Veysel Eroğlu2- Ali Özkaya3- İbrahim YurdunusevenMHP1- Mehmet TaytakCHP1- Burcu KöksalİYİ Parti1- Gültekin UysalAĞRIAK Parti1- Ekrem ÇelebiHDP1- Berdan Öztürk2- Dirayet Dilan Taşdemir3- Abdullah KoçAMASYAAK Parti1- Mustafa Levent Karahocagil2- Hasan ÇilezCHP1- Mustafa TuncerANKARA 1. BölgeAK Parti1- Yıldırım Tuğrul Türkeş2- Fatih Şahin3- Yalçın Akdoğan4- Ali İhsan ArslanMHP1- Mevlüt KarakayaCHP1- Tekin Bingöl2- Levent Gök3- Ali Haydar Hakverdi4- Bülent Kuşoğlu5- Gamze TaşcıerİYİ Parti1- Koray Aydın2- İbrahim Halil OralHDP1- Filiz Kerestecioğlu DemirANKARA 2. BölgeAK Parti1- Mustafa Destici2- Lütfiye Selva Çam3- Emrullah İşler4- Orhan Yegin5- Arife Polat Düzgün6- Zeynep YıldızMHP1- Sadir Durmaz2- Nevin TaşlıçayCHP1- Murat Emir2- Yıldırım KayaİYİ Parti1- Şenol BalANKARA 3. BölgeAK Parti1- Mehmet Naci Bostancı2- Asuman Erdoğan3- Nevzat Ceylan4- Barış Aydın5- Hacı TuranMHP1- Yaşar Yıldırım2- Erkan HaberalCHP1- Ahmet Haluk Koç2- Nihat Yeşil3- Servet ÜnsalİYİ Parti1- Durmuş Yılmaz2- Ayhan AltıntaşANTALYAAK Parti1- Mevlüt Çavuşoğlu2- Mustafa Köse3- Sena Nur Çelik4- İbrahim Aydın5- Atay Uslu6- Kemal ÇelikMHP1- Abdurrahman BaşkanCHP1- Deniz Baykal2- Çetin Osman Budak3- Rafet Zeybek4- Aydın Özer5- Cavit Arıİyi Parti1- Feridun Bahşi2- Hasan Subaşı3- Tuba Vural ÇokalHDP1- Kemal BülbülARTVİNAK Parti1- Ertunç Erkan BaltaCHP1- Uğur BayraktutanAYDINAK Parti1- Mustafa Savaş2- Bekir Kuvvet Erim3- Metin YavuzMHP1- Deniz DepboyluCHP1- Bülent Tezcan2- Hüseyin Yıldız3- Süleyman BülbülİYİ Parti1- Aydın Adnan SezginBALIKESİRAK Parti1- Adil Çelik2- Belgin Uygur3- Yavuz Subaşı4- Mustafa Canbey5- Pakize Mutlu AydemirCHP1- Ahmet Akın2- Fikret Şahin3- Ensar AytekinİYİ Parti1- İsmail OkBİLECİKAK Parti1- Selim YağcıCHP1- Yaşar TüzünBİNGÖLAK Parti1- Cevdet Yılmaz2- Feyzi BerdibekHDP1- Erdal AydemirBİTLİSAK Parti1- Cemal Taşar2- Vahit KilerHDP1- Mahmut Celadet GaydalıBOLUAK Parti1- Arzu Aydın2- Fehmi KüpçüCHP1- Tanju ÖzcanBURDURAK Parti1- Bayram Özçelik2- Yasin UğurCHP1- Mehmet GökerBURSA 1. BölgeAK Parti1- Hakan Çavuşoğlu2- Mustafa Esgin3- Refik Özen4- Emine Yavuz Gözgeç5- Ahmet KılıçMHP1- İsmet BüyükatamanCHP1- Lale Karabıyık2- Erkan Aydın3- Nurhayat Altaca KayışoğluİYİ Parti1- İsmail TatlıoğluBURSA 2. BölgeAK Parti1- Efkan Ala2- Osman Mesten3- Vildan Yılmaz Gürel4- Zafer Işık5- Muhammet Müfit Aydın6- Atilla ÖdünçMHP1- Mustafa Hidayet VahapoğluCHP1- Orhan Sarıbal2- Yüksel ÖzkanİYİ Parti1- Ahmet Kamil ErozanÇANAKKALEAK Parti1- Bülent Turan2- Jülide İskenderoğluCHP1- Muharrem Erkek2- Özgür CeylanÇANKIRIAK Parti1- Muhammet Emin Akbaşoğlu2- Salim ÇivitcioğluÇORUMAK Parti1- Ahmet Sami Ceylan2- Oğuzhan Kaya3- Erol KavuncuCHP1- Tufan KöseDENİZLİAK Parti1- Cahit Özkan2- Şahin Tin3- Ahmet Yıldız4- Nilgün ÖkCHP1- Gülizar Biçer Karaca2- Kazım Arslan3- Haşim Teoman SancarİYİ Parti1- Yasin ÖztürkDİYARBAKIRAK Parti1- Mehmet Mehdi Eker2- Ebubekir Bal3- Oya EronatHDP1- Adnan Selçuk Mızraklı2- Salihe Aydeniz3- İmam Taşçıer4- Remziye Tosun5- Hişyar Özsoy6- Semra Güzel7- Garo Paylan8- Dersim Dağ9- Musa FarisoğullarıEDİRNEAK Parti1- Fatma AksalCHP1- Okan Gaytancıoğlu2- Erdin BircanİYİ Parti1- Orhan ÇakırlarELAZIĞAK Parti1- Metin Bulut2- Sermin Balık3- Zülfü Tolga Ağar4- Zülfü DemirbağCHP1- Gürsel ErolERZİNCANAK Parti1- Süleyman Karaman2- Burhan ÇakırERZURUMAK Parti1- Recep Akdağ2- Zehra Taşkesenlioğlu3- Selami Altınok4- İbrahim AydemirMHP1- Kamil AydınİYİ Parti1- Muhammet Naci CinisliESKİŞEHİRAK Parti1- Nabi Avcı2- Harun Karacan3- Emine Nur GünayMHP1- Metin Nurullah SazakCHP1- Utku Çakırözer2- Jale Nur SüllüİYİ Parti1- Arslan KabukcuoğluGAZİANTEPAK Parti1- Abdulhamit Gül2- Ahmet Uzer3- Mehmet Erdoğan4- Abdullah Nejat Koçer5- Derya Bakbak6- Ali Şahin7- Müslüm Yüksel8- Mehmet Sait KirazoğluMHP1- Ali Muhittin Taşdoğan2- Sermet AtayCHP1- Bayram Yılmazkaya2- İrfan KaplanİYİ Parti1- İmam Hüseyin FilizHDP1- Mahmut ToğrulGİRESUNAK Parti1- Cemal Öztürk2- Kadir Aydın3- Sabri ÖztürkCHP1- Necati TığlıGÜMÜŞHANEAK Parti1- Hacı Osman Akgül2- Cihan PektaşHAKKARİHDP1- Leyla Güven2- Sait Dede3- Özgür ZeydanoğluHATAYAK Parti1- Hacı Bayram Türkoğlu2- Hüseyin Yayman3- Abdulkadir Özel4- Hüseyin ŞanverdiMHP1- Lütfi Kaşıkçı2- İbrahim GülCHP1- Mehmet Güzelmansur2- Suzan Şahin3- Serkan Topal4- İsmet TokdemirHDP1- Barış Atay MengüllüoğluISPARTAAK Parti1- Süreyya Sadi Bilgiç2- Recep Özel3- Mehmet Uğur GökgözİYİ Parti1- Aylin CesurMERSİNAK Parti1- Lütfi Elvan2- Ali Cumhur Taşkın3- Zeynep Gül Yılmaz4- Hacı ÖzkanMHP1-Olcay Kılavuz2-Baki ŞimşekCHP1- Cengiz Gökçel2- Alpay Antmen3- Ali Mahir BaşarırİYİ Parti1- Behiç Çelik2- Zeki Hakan SıdalıHDP1- Fatma Kurtulan2- Rıdvan TuranİSTANBUL 1. BölgeAK Parti1- Berat Albayrak2- Nurettin Canikli3- Mustafa Ataş4- Erol Kaya5- Vedat Demiröz6- Ravza Kavakcı Kan7- Osman Boyraz8- İsmet Uçma9- Mihrimah Belma Satır10- Ahmet Berat Çonkar11- Hulusi Şentürk12- Müşerref Pervin Tuba Durgut13- Eyüp Özsoy14- Serkan Bayram15- Fatih Süleyman DenizolgunMHP1- Edip Semih Yalçın2- İzzet Ulvi YönterCHP1- İbrahim Özden Kaboğlu2- Mehmet Akif Hamzaçebi3- Gamze Akkuş İlgezdi4- Onursal Adıgüzel5- Fethi Açıkel6- Gürsel Tekin7- İlhan Kesici8- Oğuz Kaan Salıcı9- Mahmut Tanal10- Saliha Sera Kadıgil Sütlü11- Hüseyin Emre BağceİYİ Parti1- Hayrettin Nuhoğlu2- Ahmet Çelik3- Yavuz AğıralioğluHDP1- Pervin Buldan2- Musa Piroğlu3- Erkan Baş4- Erol KatırcıoğluİSTANBUL 2. BölgeAK Parti1- Süleyman Soylu2- Fatma Betül Sayan Kaya3- Volkan Bozkır4- Abdullah Güler5- Hasan Turan6- Serap Yaşar7- Aziz Babuşcu8- Şirin Ünal9- Canan Kalsın10- Ahmet Hamdi Çamlı11- Markar Eseyan12- Mustafa Demir13- İffet PolatMHP1- Celal Adan2- Cemal ÇetinCHP1- Kadri Enis Berberoğlu2- Aykut Erdoğdu3- Ahmet Ünal Çeviköz4- Mustafa Sezgin Tanrıkulu5- Yüksel Mansur Kılınç6- Yunus Emre7- Gökan Zeybek8- Ali ŞekerİYİ Parti1- Ümit Özdağ2- Fatih Mehmet ŞekerHDP1- Ahmet Şık2- Oya Ersoy3- Hüda KayaİSTANBUL 3. BölgeAK Parti1- Numan Kurtulmuş2- Mehmet Muş3- Akif Çağatay Kılıç4- Mehmet Doğan Kubat5- Tülay Kaynarca6- Halis Dalkılıç7- Emine Sare Aydın Yılmaz8- Nevzat Şatıroğlu9- Zafer Sırakaya10- Rümeysa Kadak11- Ahmet Mücahit Arınç12- Mustafa Yeneroğlu13- Erkan Kandemir14- Şamil Ayrım15- Alev DedegilMHP1- Feti Yıldız2- İsmail Faruk Aksu3- Arzu ErdemCHP1- Engin Altay2- Erdoğan Toprak3- Mehmet Bekaroğlu4- Zeynel Emre5- Sibel Özdemir6- Özgür Karabat7- Turan Aydoğan8- Emine Gülizar Emecan9- Nazır Cihangir İslamİYİ Parti1- Abdul Ahat Andican2- Ümit Beyaz3- Hayati ArkazHDP1- Zeynel Özen2- Dilşat Canbaz Kaya3- Hakkı Saruhan Oluç4- Ali Kenanoğlu5- Züleyha GülümİZMİR 1. BölgeAK Parti1- Binali Yıldırım2- Mahmut Atilla Kaya3- Ceyda Bölünmez Çankırı4- Cemal BekleMHP1- Hasan KalyoncuCHP1- Ahmet Tuncay Özkan2- Murat Bakan3- Özcan Purçu4- Kani Beko5- Mehmet Ali Çelebi6- Tacettin Bayır7- Ednan ArslanİYİ Parti1- Dursun Müsavat DervişoğluHDP1- Serpil Kemalbay PekgözegüİZMİR 2. BölgeAK Parti1- Hamza Dağ2- Fehmi Alpay Özalan3- Necip Nasır4- Yaşar KırkpınarMHP1- Tamer OsmanağaoğluCHP1- Kemal Kılıçdaroğlu2- Selin Sayek Böke3- Kamil Okyay Sındır4- Atila Sertel5- Sevda Erdan Kılıç6- Mahir Polat7- Bedri SerterİYİ Parti1- Aytun ÇırayHDP1- Murat ÇepniKARSAK Parti1- Ahmet Arslan2- Yunus KılıçHDP1- Ayhan BilgenKASTAMONUAK Parti1- Hakkı Köylü2- Metin ÇelikCHP1- Hasan BaltacıKAYSERİAK Parti1- Mehmet Özhaseki2- Mustafa Elitaş3- Taner Yıldız4- İsmail Emrah Karayel5- İsmail Tamer6- Hülya NergisMHP1- İsmail Özdemir2- Mustafa Baki ErsoyCHP1- Çetin ArıkİYİ Parti1- Dursun AtaşKIRKLARELİAK Parti1- Selahattin MinsolmazCHP1- Türabi Kayan2- Vecdi GündoğduKIRŞEHİRAK Parti1- Mustafa KendirliCHP1- Metin İlhanKOCAELİAK Parti1- Fikri Işık2- İlyas Şeker3- Radiye Sezer Katırcıoğlu4- Mehmet Akif Yılmaz5- Sami Çakır6- Cemil Yaman7- Emine ZeybekMHP1- Saffet SancaklıCHP1- Fatma Kaplan Hürriyet2- Haydar Akar3- Tahsin TarhanİYİ Parti1- Lütfü TürkkanHDP1- Ömer Faruk GergerlioğluKONYAAK Parti1- Ahmet Sorgun2- Tahir Akyürek3- Orhan Erdem4- Leyla Şahin Usta5- Ziya Altunyaldız6- Hacı Ahmet Özdemir7- Gülay Samancı8- Abdullah Ağralı9- Selman Özboyacı10- Halil EtyemezMHP1- Mustafa Kalaycı2- Esin KaraCHP1- Abdullatif Şener2- Abdulkadir KaradumanİYİ Parti1- Fahrettin YokuşKÜTAHYAAK Parti1- Ahmet Tan2- İshak Gazel3- Ceyda Çetin ErenlerMHP1- Ahmet ErbaşCHP1- Ali Fazıl KasapMALATYAAK Parti1- Bülent Tüfenkci2- Öznur Çalık3- Ahmet Çakır4- Hakan KahtalıMHP1- Mehmet Celal FendoğluCHP1- Veli AğbabaMANİSAAK Parti1- Murat Baybatur2- Uğur Aydemir3- İsmail Bilen4- Semra Kaplan Kıvırcık5- Mehmet Ali ÖzkanMHP1- Erkan AkçayCHP1- Özgür Özel2- Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu3- Bekir BaşevirgenİYİ Parti1- Tamer AkkalKAHRAMANMARAŞAK Parti1- Mahir Ünal2- Ahmet Özdemir3- Celalettin Güvenç4- İmran Kılıç5- Mehmet Cihat Sezal6- Habibe ÖçalMHP1- Sefer AycanİYİ Parti1- Faruk AtlıMARDİNAK Parti1- Şeyhmus Dinçel2- Cengiz DemirkayaHDP1- Mithat Sancar2- Pero Dundar3- Tuma Çelik4- Ebrü GünayMUĞLAAK Parti1- Mehmet Yavuz 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Yusuf BaşerMHP1- İbrahim Ethem SadefCHP1- Ali KevenZONGULDAKAK Parti1- Polat Türkmen2- Ahmet Çolakoğlu3- Hamdi UçarCHP1- Ünal Demirtaş2- Deniz YavuzyılmazAKSARAYAK Parti1- İlknur İnceöz2- Cengiz AydoğduMHP1- Ramazan KaşlıİYİ Parti1- Ayhan ErelBAYBURTAK Parti1- Fetani BattalKARAMANAK Parti1- Recep Şeker2- Selman Oğuzhan EserCHP1- İsmail Atakan ÜnverKIRIKKALEAK Parti1- Ramazan CanMHP1- Halil ÖztürkCHP1- Ahmet ÖnalBATMANAK Parti1- Ziver ÖzdemirHDP1- Feleknas Uca2- Necdet İpekyüz3- Ayşe Acar Başaran4- Mehmet Ruştu TiryakiŞIRNAKAK Parti1- Rizgin BirlikHDP1- Hasan Özgüneş2- Nuran İmir3- Hüseyin KaçmazBARTINAK Parti1- Yılmaz TunçCHP1- Aysu BankoğluARDAHANAK Parti1- Orhan AtalayCHP1- Öztürk YılmazIĞDIRMHP1- Yaşar KaradağHDP1- Habip EksikYALOVAAK Parti1- Ahmet Büyükgümüş2- Meliha AkyolCHP1- Özcan ÖzelKARABÜKAK Parti1- Cumhur Ünal2- Niyazi GüneşCHP1- Hüseyin Avni AksoyKİLİSAK Parti1- Mustafa Hilmi Dülger2- Ahmet Salih DalOSMANİYEAK Parti1- Mücahit Durmuşoğlu2- İsmail KayaMHP1- Devlet 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