Haber Tarihi: 03 Ocak 2024 09:59 - Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2024 09:59

2024 Belediye (yerel) seçimleri ne zaman?

2024 Belediye Başkanı, muhtarlık seçimi ne zaman yapılacak sorusu seçimlerin yaklaşmasına kısa bir süre kala tekrar gündeme geldi. Belediye seçimlerinin ne zaman yapılacağı, 2024 Türkiye yerel seçim tarihini merak eden vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Her beş senede bir gerçekleşen belediye seçimlerinin ne zaman, hangi tarihte yapılacağı belli oldu. Peki, belediye seçimleri ne zaman yapılacak? İşte 2024 yerel seçim tarihi.

2024 Belediye (yerel) seçimleri ne zaman?
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Vatandaşlar gelecek belediye seçimlerinin ne zaman yapılacağına dair soruları araştırmaya devam ediyor. Her beş yılda bir gerçekleşen belediye seçimleri sonucunda yeni belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri seçiliyor. Peki, belediye seçimleri ne zaman?

2024 BELEDİYE SEÇİMLERİ NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu kararına göre yerel seçimler 31 Mart 2024'te yapılacak.
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yerel seçimler ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Seçmen kütüğü güncellemeleri, 1 Ekim tarihinden YSK tarafından belirlenecek seçim takvimi başlangıç tarihine kadar yapılabilecek.

YSK Başkanı takvim tarihini açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, konuya dair Hürriyet'e konuştu.

Ahmet Yener, YSK'nın 1 Ekim tarihi itibarıyla seçmen listelerinin nüfus ve vatandaşlıktan alınacağını aktardı.

Aynı zamanda Yener, seçim takviminin başlangıcı için 1 Ocak tarihini işaret etti.

YSK Başkanı Ahmet Yener yerel seçim takvimi için tarih verdiYSK Başkanı Ahmet Yener yerel seçim takvimi için tarih verdi
Seçim takvimi 1 Ocak'ta başlayacak


İşte Ahmet Yener'in o cümleleri;

YSK olarak 1 Ekim itibarıyla seçmen listelerini biz nüfus ve vatandaşlıktan alacağız. Kanun uyarınca, 1 Ocak'ta başlayacak seçim takvimi ile listeler ilan edildiği zaman yapılacak işlemleri çıkaracağımız genelgelerle kamuoyuyla paylaşacağız

Deprem bölgesi için kolaylaştırıcı uygulamalar

Seçim takvimi içerisinde nasıl ki 6 Şubat sürecinden sonra kurulumuz kolaylaştırıcı kararlar almış ise askı süresi içerisinde yine benzeri kolaylaştırıcı uygulamaları yapacağız. Deprem bölgesindekiler için rahatça adres taşıma işlemlerini gerçekleştirmesi konusunda kurul kararıyla bir yol haritası çizeceğiz"
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BELEDİYE VE MUHTARLIK SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

Belediye seçimleri, muhtarlık, il ve ilçe meclis üyeliklerinin de olduğu seçimlerdir.

Bir sonraki belediye ve muhtarlık seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde düzenlenecektir.

YEREL SEÇİMLER KAÇ YILDA BİR YAPILIR?

YSK'nın 2019 yılı yerel yönetim seçimlerinin tarihlerini Resmi Gazete'de yayınlamasına ilişkin 2972 sayılı kararında, yerel seçimler beş yılda bir yapılmaktadır. Bu günün belirlenmesi ise; Başlangıç tarihi, her seçim döneminin beşinci senenin Ocak ayının ilk günü belirlenir ve aynı yılın Mart ayının son günü Pazar günü yapılır.

YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR?

Oy atma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda, milletvekili seçimlerinde ve referandumlarda yapılıyor.

• Büyükşehir Belediye Başkanı

• İl Belediye Başkanı

• İlçe Belediye Başkanı

• Belde Belediye Başkanı

• Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri

• Mahalle muhtarları

• İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.

YEREL SEÇİMLER NEDİR, NASIL YAPILIR?

Yerel seçim olarak yapılan Mahalli seçimler, bölge hizmetlerinin teşkilatta daha iyi çalışması için bölge yöneticilerinin atandığı seçimlerdir. Belediye seçimlerinde bölgenin nüfus yoğunluğuna göre atanan başkentin muhtar, belediye başkanı ve belediye başkanı adayları gibi en küçüğünden en büyüğüne kadar binlerce idari görevli atanmaktadır.

Türkiye tarihinde en az milletvekili seçimleri kadar önemli olan mahalli seçimler, Yüksek Seçim Komisyonu'nun koordinasyonunda yapılmakta. Vatandaşlar okullarda kurulan sandıklarda oy kullanabilmektedir. Seçim sonucunun tarafsız ve güvenilir bir şekilde belirlenmesi, oy verme sürecinin dışarıdan hiç kimse tarafından kesintiye uğramaması ve rahatsız edilmemesi için sıkı güvenlik önlemi alınmaktadır.

Belediye seçimlerinde seçmenler, ikamet ettikleri yere yakın okulların sandıklarında oy kullanırlar. 2019 yerel yönetim seçim oylama işlemleri için iki oy pusulası yayınlandı. Bunun sebebi hem belediye başkanının hem de ilçe veya köy muhtarı ayrı ayrı atanmasıdır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 67. maddesine göre yerel yönetimler halk oylamasıyla seçilir. Seçim sonucunda alınan karara göre sorumlu oldukları alanı yönetmeye başlarlar. Vatandaşlara daha etkin, verimli kamu hizmeti sunmaya çalışan yerel yönetimler, seçimlerden sonra bulundukları yerin sorunlarını çözmekle yükümlüdürler.

 

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