28 Şubat'ta kıyamet mi kopacak? 28 Şubat 2023 deprem mi olacak?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

28 Şubat takvim Yaprağında yazan kıyamet ile ilgili o yazı günlerdir başta TikTok olmak üzere tüm sosyal mecralarda paylaşılmaya başlandı peki 28 Şubat'ta gerçekten kıyamet mi kopacak?6 Şubat takviminde yer alan yazının sonrası yine aynı takvimin 28 şubatında yer alan yazı herkesi çok korkuttu yine depremin şiddetinin 7.8 olduğuna dair bir gerçekte ortaya çıkmıştı ve Kur'an-ı Kerim de yedinci sure sekizinci ayette geçen bir yazı yine akıllarda durgunluk yaratmıştır.Kimin (sevap) tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. O gün tartı dosdoğrudur.Tartıları ağır gelenler başarmış olanlardır. O gün (amelleri tartacak) terazi haktır.Olay ile ilgili bir açıklama beklenirken Takvim yaprağının gerçekliği tartışılmaya başlandı. 28 Şubat takvim gerçek mi? Diye tartışma yaratan bu konu herkes tarafından merak edildi. Takvimde yazanlar Kur'an-ı Kerim'den birer Alıntı olduğu gibi tamamen gerçektir. Kıyametin kopacağı günü ise hiç kimse bilmemektedir. Açıkça hiç bir yerde belirtilmemiştir. Takvim yaprakları tamamen hadislerden ve bazı sözlerden oluşmaktadır. Takvim yaprağında geçen yazılar gerçektir fakat o gün olacağı anlamına gelmemektedir. Denk gelebilir ama kesin o gün diye hiç bir şekilde doğruluğu bulunmamaktadır. Kıyamet'in kopacağı günün Cuma günü olduğunu söylenmiştir, 28 Şubat Salı gününe denk gelmektedir.Sosyal medyada paylaşılan 28 Şubat 2023 tarihine ait takvim yaprakları gerçek olmayıp sonradan üretilmiştir.