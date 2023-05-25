29 Mayıs okullar tatil mi 2023? Üniversiteler tatil mi, açık mı?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından gerçekleştirilecek 29 Mayıs seçimlerine sayılı günler kaldı. Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirilecek seçimlerde vatandaşlar seçim sandıklarına giderek oy kullanacak. 29 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi? sorusu da bu nedenle gündeme gelen konulardan birisi oldu. Peki, Seçimden sonraki gün tatil mi, okullar tatil mi 2023YÖK'ten üniversiteler tatil olup olmaması konusunda henüz bir açıklama gelmedi.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı televizyon programında, milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisinin merak ettiği soruları cevapladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, '16 Haziran'da okullar kapanıyor uzatma yapmadık' açıklamasını yaptı. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimlerinin ardından 29 Mayıs günü tüm yurtta okullar tatil edildi.Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamasının ertesi günü olan 29 Mayıs'ta okullara eğitim öğretime hazırlamak için bir gün ara verilecek.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer gündeme dair önemli konularda açıklamalarda bulundu. Özer, okullar ne zaman kapanacak sorusuyla ilgili olarak, "16 Haziran'da okullar kapanıyor, uzatma yapmadık" ifadelerine yer verdi. Buna göre 2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran Cuma günü sona erecek.Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.