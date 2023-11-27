AK Parti Hatay belediye başkanı aday adayları 2024

2024 AK Parti Hatay belediye başkanı aday adayları yavaş yavaş netleşiyor. AK Parti temayül yoklaması
, 26 Kasım Pazar günü yurt genelinde gerçekleştirildi. 81 ildeki başkan adaylarını belirlemek için organize edilen temayül yoklaması, binlerce üyenin katılımıyla gerçekleşti. Peki, AK Parti Hatay belediye başkanı aday adayları kimler olacak?
AK PARTİ HATAY BELEDİYE BAŞKANI ADAY ADAYLARI 2024
AK Parti Hatay belediye başkanı aday adayları yapılacak olan temayül yoklamasının ardından belli olacak.
AK Parti Hatay İl Teşkilatı, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimi için temayül yoklaması yaptı.
Altınözü spor salonunda düzenlenen temayül yoklamasına katılan teşkilat üyeleri, partiye başvuran belediye başkan aday adayları için elektronik ortamda oy kullandı.
AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, programdaki konuşmasında, temayül yoklamasının hayırlı olmasını diledi.
Katılımcılara teşekkür eden Ağralı, programı coşku ve heyecanla tamamlayacaklarını söyledi.
AK Parti Hatay İl Başkanı Mehmet Öntürk de yerel seçimde, ittifak partilerinin desteğiyle Hatay Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerini kazanmak için mücadele edeceklerini kaydetti.
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