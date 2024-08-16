Haber Tarihi: 16 Ağustos 2024 10:16 - Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2024 10:16

30 Ağustos resmi tatil mi? 2024 Özel sektöre tatil mi?

30 Ağustos Zafer Bayramı'na 16 gün kala "30 Ağustos resmi tatil mi, 30 Ağustos hangi güne denk geliyor, 30 Ağustos tatili kaç gün?" sorularına ilişkin araştırmalar hızlandı. Resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları kapalı oluyor. Bu nedenle bankalar, noterler, hastaneler ve belediyeler çalışmıyor. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor, ne zaman? İşte yanıtı...

30 Ağustos resmi tatil mi? 2024 Özel sektöre tatil mi?
Abone Ol
30 Ağustos Zafer Bayramı'na sayılı günler kala araştırmalar arttı. "30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? Zafer Bayramı 30 Ağustos tatil mi?" soruları, resmi tatil takvimine göre yanıt buldu. Resmi tatillerde noter, belediye, banka, valilik gibi kamu kurumlar da kapalı oluyor.

 30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos günü, resmi tatil günleri arasında yer almaktadır. Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eden 30 Ağustos ülke genelinde törenlerle ve etkinliklerle kutlanmaktadır.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Bu sene yani 2024 yılında 30 Ağustos, Cuma gününe denk gelmektedir.

30 AĞUSTOS KAMU KURUMLARI TATİL Mİ?

30 Ağustos resmi tatil olduğu için noter, belediye, banka, valilik gibi kamu kurumları da kapalı olmaktadır.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Bodrum FK, Levent Mercan'ı istiyor Fenerbahçe Bodrum FK, Levent Mercan'ı istiyor
Beşiktaş'a Jackson Muleka piyangosu Beşiktaş Beşiktaş'a Jackson Muleka piyangosu
Fenerbahçe'de özel görüşme: Mourinho - Cengiz Fenerbahçe Fenerbahçe'de özel görüşme: Mourinho - Cengiz
Rodrigo Becao'ya sürpriz talip: Atalanta Fenerbahçe Rodrigo Becao'ya sürpriz talip: Atalanta
Gabriel Sara'nın ilk 11 heyecanı Galatasaray Gabriel Sara'nın ilk 11 heyecanı
Galatasaray'da gözler Icardi'de Galatasaray Galatasaray'da gözler Icardi'de
Luan Peres karar aşamasında Fenerbahçe Luan Peres karar aşamasında
Fenerbahçe, Süper Lig'de Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe Fenerbahçe, Süper Lig'de Göztepe'ye konuk olacak
Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti Beşiktaş Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'dan Molde'ye paket teklif!
2
Konyaspor - Galatasaray: İlk 11'ler
3
Milan transferi bitiriyor: Fofana
4
Fenerbahçe'den orta sahada kesin çözüm: Amrabat - McTominay
5
Beşiktaş'ın rakibi Lugano oldu
6
Fenerbahçe'de Joao Pedro gerçekleri
7
Lugano'dan Beşiktaş açıklaması!

SON HABERLER

yukarı ok