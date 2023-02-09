Zübeyde'nin kardeşi kurtarıldı mı?

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7.7. ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ağır yıkıma neden olduğu Kahramanmaraş'ta ekiplerin arama kurtarma çalışması aralıksız devam ediyor.Depremin yerle bir ettiği 8 katlı Telbisoğlu Apartmanı'nın enkazında mahsur kalan 6 yaşındaki Zübeyde'nin onu kurtaran İHH İnsani Yardım Vakfı ekiplerine söyledikleri, hem hüzünlendirdi hem de tebessüm ettirdi.Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan küçük Zübeyde, İHH ekiplerine, "Ama kardeşim minik. Ölebilir" dedi. Kardeşi Mevlüt Talha'nın yerini tarif eden Zübeyde'ye ekipler, "Tamam. Seni çıkaralım ona da bakacağız" diye yanıt verdi.İHH ekibi, Zübeyde'ye, "Aferin sana. Harikasın. Sen olmasan hiçbir şey yapamıyor bunlar" diye moral verdi. Yaşını soran ağabeylerini Zübeyde, "Ben yaşımı unuttum" sözleriyle yanıtladı.