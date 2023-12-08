Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta? - Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu maçlarının tamamlanmasının ardından 5. eleme turu kura çekimi bugün yapılacak. Kura çekimine Trendyol Süper Lig'de geçen sezon Avrupa kupalarına katılım hakkı elde eden 4 ekip olmak üzere toplam 32 kulüp katılacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi 8 Aralık 2023 Cuma günü gerçekleştirilecek.



Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi, saat 14.30'da başlayacak.



Kura çekimi A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.



Organizasyona Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüplerin yetkilileri katılacak.



TOPLAM 32 TAKIM KURA ÇEKİMİNE KATILACAK



Kura çekimine 4. eleme turundan çıkacak 28 takım ile Trendyol Süper Lig'de geçen sezon Avrupa kupalarına katılım hakkı elde eden 4 ekip olmak üzere toplam 32 kulüp katılacak.



Tek maç eleme usulüne göre yapılacak 5. eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayacak takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.



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