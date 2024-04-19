23 Nisan kargolar açık mı, tatil mi, kapalı mı? 2024

23 Nisan'da kargolar açık mı? 23 Nisan'da kargo dağıtımı ve teslimatı yapılabiliyor mu? Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde bu sorunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Bilindiği üzere 23 Nisan Salı günü resmi tatil olarak kutlanacak ve birçok kurum ve kuruluş kapalı olacak. Peki, 22 Nisan Pazartesi ve 23 Nisan Salı günü kargo teslim ve dağıtımı yapılacak mı? İşte merak edilip araştırılan soruların cevabı...

PTT Kargo 23 Nisan'da kapalı olarak. Bu nedenle 23 Nisan'da PTT'ye kargo teslimi yapılamayacağı gibi PTT Kargo'daki kargolar da dağıtıma çıkmayacak. 22 Nisan'da ise kargo teslimi ve alımı yapılabilecek.

Özel kargo şirketlerinden 23 Nisan çalışma durumuyla ilgili ise henüz bir açıklama gelmedi. Açıklama gelmesi halinde sizlerle paylaşacağız.



23 NİSAN'DA BANKALAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?



23 Nisan'ın resmi tatil olması dolayısıyla banka şubelerinin tamamı kapalı olacak.



23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak kutlanmaktadır. 23 Nisan Çarşamba günü noterler, bankalar, eczaneler, borsa, belediyeler, kaymakamlıklar ve diğer tüm kamu kurumları kapalı olacak.



Okullar ve üniversitelerde benzer şekilde eğitim faaliyetlerine ara verecek. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 22 Nisan yarım gün olmayacak.



2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ



2024 yılında 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim resmi tatil olarak kutlanacak. İşte, resmi tatillerin denk geldiği günler;



1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı



9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi



10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün



11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün



12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün



23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı



1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı



19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı



15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi



16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün



17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün



18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün



19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün



15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü



30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı



29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı



RESMİ TATİL GÜNLERİ NERELER KAPALI?



Resmi tatil günlerinde belediyeler, noter, bankalar, borsa, muhtarlıklar, eczaneler, sağlık ocakları kapalı olacak. Hastanelerin acil servisleri 7/24 hizmet verdiğinden açık olacak.

