Haber Tarihi: 15 Ocak 2024 15:15 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 15:15

3391 Kilometre Netflix'te var mı? Ne zaman çıkacak?

3391 Kilometre Netflix'te var mı? Ne zaman çıkacak? | 3391 Kilometre filminin vizyona girmesinin ardından sosyal medyada film hakkında birçok paylaşım yapıldı. Filmi izlemek isteyen film severler 3391 Kilometre hangi platformda yayınlanıyor merak ediyorlar. Peki, 3391 Kilometre Netflix'te var mı? 3391 Kilometre ne zaman çıkacak?

3391 Kilometre Netflix'te var mı? Ne zaman çıkacak?
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3391 Kilometre hangi platformda? 3391 Kilometre filmini izlemek isteyen film severler 3391 Kilometre hangi platformda yayınlanıyor merak ediyorlar. Peki, 3391 Kilometre Netflix'te var mı, nereden izlenir?

3391 KİLOMETRE FİLMİ HANGİ PLATFORMDA?

3391 Kilometre filmi henüz Netflix, EXXEN, MUBI, Disney+, Blu TV gibi dijital platformlarda yayınlanmamaktadır. 3391 Kilometre filmi 12 Ocak Cuma günü vizyona girdi ve şu anda yalnızca sinemalarda izlenebilmektedir.

3391 KİLOMETRE FİLMİ OYUNCULARI

Derya Pınar Ak

Ahmet Haktan Zavlak

Cavit Çetin Güner

Selin Türkmen

Gülin İyigün

Ogün Kaptanoğlu

Melda Bekcan

Hakan Pişkin

Murat Danacı

3391 KİLOMETRE FİLMİ KONUSU

İzmir'de yaşayan İzmir'le, Normandiya yakınlarındaki Jurques adlı küçük bir Fransız kasabasında yaşayan Ege'nin aynı sokaktan geçme ihtimallerinin dahi olmadığı, asla aynı fotoğrafın içinde bile bulunamayacakları, aralarındaki 3391 km uzaklığa rağmen yaşamak için emek verdikleri aşkın hikayesi.

3391 KİLOMETRE FİLMİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

3391 Kilometre filmi 12 Ocak 2024 Cuma gününden itibaren sinemalarda yayınlanmaktadır.
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