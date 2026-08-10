Ziraat bankası EFT Saati Kaçta Başlıyor?

İnternet bankacılığı yani internet şubesi üzerinden EFT: 1.75 lira

Ziraat Mobil yani mobil bankacılık üzerinden EFT: 1.75

Telefon Bankacılığı üzerinden EFT: 5 lira

Atm üzerinden EFT :7 liradır.

Bu nedenledendiğinde konuya mukabil bankaların vereceği karar çerçevesinde belirlenen saatte başladığı söylemek mümkün olacaktır. Ziraat Bankası başka bir bankaya aktaracağız fonun başlangıç saatini resmi sitesinde belirttiği üzere öğleden önce 9 olarak müşterilerine duyurmaktadır. Beraberinde banka işlemin bitiş saatini öğleden sonra 5 olarak bildirmektedir. Bahsi geçen sürenin öncesinde gerçekleştirmeyi denediğiniz EFT işlemi aynı gün içerisinde yapılmayacaktır. İşleminiz yaklaşık olarak 30 dakika içinde tamamlanmaktadır.Elektronik fonların transferi yani kısaca EFT yapmak için Ziraat Bankası'nın çeşitli sistemleri kanalıyla gerçekleştirilebilir. Bahsedilen sistemleri ve o sistemler üzerindensorusunun cevabını görebiliriz. İlk olarak günümüz teknolojisinin önemli getirilerinden biri olan uzaktan işlem rahatlığını sağlayan internet bankacılığı bir diğer deyişle internet şubesi üzerinden kolayca EFT işlemi gerçekleştirebilir. İlk olarak Ziraat Bankası internet şubesi şifreniz bulunmuyorsa şifre almanız gerekmekte. Ardından şifre ile giriş yaptıktan sonra resmi Ziraat Bankası sitesinden para transferi sekmesine tıklayın. Beraberinde açılan pencerede EFT kısmını seçerek transfer işleminizi tamamlayabilirsiniz. Aktardığımız kanala benzeyen diğer bir yöntem iseuygulaması yani mobil şube aracılığıyla EFT işlemi yapmak. Ziraat mobil uygulamasına şifreniz ile giriş yapmanızın ardından para transferi sekmesine altında bulunan EFT işlemi seçeneğine tıklayarak aktarmak istediğiniz tutarı başka bir bankaya iletebilirsiniz. Çağımızın doğrudan yakalamasa da uzaktan işlem halletme kolaylığı sağlayan telefon bankacılığı vasıtasıyla EFT işlemi yapmak. Bu şekilde işlem gerçekleştirmek için Ziraat Bankası hattını arayarak müşteri temsilcisine talebinizi iletmeniz yeterli olacaktır. Yine EFT işlemini gerçekleştirmek için banka şubelerine veya atmlere gidebilirsiniz. Bahsettiğimiz tüm bu kanallar ilesorusuna verdiğim cevap saatinde işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.işlemi yaptığınız kanallar üzerinden değişiklik göstermektedir. Bankaların arasında gerçekleşen bir eylem olduğundan dolayı makul bir işlem ücreti tahsil edilmektedir. Bu EFT işlem ücretleri şu şekildedir;sorusunun hemen ardından gelebilecek diğer soru da yaptığım EFT işleminin gerçekleşip gerçekleşmediğini nasıl öğrenebilirimdir. EFT işlemleri olağan dışı bir durum ile karşı karşıya kalmadığı takdirde işlem talebinin ardından gelen 5 ila 30 dakika içerisinde sonuçlanmaktadır. Fakat nadiren de olsa durum şekilde olmamaktadır. İşlemin gerçekleştiği kanallardan herhangi birinden bu durum sorgulanabilmektedir.