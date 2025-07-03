Haber Tarihi: 03 Temmuz 2025 14:56 - Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2025 14:56

6 aylık enflasyon farkı 2025: 6 aylık enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşı zammı ne kadar, yüzde kaç oldu?

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Gözler ise memur ve emekliye yapılacak maaş zammına çevrildi. Ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez olmak üzere memur maaşlarına enflasyon farkı ve yüzde 5 oranında toplu sözleşme zammı yansıtılıyor. Emekli maaşlarına ise 6 aylık enflasyon toplamına göre zam yapılacak. Milyonlarca çalışan memur ve emekli ise haziran enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkına göre maaş zammı oranlarını hesaplamaya başladı. Peki, 6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2025 memur ve emekli temmuz zammı enflasyon farkına göre ne kadar olacak?

6 aylık enflasyon farkı 2025: 6 aylık enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşı zammı ne kadar, yüzde kaç oldu?
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6 aylık enflasyon farkının ne kadar olduğu, milyonlarca çalışan memur ve emeklileri yakından ilgilendiriyor. Memurlar her yıl 6 aylık enflasyon farkına göre yılda 2 kez maaş zammı alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise oluşan enflasyon kadar zamma hak kazanıyor. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayına ilişkin 6 aylık enflasyon farkının açıklanmasıyla, memur ve emeklinin zam oranları da netleşti. Peki, 6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2025 memur ve emekli zammı ne kadar, yüzde kaç oldu?

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, mayıs ayında enflasyon aylık yüzde 1,53 olarak açıklanmıştı. Haziran ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı da belli oldu.

Aylık enflasyon ocak ayı için yüzde 5,03, şubat ayı için 2,27, mart ayı için 2,46, nisan ayı için 3,00, mayıs ayı için de yüzde 1,53 ve haziran ayında 1,37 olarak açıklandı.

Buna göre; 6 aylık enflasyon farkı yüzde 10,06 oldu.

EMEKLİ MAAŞı TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLDU?

6 aylık enflasyon toplamına göre emeklilerin alacağı zam oranı netleşti.

Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla toplu sözleşme sonrası açıklanan aylık enflasyon rakamlarının toplamı yüzde 16,67 oldu.

Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında yüzde 16,67'lik zammı elde etmiş oldu.

MEMUR MAAŞI TEMMUZ ZAMMI NE KADAR?

Memurların maaşlarına yansıyacak olan enflasyon farkı ise yüzde 10,06 olarak açıklandı.

Bu hesaplamalara göre yüzde 10,06 enflasyon farkına 7.Dönem Toplu sözleşmesindeki yüzde 5 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 15,57 kümülatif zam meydana gelecek.

Yapılacak bu zam Temmuz 2025'teki maaşlara yansıyacağı için haziran ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.

Zamlı maaşlar ayın 15'inden itibaren memurların hesaplarına yansıyacak.
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