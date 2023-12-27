2024 Asgari ücret açıklandı! Asgari ücret ne kadar oldu?
Haber Tarihi: 27 Aralık 2023 19:57 -
Güncelleme Tarihi:
27 Aralık 2023 19:57
2024 Asgari ücret açıklandı! Asgari ücret ne kadar oldu?
Son dakika... 2024 Asgari ücret açıklandı! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti açıkladı. 1 Ocak 2024'ten itibaren asgari ücret 17 bin 2 lira olacak. Bu rakamın 700 lirası asgari ücret desteği olarak belirlendi.
Yeni asgari ücret konusunda gözler üçüncü randevuya çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işçi ve işveren tarafıyla görüşmesi sona erdi. Görüşmenin ardından taraflar bakanlıkta bir araya geldi.
ASGARİ ÜCRET 2024 SON DAKİKA NE KADAR OLDU?
Milyonların merakla beklediği 2024 yılı asgari ücreti açıklandı. Asgari ücrete ne kadar zam geldi? 2024 asgari ücreti ne kadar oldu?
Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak'tan geçerli olacak yeni asgari ücreti belirlemek üzere çalışmaları tamamladı. Bu süreci ortak mutabakat zemininde yürüten tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Gerek işveren, gerek işçi tarafı en uygun noktada fikir birliğine varmışlardır. En büyük teşekkürü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a etmek istiyorum. 2024'te geçerli olacak asgari ücret 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net asgari ücret 17 bin 2 lira olarak belirlenmiştir. Temmuz ayına göre artış yüzde 49, ocak ayına göre yüzde 100 oldu. Yeni miktarla çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü bir kez daha yerine getirmiş olmanın memnuniyeti içerisindeyiz."
GÖRÜŞME TRAFİĞİ HIZLANDI
Asgari ücretle ilgili gün içinde görüşme trafiği hızlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'la Türk-İş Genel Merkezi'nde görüştü. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü.
Görüşmenin ardından işçi ve işveren tarafları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi.
KOMİSYON İKİ KEZ TOPLANDI
Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu ay iki kez toplanmıştı.
11 Aralık'ta yapılan ilk toplantının ardından asgari ücret belirleme aşamalarındaki takvim oluşturularak, yapılan çalışmalar paylaşıldı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yaptı. Toplantıda temel ekonomik veriler masaya yatırıldı.
SON BEŞ YILDA ASGARİ ÜCRET
Asgari ücret normalde yılda bir kez açıklanıyor. Ancak son iki yılda temmuz ayında ara zam yapıldı. Son beş yıldaki asgari ücret rakamları şöyle:
2019: 2 bin 20 lira 2020: 2 bin 324 lira 2021: 2 bin 825 lira 2022 Ocak: 4 bin 253 lira 2022 Temmuz: 5 bin 500 lira 2023 Ocak: 8 bin 506 lira 2023 Temmuz: 11 bin 402 lira