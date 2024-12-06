Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri: ZTK 5. tur maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi.
Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 14.30'da başlayan kura çekimine, TFF ve kulüp yetkilileri katıldı.
Kupanın bu aşamasında 4. eleme turunda rakiplerini eleyen 29 takım ve organizasyona bu turdan itibaren katılacak 9 ekip olmak üzere toplam 38 takım yer aldı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri Erzurumspor FK - Sakaryaspor
Gaziantep FK - 52 Orduspor FK
İskenderunspor - Atakaş Hatayspor
Muşspor - Onvo Antalyaspor
Bucaspor 1928 - Göztepe
Çorluspor 1947 - Kocaelispor
Çaykur Rizespor - AD Vanspor
Kırklarelispor - Adana Demirspor
GMG Kastamonuspor - Sipay Bodrum FK
Menemen FK - MKE Ankaragücü
Esenler Erokspor - UO İstanbulspor
Boluspor - 1461 Trabzon FK
Corendon Alanyaspor - Amed Sportif Faaliyetler
ikas Eyüpspor - Etimesgut Belediyespor
CH Ümraniyespor - SE Fatih Karagümrük
Gençlerbirliği - Kasımpaşa
Anagold 24Erzincanspor - Ahlatcı Çorum FK
Tümosan Konyaspor - Karacabey Belediyespor
Ankara Keçiörengücü - Net Global Sivasspor
KARŞILAŞMA TARİHİ
5. Tur mücadeleleri 17-18-19 Aralık tarihlerinde oynanacak.
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