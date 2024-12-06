Haber Tarihi: 06 Aralık 2024 15:24 - Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2024 15:24

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri: ZTK 5. tur maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu. Peki, ZTK 5. tur maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri: ZTK 5. tur maçları ne zaman?
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Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi.

Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 14.30'da başlayan kura çekimine, TFF ve kulüp yetkilileri katıldı.

Kupanın bu aşamasında 4. eleme turunda rakiplerini eleyen 29 takım ve organizasyona bu turdan itibaren katılacak 9 ekip olmak üzere toplam 38 takım yer aldı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri

Erzurumspor FK - Sakaryaspor

Gaziantep FK - 52 Orduspor FK

İskenderunspor - Atakaş Hatayspor

Muşspor - Onvo Antalyaspor

Bucaspor 1928 - Göztepe

Çorluspor 1947 - Kocaelispor

Çaykur Rizespor - AD Vanspor

Kırklarelispor - Adana Demirspor

GMG Kastamonuspor - Sipay Bodrum FK

Menemen FK - MKE Ankaragücü

Esenler Erokspor - UO İstanbulspor

Boluspor - 1461 Trabzon FK

Corendon Alanyaspor - Amed Sportif Faaliyetler

ikas Eyüpspor - Etimesgut Belediyespor

CH Ümraniyespor - SE Fatih Karagümrük

Gençlerbirliği - Kasımpaşa

Anagold 24Erzincanspor - Ahlatcı Çorum FK

Tümosan Konyaspor - Karacabey Belediyespor

Ankara Keçiörengücü - Net Global Sivasspor

KARŞILAŞMA TARİHİ

5. Tur mücadeleleri 17-18-19 Aralık tarihlerinde oynanacak.
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