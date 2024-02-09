Yılmaz Erdoğan evli mi? Yılmaz Erdoğan kimdir, kaç yaşında?

Dizi yayınlandıktan sonra her bölümü çok konuşulan İnci Taneleri'nin bu akşamki bölümüne Azem karakterini canlandıran Yılmaz Erdoğan damga vurdu. Peki, Yılmaz Erdoğan evli mi? İşte detaylar....
YILMAZ ERDOĞAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
Yılmaz Erdoğan, 4 Kasım 1967 tarihinde Hakkâri'de doğdu. Liseyi Ankara'da okuyan oyuncu, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği okurken, eğitimini yarıda bırakarak, Ferhan Şensoy'un Nöbetçi Tiyatrosu ekibine katıldı. Kürt kökenli olan Erdoğan, oyuncu, yazar, şair, seslendirme sanatçısı, komedyen ve yönetmen olmak üzere pek çok görev üstlendi. 1988 yılında Olacak O Kadar adlı komedi programının senaryosunu kaleme alan Erdoğan, 1993 yılında Bir Demet Tiyatro isimli dizi ile kendisini milyonlara tanıttı.
Usta oyuncu, 1993 yılında evlendiği Sanem Oktar'dan 1998 yılında ayrıldı. Çiftin, bu ilişkiden Berfin adını verdikleri bir kızları oldu. Erdoğan, 2006-2018 tarihleri arasında meslektaşı Belçim Bilgin ile evlendi. İkilinin bu evlilikte Rodin adında oğulları dünyaya geldi.
Birçok projenin senarist, yönetmen ve oyunculuğunu yapan Erdoğan'ın en bilindik projeleri Çok Güzel Hareketler Bunlar ve Vizontele Tuuba oldu. Yılmaz Erdoğan, Sadri Alışık Ödülleri'nde en iyi erkek oyuncu, Altın Kelebek Ödülleri'ndeen iyi komedi dizisi olmak üzere birçok ödüle layık görülmüştür.
YILMAZ ERDOĞAN EVLİ Mİ?
Yılmaz Erdoğan şu anda evli değil.
Erdoğan, 2006 yılından 2018 yılına kadar oyuncu Belçim Bilgin ile evliydi. Bu evlilikten Rodin isminde bir oğulları var.
2023 yılı Aralık ayı itibarıyla Erdoğan'ın yeni bir evliliği veya ilişkisi hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
Yılmaz Erdoğan iki kez evlendi.
İlk evliliğini 1993 yılında Sanem Oktar ile yaptı ve 1998 yılında boşandı. Bu evlilikten Berfin Erdoğan isimli bir kızı var.
İkinci evliliğini ise 2006 yılında oyuncu Belçim Bilgin ile yaptı. 2010 yılında Rodin Erdoğan isimli bir oğulları dünyaya geldi. 2018 yılında ise çift boşandı.
2023 yılı Aralık ayı itibarıyla Yılmaz Erdoğan'ın üçüncü bir evlilik yapmadığı bilinmektedir.
Haber ile daha fazlasına ulaşın: