Haber Tarihi: 23 Nisan 2024 15:41 - Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2024 15:41

23 Nisan poliklinikler açık mı, sağlık ocakları açık mı? 2024

23 Nisan Salı günü, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle resmi tatil olacak. Resmi tatil nedeniyle birçok kurum ve kuruluş kapalı olacak. 23 Nisan'da sağlık kurumlarında işleri olan pek çok kişi de şimdiden sağlık ocağı, hastane ve eczanelerin akıbetini merak ediyor. Peki, 23 Nisan'da hastaneler, eczaneler ve sağlık ocakları açık mı?

23 Nisan poliklinikler açık mı, sağlık ocakları açık mı? 2024
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23 Nisan Salı günü hastaneler, sağlık ocakları ve eczanelerin çalışma saati ya da açık olup olmadıklarına dair araştırmalar başladı. İşte, hastaneler, eczaneler ve sağlık ocaklarında son durum...

23 NİSAN'DA POLİKLİNİKLER, HASTANELER VE SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi tatil kapsamında yer alıyor.

Bu nedenle bugün sağlık ocağı ve hastaneler kapalı olacak.

Hastanelerin acil servisleri hizmete devam edecek. Hastanelerde poliklinik hizmeti ise verilmeyecek.

23 NİSAN SALI GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi tatil kapsamında yer alıyor.

Bu nedenle bugün eczaneler kapalı olacak.

Nöbetçi eczaneler ise bugün gün boyu hizmet verecek.

İkamet ettiğiniz il ve ilçelerdeki nöbetçi eczaneleri internet üzerinden öğrenebilirsiniz.
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