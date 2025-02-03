6 Şubat 2025: Resmi tatil mi, okullar tatil mi? Okul var mı?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 Eğitim Öğretim dönemine ilişkin takvimi açıkladı Peki 6 Şubat 2025 okul var mı, tatil mi?



6 ŞUBAT'TA OKULLAR TATİL Mİ?



6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler, Türkiye'nin en büyük doğal afetlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Depremin ikinci yıl dönümü yaklaşırken, özellikle depremden etkilenen illerde eğitim-öğretime bir gün ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu.



Geçtiğimiz yıl, deprem bölgesinde bulunan Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman ve Malatya'da okullar tatil edilmişti. 2025 yılı için henüz resmi bir karar açıklanmadı.



6 ŞUBAT RESMİ TATİL Mİ?

Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat, ülkemizde resmi tatil yapılmamıştır. Buna göre kamu idareleri ve özel sektör işyerleri normal iş seyrine devam edecek. Resmi tatiller takvimine göre 6 Şubat resmi tatil olarak geçmiyor.



6 ŞUBAT PERŞEMBE OKULLAR TATİL Mİ?



6 Şubat 2025 Perşembe günü okulların tatil olup olmayacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman ve Malatya'da valilikler tarafından okulların tatil edilmesi yönünde bir karar alınabileceği belirtiliyor.



MEB tarafından aşınacak karar doğrultusunda 6 Şubat tatili netleşerek kamuoyuyla paylaşılacaktır.



6 ŞUBAT OKULLAR TATİL Mİ, VAR MI?





Hatay Valiliği, konuyla ilgili yaptığı duyuruda büyük afetin birinci yıl dönümünde eğitim ve öğretime 1 günlük ara verildiğini bildirdi. Buna göre kentte yarın (6 Şubat) okullarda eğitim ve öğretim yapılmayacak.

6 Şubat depreminin merkez üssü Kahramanmaraş'ta da eğitime 1 gün ara verildi. Konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"6 Şubat 2023'te ilimiz merkezli meydana gelen depremlerin yıl dönümü sebebiyle taziye ve mezarlık ziyaretleri, anma törenlerinden kaynaklı ilimiz genelinde trafik yoğunluğu yaşanacaktır. Buna ek olarak öğrenci taşımasında kullanılan servis araçları da fazladan bir trafik yoğunluğu oluşturacaktır. Bu sebeple ilimiz genelindeki resmi ve özel her kademedeki okul ve kurumlardaki eğitim ve öğretime 6 Şubat 2024 tarihinde bir gün süreyle ara verilmiştir."

Adıyaman'da, valilik tarafından 6 Şubat tarihinde okullar tatil edildi. Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada, "6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümü dolayısıyla ilimizde düzenlenecek anma programı, vatandaşlarımız tarafından yapılacak kabristan ve taziye ziyaretleri dolayısıyla yoğunluk oluşabileceği değerlendirildiğinden ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullarda 6 Şubat 2024 Salı günü bir gün eğitime ara verilmiştir. Ayrıca anma programları ve kabristan ziyaretlerine katılacak kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan personellerimize de her türlü kolaylık sağlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Gaziantep Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılı dolayısıyla il genelinde eğitime yarın ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, depremlerin yıl dönümü nedeniyle eğiteme ara verildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi: "11 ilimizi etkileyen ve asrın felaketi olarak kabul edilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü nedeniyle Nurdağı ve İslahiye ilçelerimizde 06 Şubat 2024 Salı günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir."

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eğitime il genelinde ara verilmesini kararlaştırdıklarını belirterek, "Nurdağı ve İslahiye ilçelerimizdeki tatil kararımızı, sizlerden gelen yoğun talep ve depreme ilişkin anma faaliyetlerini yapabilmeniz için il geneli olarak güncelledik. Allah bir daha ülkemize bu acıyı yaşatmasın." ifadesini kullandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, depremlerin yıl dönümü nedeniyle anma programları düzenleneceği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "İlimizde düzenlenecek anma programı, vatandaşlarımız tarafından yapılacak kabristan ve taziye ziyaretleri dolayısıyla yoğunluk oluşabileceği değerlendirildiğinden, ilimiz genelinde resmi ve özel ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime 6 Şubat 2024 tarihinde bir gün ara verilmiştir. Ayrıca, anma programları ve kabristan ziyaretlerine katılacak kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan personellerimize kamu hizmetini aksatmayacak şekilde kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirler alınarak her türlü kolaylık sağlanacaktır."



