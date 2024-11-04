Aile hekimleri neden iş bırakıyor?

Hekim sendikaları, Resmi Gazete'de yayınlanan yeni "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" nedeniyle 5-6-7 Kasım tarihlerinde 3 gün süreyle iş bırakma kararı aldıklarını duyurdu. Bu yönetmeliği protesto eden hekimler, yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması talebiyle Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) aracılığıyla dava da açtı. Hekimler, yeni düzenlemenin işin kalitesi yerine işlem sayısını öncelemesini eleştiriyor. Sendikalar, aile hekimlerinin maaşlarının emekliliğe yansıyacak ve tek kalemden oluşacak bir sistemle düzenlenmesi gerektiğini vurguluyor.
"Aile Hekimleri Hizmet Vermeyecek" Duyurusu
Sendikalar, grev kararını kamuoyuna şu ifadelerle duyurdu: "Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu olarak, 30 Ekim 2024 tarihinde yayınlanan Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğine karşı, paydaşlarımızla birlikte aldığımız karar gereğince 5-6-7 Kasım tarihlerinde üç gün boyunca iş bırakma kararı alınmıştır."
Grev Kararını Alan Sendikalar:
Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF)
Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN)
Aile Sağlığı Çalışanları Ebe ve Hemşire Dernekleri Federasyonu (ASEF)
Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası
Genel Sağlık İş
Hekim Birliği Sendikası
Hekim-Sen
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Tabip-Sen
Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜMRAD-DER)
Türk Tabipleri Birliği
Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği
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