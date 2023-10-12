Adana Rock Festivali iptal mı oldu? 2023 Çukurova Rock Festivali'ne valilik iptali

Selda Bağcan, Manuş Baba, Ceza, Pentagram, Gazapizm, Uzi, Heijan ve Debublüman gibi tanınmış sanatçı ve müzik gruplarının konser vereceği Çukurova Rock Festivali iptal edildi.Bu yıl altıncısı düzenlenen festival, etkinliğin başlamasına sayılı saatler kala Adana Valiliği tarafından yasaklandı.Valilik, yasaklama gerekçeleri arasında "da gerekçe gösterdi.Adana Valiliği Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü'nün Vali Yardımcısı Mutlu Almalı imzası olan ve organizasyon firması ile Emniyet Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda , "Adana Emniyet Müdürlüğü'nün Çukurova Rock Festivali ile ilgili olarak çevrede alkol satan mekanların olması, festivalde alkol alımının cinsel saldırı, yaralama, hırsızlık gibi olaylara yol açabileceğini değerlendirdiğini" bu nedenle festivalin yapılmasının uygun görülmediğini belirtti.Öte yandan festivalin organizasyonunu gerçekleştiren Milyon Yapım tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:– Temmuz ayında yapılan başvuruya şifahen sorun olmadığını ileten Adana Valiliği, ısrarlı aramalarımıza ve izne ilişkin bir yazı istememize rağmen herhangi bir şey tebliğ etmeyip organizasyonun başlangıç tarihinden bir gün önce festivalin yapılamayacağını bildirdi. Festival alanında 300 çalışanla birlikte, 30 TIR malzeme, devasa sahne, mobil tuvalet, bariyerler, arama kapıları kurulduktan sonra gelen tebligat, maddi manevi altından kalkılamayacak bir problem haline geldi.– Festivalle alakalı olmayan, festival alanından 500 metre uzakta bulunan tekel bayileriyle ilgili, trafik ile ilgili sudan sebeplerle Çukurova Rock Festivali'ne izin verilmezken, buna rağmen çözüm arayışına girdik. Festivalin alkolsüz yapılması, 18 yaş altı katılımcıların etkinliğe alınmaması ve kamp olmaması halinde izin verileceğini şifahen söyleyen Güvenlik Şube Müdürü ve diğer yetkililerin talebi doğrultusunda bu şartları kabul ettiğimizi taahhüt eden yeni bir dilekçe ile Adana Valiliği'ne başvurduk.– Her türlü şartları yerine getirmemize rağmen Valilik olumlu veya olumsuz bir yanıt vermedi. Bu karar ile, 12 bin civarı insanın bilet alarak katılım göstereceği Çukurova Rock Festivali'nde rezervasyon yaptırılmış oteller, yiyecek-içecek stantları, bölgedeki taşımacılar, otellerinde sahne almayı bekleyen sanatçılar ve bölge esnafı dahil herkes mağdur olacaktır. Mevcut ekonomik şartlarda dahi ısrarla ekonomi yaratmaya çalışan şirketimize geri dönülmez zararlar vereceği tartışılmaz.– Bir hafta önce yapılan Adana Lezzet Festivali, Altın Koza Film Festivali, Çukurova Üniversitesi'ndeki konserler, 2-5 Kasım tarihlerinde Aqualand'de yapılacak Adana Gençlik Festivali dahil birçok festivalin olduğu Adana'da özellikle bu festivalin yaptırılmak istenmemesini anlamak mümkün değil.– Adana Valiliği'nin iptal kararına ilişkin son dakikaya kadar iyi niyetle uzlaşma çabası içerisinde olduğumuzu, bu yüzden hukuki bir işlem başlatmadığımızı ifade ettik. Fakat gelinen noktada tüm yolların kapandığı tarafımıza şifahen bildirildiğinde hukuki olarak başvurmak için avukatlarımız gerekli girişimleri yaptı.