AFET BÖLGESİ 10 İL HANGİLERİ? Deprem bölgesi olan iller hangileri? OHAL ilan edilen 10 il

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İlave vali ve kaymakamlar görevlendirdik. Her ilimizde bir bakanımız yürütülen felaketlere refakat ediyor. Acil yardım ve destek faaliyetleri için ilk etapta hemen 100 milyar liralık bir kaynağı kurumlarımızın emrine tahsis ettik. Zorunlu olmadıkça kimsenin deprem bölgesindeki yolları kullanmaması gerektiğini tekrar hatırlatıyorum. 1000'e yakın ambulans toplamda 5 bin sağlık personeli katılıyor.İçişleri Bakanlığımıza ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize mensup güvenlik güçlerimizden çok sayıda personel, arama-kurtarma çalışmalarında görevlendirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Kara unsurlarındaki binlerce personelinin yanı sıra, Deniz Kuvvetlerimizin 10 gemisi, Hava kuvvetlerimizin 54 yüksek kapasiteli kargo uçağı dahil Tüm imkanlarıyla arama-kurtarma, tahliye ve yardım malzemelerinin nakli çalışmalarında yer almaktadır. Emniyet teşkilatımız tüm unsurlarıyla zaten sahadadır. Jandarmamız binlerce uzman personelinin yanı sıra 26 kargo uçağıyla, sahil güvenlik komutanlığımız gemi ve botlarıyla afet bölgesinin her yerinde görev başındadır. Güvenlik korucularımız da çalışmalara katılmaktadır.Depremin etkilerinin detaylı tespiti için İHA'larımızı da devreye aldık. Binlerce gönüllümüz AFAD'ın koordinasyonunda bölgeye gitmektedir. Tüm belediyelerimiz ellerindeki araç gereçlerini bölgeye göndermektedir. Altyapının yeniden ayağa kaldırılmasında görev alacak binlerce iş makinesi bölgeye doğru hareket halindedir."Depremin etikili olduğu 10 ilan afet bölgesi ilan edildi. Afet bölgesi ilan edilen şehirlerimiz;KahramanmaraşGaziantepHatayKilisDiyarbakırAdanaOsmaniyeŞanlıurfaAdıyamanMalatya .Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" tanımı 7269 sayılı Afetler Kanunu'nun 1. maddesi uyarınca hazırlanan yönetmeliğe göre yapılıyor.Yönetmelikle yaşanmış ya da yaşanması muhtemel felaketlerin, ilgili yerin genel hayatına etkili olup olmadığının belirlenmesi için gereken kriterler belirleniyor.Yönetmelikte kaç nüfuslu yerleşimde, kaç binanın yıkılması ya da oturulamayacak kadar zarar görmesi halinde, afetin yerleşimin genel hayatına etkili sayılacağı belirleniyor.Olası afetlerin genel hayata etkili olup olmadığının tespitinde dikkate alınan diğer kriterler ise şöyle:Afet sebebiyle ölü veya ağır yaralıların bulunması,Tarım ürünlerinden en az üçte birinin zarar görmüş olması,Büyük ve küçükbaş hayvanın telef olması,O yerde kışların çok şiddetli ve inşaat mevsiminin kısa süreli olması,O yerdeki kamu tesislerinin (Yol, su, elektrik, kanalizasyon v.s.) kullanılamayacak veya çalışamayacak derecede hasar görmüş olması,Ulaşım imkanlarının çok sınırlı olması.Bir yer Afet Bölgesi ilan edildiğinde, orada yaşayanlara sağlık hizmetleri tamamen ücretsiz götürülüyor. Bölgedeki ordu birlikleri, kendilerinden istenenleri yapmak zorunda kılınıyor.Yapılardaki hasarı tespit etmek amacıyla gerekirse bütün illerden teknik heyetler görevlendirilebiliyor. Bunun için ilgili bakanlıklar hükümet tarafından Afet Bölgesi'nde görevlendiriliyor.Yönetmelikte bölgedeki kişilerin, devletin ilgili birimleri tarafından bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi öngörülüyor, Kamu personeline de düzenli bir şekilde yolluk, harcırah ve avans ödemesi yapılıyor.Bölgedeki her bir ailenin, her bir bireyinin psikolojik ve sosyolojik tedavisi için sosyal hizmet uzmanları ve psikologlar görevlendiriliyor.Tüm maddi kayıplar devlet tarafından ödeniyor, binaların yıktırılması ya da boşaltılması gereken hallerde bu durum mal sahibine bildiriliyor. Mal sahibinin bu karara üç gün içinde itiraz etme hakkı bulunuyor.