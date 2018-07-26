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Adana Demirspor, Hakan Bilgiç ile anlaştı

Sivasspor, Hakan Bilgiç'in transferi konusunda Adana Demirspor ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Kaynak: AA
Adana Demirspor, Hakan Bilgiç ile anlaştı
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26 Temmuz 2018 23:53
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, savunma oyuncusu Hakan Bilgiç ile yollarını ayırdı.

Sivasspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Hakan'ın transferi konusunda Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Hakan'ın geçen sezonun başında Elazığspor'dan, Sivasspor'a transfer edildiği belirtilen açıklamada, "Hakan Bilgiç'e tüm emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi. 

Açıklamada, Bilgiç'in Sivasspor forması altında 4'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 17 karşılaşmaya çıktığı kaydedildi. 



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