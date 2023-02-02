Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı canlı izle! Şifresiz Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı canlı Bein Sports'ta

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Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı canlı izle! Fenerbahçe, Kadıköy'de kaybettiği Galatasaray derbisiyle ağır yara aldı. Ancak Sarı-Lacivertliler, sonrasında Gaziantep, Ümraniye ve Kasımpaşa galibiyetleriyle toparlandı ve zirve takibini sürdürdü. Jorge Jesus ve öğrencileri bu akşam, puan kaybına tahammül olmayan bir dönemde, ligin en zorlu deplasmanlarından birine çıkacak: Adana Demirspor... Akdeniz ekibi, ligde sahasında oynadığı 9 maçta 6 galibiyet ve 3 beraberlik aldı, yenilgi yüzü görmedi. Mavi-Lacivertililer de puan tablosunda bir üst sırada yer alan Beşiktaş'ın kayıp yaşadığı haftayı galibiyetle geçerek 4. sıraya yükselmenin hesaplarını yapıyor.Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı 2 Şubat Perşembe günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.Ertaç, Svensson, Mert, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Akintola, Belhanda, Onyekuru, Emre Akbaba: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Oosterwolde, Arao, Lincoln, İrfan, Arda (Zajc), Valencia, BatshuayiFenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanında 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunana Joao Pedro ile sarı kart cezalısı Miguel Crespo, zorlu deplasmanda forma giyemeyecek.Fenerbahçe'de Adana Demirspor mücadelesi öncesinde 8 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Michy Batshuayi ve Emre Mor kart görmeleri durumunda Arabam.com Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek.