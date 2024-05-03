Haber Tarihi: 03 Mayıs 2024 11:43 - Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2024 11:43

KPSS başvuru ekranı 2024: KPSS lisans başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları için gözler ÖSYM'den yapılacak duyuruya çevrildi. 14 Temmuz'da yapılacak olan KPSS lisans sınavı öncesinde başlayacak olan KPSS başvuruları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden erişime açılacak. Peki, 2024 KPSS lisans başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak? Başvuru ücreti ne kadar?

KPSS başvuru ekranı 2024: KPSS lisans başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak?
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2024 KPSS lisans sınavı başvuruları için artık saatler kaldı. ÖSYM tarafından yapılacak duyuru sonrasında başlayacak olan KPSS lisans sınavı başvurularıyla birlikte, kamuda çalışmak isteyen vatandaşlar sınav başvurularını yapmaya başlayacak. Peki, KPSS lisans sınavı başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak?

2024 KPSS LİSANS SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında KPSS lisans sınavı başvuru tarihleri belli oldu.

Buna göre; KPSS lisans sınavı başvuruları 3-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak. Başvuruların öğle saatlerinden itibaren erişime açılması bekleniyor.

KPSS BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

KPSS başvuruları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından alınacak.

Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden tamamlayacak.

2024 KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2024 KPSS başvurularının başlamasına saatler kala, başvuru ücretinin ne kadar olacağı sorgulanmaya başladı. Bu yılın KPSS başvuru ücreti henüz belli olmadı. Geçtiğimiz senelerde başvuru ücreti şu şekildeydi;

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 150,00 TL
KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 100,00 TL
ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 150,00 TL

2024 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta düzenlenecek.

KPSS ÖN LİSANS VE ORTAÖĞRETİM SINAV TAKVİMİ

KPSS Ön Lisans sınavına başvurular 13 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında alınacak.

KPSS Ortaöğretim oturumu için başvurular ise 18 Temmuz ile 30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Ön Lisans 1 Eylül, KPSS Ortaöğretim 15 Eylül'de, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de yapılacak.
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