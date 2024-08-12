Haber Tarihi: 12 Ağustos 2024 14:33 - Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2024 14:33

YouTube kapanacak mı? YouTube erişim engeli ne zaman?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TikTok ve YouTube platformlarına ilişkin merakla beklenen açıklamayı yaptı. Uraloğlu, sosyal medya platformlarının kapatılması gibi bir planlarının olmadığını vurguladı. Peki, YouTube kapanacak mı? YouTube erişim engeli ne zaman?

YouTube kapanacak mı? YouTube erişim engeli ne zaman?
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya platformları TikTok ve YouTube hakkındaki merak edilen soruları yanıtladı. Instagram ve Roblox'a getirilen erişim engellerinin ardından, TikTok ve YouTube'un da aynı kaderi paylaşabileceği endişeleri gündeme gelmişti. Bakan Uraloğlu, bu konuda net açıklamalarda bulundu.
Sosyal Medya Platformlarına Yeni Karar
Bakan Uraloğlu, TikTok ve YouTube gibi popüler sosyal medya platformlarına karşı yasaklayıcı bir yaklaşımın olmadığını belirtti. Uraloğlu, "Ne yaparlarsa veya nasıl davranırlarsa kapatırız" şeklinde bir yaklaşımın söz konusu olmadığını ifade etti. Sosyal medya platformlarının Türkiye'nin hassasiyetlerine uygun hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Uraloğlu, mevcut düzenlemelere uyulması koşuluyla bu platformların erişimlerinin engellenmeyeceğini söyledi.

Instagram ve Roblox Ne Olacak?
Son günlerde Instagram ve Roblox'a getirilen erişim engelleri, bu tür platformlara karşı hükümetin tavrını sorgulayan bir tartışma başlatmıştı. Instagram, bir süre önce ülkede erişime kapatılmış, sonrasında Roblox da çocuk istismarı tehlikesi nedeniyle aynı akıbete uğramıştı. Uraloğlu, bu platformlara yönelik kapatma kararlarının nedenlerini açıklarken, genel yaklaşımın yasaklama değil, düzenlemelerle uyum sağlamak olduğunu belirtti.

Sosyal Medya Platformlarına Yeni Kanun
Bakan Uraloğlu, "Bütün platformların faaliyetlerine devam etmesini istiyoruz" dedi. Ancak, katalog suçlar ve ülkenin yasal düzenlemeleri ihmal edilmemeli. Yani Instagram, YouTube, TikTok ve diğer sosyal medya platformları, Türkiye'nin yasalarına uygun hareket ettiği sürece kapalı kalmayacak. Uraloğlu'nun açıklamaları, sosyal medya kullanıcılarını ve platform yöneticilerini rahatlatan bir mesaj olarak değerlendiriliyor.

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