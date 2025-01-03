Adana Demirspor, Başakşehir'i konuk edecek

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında cumartesi sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.



Yeni Adana Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı, hakem Erkan Özdamar yönetecek.



Ligde 2'şer galibiyet ve beraberlik elde eden, ancak 3 puan silme cezası nedeniyle 5 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor, 23 puanla 7. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.



Ligdeki son 2 maçında Beşiktaş'ı 2-1 ve Atakaş Hatayspor'u 3-1 yenen Akdeniz ekibi, Başakşehir'i de mağlup ederek galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.



Mavi-lacivertliler, geçen sezon deplasmanda golsüz berabere kaldığı RAMS Başakşehir'e sahasında 6-2 mağlup olmuştu.



