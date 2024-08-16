30 Ağustos resmi tatil mi? 2024 Özel sektöre tatil mi?

30 Ağustos Zafer Bayramı'na sayılı günler kala araştırmalar arttı. "30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? Zafer Bayramı 30 Ağustos tatil mi?" soruları, resmi tatil takvimine göre yanıt buldu. Resmi tatillerde noter, belediye, banka, valilik gibi kamu kurumlar da kapalı oluyor.



30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?



30 Ağustos günü, resmi tatil günleri arasında yer almaktadır. Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eden 30 Ağustos ülke genelinde törenlerle ve etkinliklerle kutlanmaktadır.



30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?



Bu sene yani 2024 yılında 30 Ağustos, Cuma gününe denk gelmektedir.



30 AĞUSTOS KAMU KURUMLARI TATİL Mİ?



30 Ağustos resmi tatil olduğu için noter, belediye, banka, valilik gibi kamu kurumları da kapalı olmaktadır.

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