Haber Tarihi: 31 Aralık 2024 14:16 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2024 14:16

31 Aralık sağlık ocağı açık mı? Bugün sağlık ocakları açık mı?

31 Aralık bugün, yani yılbaşı resmi tatilinin hemen öncesi sağlık ocaklarının açık olup olmadığı binlerce vatandaş tarafından merakla araştırılıyor. Sağlık ocağına giderek muayene olmak isteyen ve ilaç yazdırmak isteyenler "Bugün sağlık ocağı açık mı? 31 Aralık sağlık ocakları kaça kadar açık? Yarım gün mü? 1 Ocak sağlık ocakları kapalı mı?" sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar...

31 Aralık sağlık ocağı açık mı? Bugün sağlık ocakları açık mı?
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Yeni yıl yaklaşırken, 31 Aralık'ta hastanelerin ve sağlık ocaklarının açık olup olmayacağı merak konusu oldu. Yılbaşının resmi tatil olması nedeniyle pek çok kurum hizmetlerine ara veriyor. Bu yıl yeni yıl tatili çarşamba gününe denk geliyor. Peki, 31 Aralık'ta sağlık ocakları ve hastaneler hizmet verecek mi? Yılbaşında hastaneler çalışıyor mu? Yanıtları sizler için haberimizde derledik.
 
BUGÜN SAĞLIK OCAĞI AÇIK MI?

Bugün (31 Aralık 2024) sağlık ocakları hizmet vermeye devam edecek. Sabah saat 09:00 itibari ile vatandaşlar sağlık ocaklarına giderek aile hekimlerine muayene olabilecek.

31 ARALIK SAĞLIK OCAKLARI KAÇA KADAR AÇIK?

Bugün kamu kurum ve kuruluşları ile sağlık kuruluşlarının yarım gün hizmet vereceği düşünülse de tam gün hizmet vermeye devam edecek.

Sağlık ocakları da yarım gün değil, tam gün boyunca açık olacak.

1 OCAK SAĞLIK OCAKLARI KAPALI MI?

1 Ocak 2025 tarihinde resmi tatil olması nedeni ile sağlık ocakları kapalı olacak. 2 Ocak Çarşamba itibari ile sağlık ocakları hizmet vermeye devam edecek.
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