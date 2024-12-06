Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri: ZTK 5. tur maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi.



Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 14.30'da başlayan kura çekimine, TFF ve kulüp yetkilileri katıldı.



Kupanın bu aşamasında 4. eleme turunda rakiplerini eleyen 29 takım ve organizasyona bu turdan itibaren katılacak 9 ekip olmak üzere toplam 38 takım yer aldı.



Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri Erzurumspor FK - Sakaryaspor



Gaziantep FK - 52 Orduspor FK



İskenderunspor - Atakaş Hatayspor



Muşspor - Onvo Antalyaspor



Bucaspor 1928 - Göztepe



Çorluspor 1947 - Kocaelispor



Çaykur Rizespor - AD Vanspor



Kırklarelispor - Adana Demirspor



GMG Kastamonuspor - Sipay Bodrum FK



Menemen FK - MKE Ankaragücü



Esenler Erokspor - UO İstanbulspor



Boluspor - 1461 Trabzon FK



Corendon Alanyaspor - Amed Sportif Faaliyetler



ikas Eyüpspor - Etimesgut Belediyespor



CH Ümraniyespor - SE Fatih Karagümrük



Gençlerbirliği - Kasımpaşa



Anagold 24Erzincanspor - Ahlatcı Çorum FK



Tümosan Konyaspor - Karacabey Belediyespor



Ankara Keçiörengücü - Net Global Sivasspor



KARŞILAŞMA TARİHİ



5. Tur mücadeleleri 17-18-19 Aralık tarihlerinde oynanacak.

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