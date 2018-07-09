A Spor Canlı İzle, A Spor yayın akışı (9 Temmuz Pazartesi)

yayını akışının detaylarıyla sizlerleyiz. Gün içerisinde yayınlanacak tüm programlar, maçlar ve özel anların saati ve akışını sizler için derledik. Peki A Spor'un frekans bilgileri ne? İşte tüm detaylar...FREKANS: 12053 MhzSYMBOL RATE: 27500POLARİZASYON: H ( Yatay )FEC: 5/6DIGITURK: 88. kanalTİVİBU: 81. kanalD-SMART: 80. kanalTELEDÜNYA: 142 ve 143 . Kanalile sorunlar yaşayaniçin Serie A devleri harekete geçti.Neymar'ın takımda görmek istemediği ve yerine Luis Suarez'i yönetimden istediği belirtilen Edinson Cavani için en mantıklı opsiyonun Serie A'ya dönmek olduğu kaydedildi.İtalya basınında yer alan habere göre; Neymar'ın isteği üzerine Paris Saint-Germain, Uruguaylı golcüyü satma karar aldı. Bu kararın ardından Napoli ve Juventus nabız yoklamaya başladı.Cavani'nin daha önce de formasını giydiği Napoli'de oynamayı ilk tercih olarak düşündüğü ancak Juventus'un da seçenekler arasında olduğu vurgulandı.Geçtiğimiz günlerde Uruguay medyasına konuşan Edinson Cavani'nin babası, "Edinson'un gerçekten mutlu olduğu tek kulüp Napoli'ydi" açıklamasını yaptı.PSG ile 2020'ye dek sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezon 48 maçta 40 gol attı ve 12 asist yaptı.kadrosuna kattığıkardeşi, transfer süreci hakkında flaş açıklamalarda bulundu.Radja Nainggolan'ın Roma'dan ayrılmak istemediğini dile getiren Rania, "Radja, Roma'dan ayrıldığı için üzgün. Onun ve ailesinin Milano'da mutlu olacağını biliyorum ancak Roma'da kalmak istiyordu. Yine de her şeyini Inter'e verecek" ifadelerini kullandı.Nainggolan'ın Spalletti ile birlikte çalışmak için Inter'e gittiğini açıklayan Rania, "Inter iyi bir kadroya sahip. Juventus ile şampiyonluk için yarışabilir. Radja'nın Inter'i tercih etme sebebi Spalletti ile birlikte çalışma isteği" dedi.Belçikalı yıldızın Dünya Kupası'nda yer alamamasını da değerlendiren Rania, "Hemen hemen tüm Dünya Kupası maçlarını izledim. Radja'nın olmadığı Belçika maçlarını izlemek acı verici. Roma'da yaptıklarıyla orada olmayı hak etti" şeklinde konuştu.Dünya Kupası'nda çeyrek finalindemağlup ederek yarı finale yükselen ve İngiltere'nin rakibi olan Hırvatistan'da teknik direktördurdurma konusunda endişelenmediğini söyledi.Domagoj Vida'nın Kane'i savunabileceğini vurgulayan Zlatko Dalic, "Kane çok iyi bir forvet. Dünya çapında bir oyuncu olduğunu söyleyebilrim. Ancak herkesi durdurabilecek adamlarımız var. Burada Messi'yi etkisiz hale getirdik. Vida ve Corluka çok tecrübeliler. Kane'i de savunabilirler" ifadelerini kullandı.Hırvatistan'ın en önemli güçleri olarak göze çarpan Rakitic ve Modric'i öven Dalic, "Rakitic şu anda en iyi döneminde. Barcelona'da harika bir sezon geçirdi. Modric ise parıldıyor. Dünyanın en iyi orta saha ikilisine sahibiz." şeklinde konuştu.Hırvatistan'ın yarı finalde olmasına şaşırmadığını dile getiren Zlatko Dalic, "Şu anda olduğumuz yer şaşırtıcı değil. İnsanlar belki de yarı finalde olmamızı beklemiyordu ancak biz şaşırmadık. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız." dedi.