Haber Tarihi: 21 Eylül 2023 17:24 - Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2023 17:24

Zrinjski - AZ Alkmaar maçı canlı şifresiz Exxen Spor izle | Zrinjski - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Zrinjski - AZ Alkmaar maçı canlı izle şifresiz Exxen Spor izle | Zrinjski - AZ Alkmaar maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Zrinjski ile AZ Alkmaar karşı karşıya gelecek. Şifresiz olarak Exxen Spor'dan canlı izlenebilecek olan Zrinjski - AZ Alkmaar maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Zrinjski - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Zrinjski - AZ Alkmaar maçı canlı izleme detayları

Zrinjski - AZ Alkmaar maçı canlı şifresiz Exxen Spor izle | Zrinjski - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol
Zrinjski - AZ Alkmaar karşı karşıya geliyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ilk hafta heyecanı yaşanıyor. Zrinjski ile AZ Alkmaar karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Zrinjski - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Zrinjski - AZ Alkmaar maçı Exxen Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.
ZRİNJSKİ - AZ ALKMAAR MAÇI CANLI İZLE



ZRİNJSKİ - AZ ALKMAAR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Zrinjski - AZ Alkmaar maçı 21 Eylül Perşembe günü TSİ 19.45'te başlayacak. Mücadelenin yayıncısı bulunmamaktadır.

 UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde günün maçları şöyle:

19.45 Legia Varşova - Aston Villa
19.45 Zrinjski - AZ Alkmaar
19.45 Genk - Fiorentina
19.45 Ferencvaros - Cukaricki
19.45 Eintracht Frankfurt - Aberdeen
19.45 HJK - PAOK
19.45 Ludogorets - Spartak Trnava
19.45 Fenerbahçe - Nordsjaelland
22.00 Slovan Bratislava - Kİ Klaksvik
22.00 Maccabi Tel Aviv - Breidablik
22.00 Zorya Luhansk - Gent
22.00 Viktoria Plzen - Ballkani
22.00 Dinamo Zagreb - Astana
22.00 Club Brugge - Beşiktaş
22.00 Lugano - Bodo/Glimt

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Türkiye - Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? | Filenin Sultanları Olimpiyat Elemeleri Türkiye - Japonya maçı hangi gün? Gündem Türkiye - Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? | Filenin Sultanları Olimpiyat Elemeleri Türkiye - Japonya maçı hangi gün?
Montella'nın yanına düşünülen Türk yardımcı! Milli Takım Montella'nın yanına düşünülen Türk yardımcı!
Al Hilal taraftarı çıldırdı, Jorge Jesus'u hedef aldı! Fenerbahçe Al Hilal taraftarı çıldırdı, Jorge Jesus'u hedef aldı!
Erol Bulut, İngiltere'de alkış topluyor Fenerbahçe Erol Bulut, İngiltere'de alkış topluyor
Lukas Lerager: 'Galatasaray bir b*k yapamadı' Galatasaray Lukas Lerager: "Galatasaray bir b*k yapamadı"
Okullar tatil mi, ne zaman tatil? Okullar 9 gün tatil mi 2023? Gündem Okullar tatil mi, ne zaman tatil? Okullar 9 gün tatil mi 2023?
Tete'den Kamil Grabara'ya cevap; 'Berbatsın!' Şampiyonlar Ligi Tete'den Kamil Grabara'ya cevap; "Berbatsın!"
Gomis'ten Japonya'da Sultanlar'a destek Galatasaray Gomis'ten Japonya'da Sultanlar'a destek
Kalekim (KLKIM) bedelsiz ne zaman 2023: Kalekim ne zaman bölünecek? Gündem Kalekim (KLKIM) bedelsiz ne zaman 2023: Kalekim ne zaman bölünecek?
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Filenin Sultanları, Brezilya'ya set vermedi!
2
Batshuayi: "Daha iyi Batshuayi geliyor!"
3
Galatasaray'da taşlar yerinden oynuyor!
4
Robert Prosinecki: ''3 puandan fazlası''
5
Fred: "Crespo ile işim daha kolay"
6
Longoria: "Tudor cehennemi yaşadı!"
7
Crespo: "Bu mesaj benden bana!"

SON HABERLER

yukarı ok