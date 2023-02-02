Haber Tarihi: 02 Şubat 2023 17:19 - Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2023 17:19

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı canlı izle! Şifresiz Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı canlı Bein Sports'ta

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı canlı izle! Zirve takibini sürdürmeye kararlı olan Fenerbahçe, en zor deplasmanlardan birine çıkıyor. Ligde 3 maçlık seri yakalayan Fenerbahçe, bu sezon sahasında yenilgisi bulunmayan Adana Demirspor karşısında galibiyet arayacak. Peki, Adana Demirspor - Fenerbahçe ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı canlı Bein Sports'ta

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı canlı izle! Şifresiz Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı canlı Bein Sports'ta
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Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı canlı izle! Fenerbahçe, Kadıköy'de kaybettiği Galatasaray derbisiyle ağır yara aldı. Ancak Sarı-Lacivertliler, sonrasında Gaziantep, Ümraniye ve Kasımpaşa galibiyetleriyle toparlandı ve zirve takibini sürdürdü. Jorge Jesus ve öğrencileri bu akşam, puan kaybına tahammül olmayan bir dönemde, ligin en zorlu deplasmanlarından birine çıkacak: Adana Demirspor... Akdeniz ekibi, ligde sahasında oynadığı 9 maçta 6 galibiyet ve 3 beraberlik aldı, yenilgi yüzü görmedi. Mavi-Lacivertililer de puan tablosunda bir üst sırada yer alan Beşiktaş'ın kayıp yaşadığı haftayı galibiyetle geçerek 4. sıraya yükselmenin hesaplarını yapıyor.

ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE - CANLI ANLATIM 

ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı 2 Şubat Perşembe günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

Adana Demirspor - Fenerbahçe muhtemel 11'ler

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Mert, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Akintola, Belhanda, Onyekuru, Emre Akbaba
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Oosterwolde, Arao, Lincoln, İrfan, Arda (Zajc), Valencia, Batshuayi

Fenerbahçe'de 2 eksik

Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanında 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunana Joao Pedro ile sarı kart cezalısı Miguel Crespo, zorlu deplasmanda forma giyemeyecek.


Ceza sınırında 8 isim

Fenerbahçe'de Adana Demirspor mücadelesi öncesinde 8 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Michy Batshuayi ve Emre Mor kart görmeleri durumunda Arabam.com Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

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