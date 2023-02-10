Haber Tarihi: 10 Şubat 2023 09:39 - Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2023 09:39

AFET BÖLGESİ 10 İL HANGİLERİ? Deprem bölgesi olan iller hangileri? OHAL ilan edilen 10 il

Afet bölgesi ilan edilen iller, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Kahramanmaraş, Adana, Şanlıurfa, Adıyaman gibi illerde yaşanan deprem felaketi nedeniyle 10 ilde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan yaptığı açıklamada, depremin yaşandığı 10 ilin genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan edildiğini duyurdu. Peki afet bölgeleri hangi iller? Genel hayata afet bölgesi ne demek, hangi durumlarda ilan edilir? İşte, ayrıntılar...

AFET BÖLGESİ 10 İL HANGİLERİ? Deprem bölgesi olan iller hangileri? OHAL ilan edilen 10 il
Abone Ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İlave vali ve kaymakamlar görevlendirdik. Her ilimizde bir bakanımız yürütülen felaketlere refakat ediyor. Acil yardım ve destek faaliyetleri için ilk etapta hemen 100 milyar liralık bir kaynağı kurumlarımızın emrine tahsis ettik. Zorunlu olmadıkça kimsenin deprem bölgesindeki yolları kullanmaması gerektiğini tekrar hatırlatıyorum. 1000'e yakın ambulans toplamda 5 bin sağlık personeli katılıyor.
İçişleri Bakanlığımıza ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize mensup güvenlik güçlerimizden çok sayıda personel, arama-kurtarma çalışmalarında görevlendirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Kara unsurlarındaki binlerce personelinin yanı sıra, Deniz Kuvvetlerimizin 10 gemisi, Hava kuvvetlerimizin 54 yüksek kapasiteli kargo uçağı dahil Tüm imkanlarıyla arama-kurtarma, tahliye ve yardım malzemelerinin nakli çalışmalarında yer almaktadır. Emniyet teşkilatımız tüm unsurlarıyla zaten sahadadır. Jandarmamız binlerce uzman personelinin yanı sıra 26 kargo uçağıyla, sahil güvenlik komutanlığımız gemi ve botlarıyla afet bölgesinin her yerinde görev başındadır. Güvenlik korucularımız da çalışmalara katılmaktadır.

Depremin etkilerinin detaylı tespiti için İHA'larımızı da devreye aldık. Binlerce gönüllümüz AFAD'ın koordinasyonunda bölgeye gitmektedir. Tüm belediyelerimiz ellerindeki araç gereçlerini bölgeye göndermektedir. Altyapının yeniden ayağa kaldırılmasında görev alacak binlerce iş makinesi bölgeye doğru hareket halindedir."

AFET BÖLGESİ 10 İL HANGİLERİ?

Depremin etikili olduğu 10 ilan afet bölgesi ilan edildi. Afet bölgesi ilan edilen şehirlerimiz;

Kahramanmaraş
Gaziantep
Hatay
Kilis
Diyarbakır
Adana
Osmaniye
Şanlıurfa
Adıyaman
Malatya .
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


GENEL HAYATA ETKİLİ AFET BÖLGESİ NE DEMEK?

Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" tanımı 7269 sayılı Afetler Kanunu'nun 1. maddesi uyarınca hazırlanan yönetmeliğe göre yapılıyor.

Yönetmelikle yaşanmış ya da yaşanması muhtemel felaketlerin, ilgili yerin genel hayatına etkili olup olmadığının belirlenmesi için gereken kriterler belirleniyor.

Yönetmelikte kaç nüfuslu yerleşimde, kaç binanın yıkılması ya da oturulamayacak kadar zarar görmesi halinde, afetin yerleşimin genel hayatına etkili sayılacağı belirleniyor.


GENEL HAYATA ETKİLİ AFET BÖLGESİ HANGİ DURUMLARDA İLAN EDİLİR?

Olası afetlerin genel hayata etkili olup olmadığının tespitinde dikkate alınan diğer kriterler ise şöyle:

Afet sebebiyle ölü veya ağır yaralıların bulunması,
Tarım ürünlerinden en az üçte birinin zarar görmüş olması,
Büyük ve küçükbaş hayvanın telef olması,
O yerde kışların çok şiddetli ve inşaat mevsiminin kısa süreli olması,
O yerdeki kamu tesislerinin (Yol, su, elektrik, kanalizasyon v.s.) kullanılamayacak veya çalışamayacak derecede hasar görmüş olması,
Ulaşım imkanlarının çok sınırlı olması.

Bir yer Afet Bölgesi ilan edildiğinde, orada yaşayanlara sağlık hizmetleri tamamen ücretsiz götürülüyor. Bölgedeki ordu birlikleri, kendilerinden istenenleri yapmak zorunda kılınıyor.

Yapılardaki hasarı tespit etmek amacıyla gerekirse bütün illerden teknik heyetler görevlendirilebiliyor. Bunun için ilgili bakanlıklar hükümet tarafından Afet Bölgesi'nde görevlendiriliyor.

Yönetmelikte bölgedeki kişilerin, devletin ilgili birimleri tarafından bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi öngörülüyor, Kamu personeline de düzenli bir şekilde yolluk, harcırah ve avans ödemesi yapılıyor.

Bölgedeki her bir ailenin, her bir bireyinin psikolojik ve sosyolojik tedavisi için sosyal hizmet uzmanları ve psikologlar görevlendiriliyor.

Tüm maddi kayıplar devlet tarafından ödeniyor, binaların yıktırılması ya da boşaltılması gereken hallerde bu durum mal sahibine bildiriliyor. Mal sahibinin bu karara üç gün içinde itiraz etme hakkı bulunuyor.

 

Haber ile daha fazlasına ulaşın:

Diğer Haberler

Tekrar deprem olacak mı? Deprem tekrar olacak mı? 10 Şubat 2023 Gündem Tekrar deprem olacak mı? Deprem tekrar olacak mı? 10 Şubat 2023
Zaniolo'dan Muhammed Emin Özkan anısına 17 numara Deprem Zaniolo'dan Muhammed Emin Özkan anısına 17 numara
AFET BÖLGESİ 10 İL HANGİLERİ? Deprem bölgesi olan iller hangileri? OHAL ilan edilen 10 il Gündem AFET BÖLGESİ 10 İL HANGİLERİ? Deprem bölgesi olan iller hangileri? OHAL ilan edilen 10 il
Andrea Pirlo depremi anlattı: 'Büyük trajedi' Deprem Andrea Pirlo depremi anlattı: "Büyük trajedi"
Fenerbahçe'de planlar sil baştan Deprem Fenerbahçe'de planlar sil baştan
Hanousek: '30 saniyede cehennemi yaşadım' Deprem Hanousek: "30 saniyede cehennemi yaşadım"
Fenerbahçe'de transfer için gözler Jorge Jesus'ta Türkiye Transferler Fenerbahçe'de transfer için gözler Jorge Jesus'ta
Christian Atsu'nun manevi annesi perişan oldu! 'Atsu yaşasın ben öleyim' Deprem Christian Atsu'nun manevi annesi perişan oldu! 'Atsu yaşasın ben öleyim'
Soni: 'Sabah namazını beklemem hayatımı kurtardı' Deprem Soni: "Sabah namazını beklemem hayatımı kurtardı"
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Süper Lig ertelendi!
2
TFF açıkladı! Hatayspor, Süper Lig'den çekildi
3
Galatasaray, Volkan Demirel'i aradı!
4
Beşiktaş, Omar Colley'i transfer etti
5
Ali Koç: "Maçlar şifresiz yayınlansın"
6
Icardi, enkazdan çıkan Kadir'e mesaj gönderdi
7
Haaland, Kane ve De Bruyne Demiral'ın kampanyasına katıldı

SON HABERLER

yukarı ok