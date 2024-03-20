ABD FED faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak? - Mart 2024 ABD FED faiz kararı ne olur? (Yorumlar)

Küresel piyasalarda bugün gözler Fed'e çevrildi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metninden ve Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor. Peki, Fed Mart faiz kararını ne zaman açıklayacak, beklentiler ne yönde? İşte, Fed toplantı tarihleri...



FED MART FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ABD Merkez bankası (FED) takvimine göre Fed 19-20 Mart'ta faiz için masaya oturacak ve Mart faiz kararı 20 Mart günü saat 21.00'de açıklanacak.



FED MART AYI FAİZ KARARI BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?



Analistler, geçen hafta ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentileri aşmasıyla Fed'in yılın ilk yarısında faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik ihtimallerin zayıfladığını anımsatarak, Çarşamba günü bankanın faiz kararını açıklamasının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmelerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade etti.



Para piyasalarında, Fed'in bu hafta gerçekleştireceği para politikası toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, fiyatlamalar piyasalarda bankanın faiz indirimlerine mayısta da başlamayacağına ikna olduğunu gösteriyor.



Bununla birlikte Fed'in ilk faiz indirimi adımını yüzde 59 olasılıkla Haziran'da atabileceği tahmin ediliyor.



FED FAİZİ DÜŞÜRECEK Mİ?



Fed'in, mart ayı toplantısında faizlerde değişikliğe gitmemesine kesin gözüyle bakılırken, makroekonomik verilerden gelen karışık sinyaller nedeniyle bankanın indirimlere ne zaman başlayacağına yönelik belirsizlik devam ediyor.



Bankanın olası bir faiz indirim döngüsünü de ABD'deki enflasyonun gidişatı ve başkanlık seçimlerinin etkilemesi bekleniyor.



FWD Bonds Başekonomisti Chris Rupkey, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, enflasyonun, Fed'in yüzde 2 hedefine ulaşacağından emin olamayacak kadar yüksek seyrettiğini söyledi.



Halen yüksek seyreden enflasyon nedeniyle Fed'in bu yıl için öngördüğü 3 faiz indiriminden birini masadan kaldırabileceğini dile getiren Rupkey, "Önümüzde ABD başkanlık seçimleri var ve her ne kadar Fed yetkilileri geleneksel olarak siyasi olmadıklarını söyleseler de kasım seçimlerinden önce eylülde yapılacak toplantıda riske girip faiz oranlarını düşürmek için cesur olmaları gerektiğini düşünüyorum." dedi.



Rupkey, "Yakın ekonomi tarihinde başkanlık seçimine bu kadar kısa bir zaman kala faiz oranlarını düşüren bir Fed hatırlamıyorum, bu nedenle aylık enflasyon raporları sakinleşirse belki haziran ayında bir faiz indirimi daha alabiliriz." diye konuştu.

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