1 Mayıs: Yarın okullar tatil mi, açık mı? Yarın okul var mı?

Dünya'nın birçok ülkesinde 1 Mayıs tarihi, İşçi ve Emekçi bayramı olarak kutlanıyor. Ülkemizde dini, milli ve kültürel öneme sahip 1 Ocak, 23 Nisan, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim gibi tarihler resmi tatil olarak kutlanıyor. Resmi tatil günlerinde belediye, valilik, kaymakamlık, muhtarlık gibi kamu kurumlarının tamamı kapalı oluyor. Resmi kurumların yanı sıra İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite gibi eğitim kurumları resmi tatillerde faaliyetlerine ara veriyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne kısa bir zaman kala öğrenciler ve aileleri resmi tatil olup olmadığını gündemine aldı. Peki 1 Mayıs okullar tatil mi? 1 Mayıs bankalar, sağlık ocakları, noter ve eczaneler kapalı mı? İşte, kurumların çalışma bilgisi…

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olduğundan Çarşamba günü İlkokul, ortaokul, lise öğrencileriyle beraber üniversite öğrencileri eğitim faaliyetlerine ara verecek. 2 Mayıs Çarşamba günü eğitim kurumları faaliyetlerine kaldığı yerden devam edecek.



1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?



Türkiye'de dini, milli ve kültürel öneme sahip günler resmi tatil olarak kutlanıyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü benzer şekilde resmi tatil olarak kutlanmaktadır. 1 Mayıs'ın bir gün öncesi olan 30 Nisan ise yarım gün olmayacak. Salı günü tüm kamu kurumları, okullar, üniversiteler açık olacak.

Emek ve Dayanışma Günü'nde kamu kurumlarının tamamı kapalı olacak. Dolayısıyla belediyeler, valilikler, muhtarlıklar, kaymakamlıklar hizmet veremeyecek.

1 Mayıs Çarşamba günü eczaneler nöbet sistemiyle çalışırken hastanelerin sadece acil servisleri çalışmaya devam edecek.

Özel ve kamu bankaları, Borsa İstanbul, noter, Aile Sağlığı Merkezleri (Sağlık Ocakları) 1 Mayıs Çarşamba günü kapalı olacak.

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