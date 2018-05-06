Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Bursaspor'u 2-1 yendiği maçın ardından Ahmet Çakar'dan gündeme oturan bir tweet geldi.Bursasporlu futbolcu Moussa Sow'un kendi kalesine attığı gol ve Fırat Aydınus'un performansını yorumlayan Çakar, "Tüm tiyatroseverler umarım gösteriyi beğenmişlerdir! Gerçek tiyatroyu buğün Fenerbahçe - Bursaspor macında izledik. FB nin kazanması için çırpınan hakem Aydınus ve tanrının kafası misali kendi kalesine gol atan Moussa Sow" dedi.