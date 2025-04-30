Haber Tarihi: 30 Nisan 2025 19:16 - Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2025 19:16

1 Mayıs'ta (yarın) toplu taşıma, otobüsler ücretsiz mi 2025 | İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma, İETT, dolmuş, minübüs bedava mı?

1 Mayıs otobüsler ücretsiz mi, metro ve metrobüs bedava mı sorusu yarın gerçekleşecek olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü resmi tatil olması nedeniyle merak ediliyor. Resmi tatil günleri, yola çıkacak vatandaşlar toplu taşıma araçlarından ücret alınıp alınmayacağını araştırılıyor. Ayrıca Vatandaşlar gün içerisinde marmaray, metrobüs, tramvay, vapur, otobüs, metro ve diğer toplu taşıma araçlarını yoğun olarak kullanıyor. Bu sebeple 1 Mayıs 2025 günü ulaşımın ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Geçtiğimiz resmi tatillerde toplu ulaşım araçlarından ücret alınmamıştı. Güzel havaların tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar 1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi sorusuna gelecek resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, 1 Mayıs'ta otobüsler ücretsiz mi, metrobüs, tramvay, metro, marmaray, başkentray, İZBAN bedava mı olacak? İşte detaylar...

1 Mayıs'ta (yarın) toplu taşıma, otobüsler ücretsiz mi 2025 | İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma, İETT, dolmuş, minübüs bedava mı?
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Resmi tatillerde ve bayramlarda marmaray, metrobüs, tramvay, vapur, otobüs, metro ve diğer toplu taşıma araçları belediyeler ve hükümet kanadından yapılan açıklama ile genellikle ücretsiz şekilde kullanılıyor. Peki, 1 Mayıs' ta toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs'ta metro, metrobüs, otobüsler bedava mı?
 
1 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ankara, İzmir ve İstanbul'da raylı sistemler için karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ücretsiz olacak.

19 MAYIS'TA OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ 2025?

Bu yıl için henüz 19 Mayıs toplu taşıma açıklaması yapılmadı. Geçtiğimiz yıl Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanılacaktır. Buna göre; Metro İstanbul işletmesinde bulunan raylı sistem hatlarında kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcıları ücretsiz seyahat edebilecektir." ifadelerine yer verilmişti.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

1 Mayıs İşçi Bayramı ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle ücretsiz ulaşım seferlerine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre, 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy-Metro hattı ve İzmir'de İZBAN seferleri ücretsiz olacak.

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