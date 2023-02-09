Haber Tarihi: 09 Şubat 2023 14:44 - Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2023 14:44

Zübeyde'nin kardeşi kurtarıldı mı?

Kahramanmaraş'ta yıkılan Telbişoğlu Apartmanı'nın enkazında mahsur kalan 8 yaşındaki Zübeyde 61 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Zübeyde'nin kardeşi kurtarıldı mı?
Abone Ol
7.7. ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ağır yıkıma neden olduğu Kahramanmaraş'ta ekiplerin arama kurtarma çalışması aralıksız devam ediyor.
DUYGULANDIRAN ANLAR

Depremin yerle bir ettiği 8 katlı Telbisoğlu Apartmanı'nın enkazında mahsur kalan 6 yaşındaki Zübeyde'nin onu kurtaran İHH İnsani Yardım Vakfı ekiplerine söyledikleri, hem hüzünlendirdi hem de tebessüm ettirdi.

"KARDEŞİM MİNİK, ÖLEBİLİR"

Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan küçük Zübeyde, İHH ekiplerine, "Ama kardeşim minik. Ölebilir" dedi. Kardeşi Mevlüt Talha'nın yerini tarif eden Zübeyde'ye ekipler, "Tamam. Seni çıkaralım ona da bakacağız" diye yanıt verdi.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


"BEN YAŞIMI UNUTTUM"

İHH ekibi, Zübeyde'ye, "Aferin sana. Harikasın. Sen olmasan hiçbir şey yapamıyor bunlar" diye moral verdi. Yaşını soran ağabeylerini Zübeyde, "Ben yaşımı unuttum" sözleriyle yanıtladı.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:

Diğer Haberler

Sivas deprem bölgesi mi? 2023 Sivas fay hattı ve deprem risk haritası Gündem Sivas deprem bölgesi mi? 2023 Sivas fay hattı ve deprem risk haritası
Zübeyde'nin kardeşi kurtarıldı mı? Gündem Zübeyde'nin kardeşi kurtarıldı mı?
OHAL nedir, nasıl uygulanır? OHAL vur emri var mı? OHAL mecliste kaç oyla kabul edilir? Gündem OHAL nedir, nasıl uygulanır? OHAL vur emri var mı? OHAL mecliste kaç oyla kabul edilir?
Osmaniyespor Teknik Direktörü Mustafa Özer: 'Başkana ulaşamıyorum' Deprem Osmaniyespor Teknik Direktörü Mustafa Özer: "Başkana ulaşamıyorum"
Tünel kalıp sistemi depreme dayanıklı mı? Gündem Tünel kalıp sistemi depreme dayanıklı mı?
Dr. Sena kurtarıldı mı? Doktor Sena kurtarıldı mı? Gündem Dr. Sena kurtarıldı mı? Doktor Sena kurtarıldı mı?
Merih Demiral, üç formanın satıldığını açıkladı Deprem Merih Demiral, üç formanın satıldığını açıkladı
Deprem izolatör sonradan takılır mı? Gündem Deprem izolatör sonradan takılır mı?
Sismik izolatör fiyatları 2023! Deprem izolatör fiyatları 2023 Gündem Sismik izolatör fiyatları 2023! Deprem izolatör fiyatları 2023
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Hatayspor ve Gaziantep FK'nın TFF'den talebi
2
Onur Bulut: "Kayserispor bana izin verdi"
3
Galatasaray, Zaniolo'yu KAP'a bildirdi!
4
Beşiktaş, Onur Bulut'u açıkladı!
5
Nicolo Zaniolo, deprem felaketine sessiz kalmadı
6
Berk Balaban: "Durum dışarıda görünenden daha kötü"
7
Erling Haaland'dan destek mesajı!

SON HABERLER

yukarı ok